Na Wspólnej, odcinek 4310: Milena zamieszka u młodych! Randka z Bożydarem zakończy się kolejną kłótnią

"Na Wspólnej", odcinek 4310. Bożydar wyprowadza się do hotelu

Konflikt między małżonkami przybierze na sile do tego stopnia, że Bożydar (Sławomir Orzechowski) zrezygnuje ze wspólnego mieszkania z Mileną (Katarzyna Kwiatkowska). Po następnej sprzeczce mężczyzna zatrzyma się najpierw u Remka (Maciej Kobiela) oraz Brygidy (Maja Wolska), jednak ostatecznie postanowi wynająć pokój w hotelu. Jest to bezpośrednia kontynuacja problemów, które zaczęły narastać już jakiś czas temu. Przypomnijmy, że w 4286. odcinku „Na Wspólnej” bohater odkrył plany żony dotyczące jej półnagiego występu w programie telewizyjnym i zmobilizował bliskich, aby wspólnie zablokować jej udział w tym show. Choć w 4303. epizodzie kobieta uległa namowom męża i wycofała się z projektu, w zamian wytargowała od niego przyzwolenie na uruchomienie baru serwującego alkohol na dachu budynku przy Wspólnej.

Randka Bożydara i Mileny w 4310. odcinku „Na Wspólnej” zakończy się awanturą

Bezradny wobec postępującego rozkładu relacji rodziców Remek zdecyduje się na interwencję. Chcąc doprowadzić do zgody, zaaranżuje wspólne wyjście dla zwaśnionej pary. Niestety, zorganizowana przez syna randka Bożydara i Mileny przyniesie odwrotny skutek i przerodzi się w kolejną awanturę. Małżonkowie zamiast wyjaśnić sobie nieporozumienia, znów dadzą się ponieść emocjom i stracą nad sobą kontrolę. W efekcie plan pojednania spali na panewce, a atmosfera w rodzinie stanie się jeszcze bardziej napięta niż przed spotkaniem.

Milena wprowadza się do Remka i Brygidy w 4310. odcinku „Na Wspólnej”

Porażka na spotkaniu sprawi, że tym razem to kobieta zacznie rozglądać się za nowym lokum. Po burzliwym starciu z mężem Milena podejmie decyzję o przeprowadzce do mieszkania Remka oraz Brygidy. Tym samym młodzi znów znajdą się w samym centrum małżeńskiego kryzysu starszego pokolenia. Chociaż syn miał dobre intencje i pragnął jedynie załagodzić spór między rodzicami, jego starania spełzną na niczym, a on sam będzie zmuszony radzić sobie z nowymi skutkami ich nieustającej wojny.

Kiedy oglądać 4310. odcinek „Na Wspólnej”? Data i godzina emisji

Widzowie mogą śledzić losy bohaterów jednego z najdłużej obecnych na polskich ekranach seriali, jakim jest „Na Wspólnej”, od poniedziałku do czwartku w stacji TVN. Emisję 4310. odcinka „Na Wspólnej” zaplanowano na środę, 11 listopada 2026 roku o godzinie 20:15 na antenie TVN. Osoby korzystające z internetu znajdą ten epizod także w ofercie platformy streamingowej Player.

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