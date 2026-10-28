Pierwsza miłość, odcinek 4282. Pacjentka niszczy karierę Radka Bilewicza w mediach, a Grażyna odsuwa go od operacji [ZDJĘCIA]

„Pierwsza miłość” odcinek 4282. Grażyna odsuwa Radka Bilewicza od stołu operacyjnego

Konflikt z Florianem, do którego doszło w 4279. odcinku serialu „Pierwsza miłość”, sprawił, że Radek po raz kolejny podpadł Grażynie. Awantura wybuchła w najgorszym możliwym momencie, gdyż chirurg pilnie potrzebuje teraz przychylności przełożonej w związku z zapowiedzią pozwu od operowanej przez niego kobiety, zarzucającej mu przekroczenie uprawnień. W 4282. odcinku położenie medyka stanie się jeszcze trudniejsze, ponieważ Grażyna oficjalnie odsunie go od wykonywania operacji. Na domiar złego nadejdą rezultaty badań histopatologicznych wspomnianej pacjentki, które nie pokryją się z wcześniejszymi założeniami lekarza. Tym samym Bilewicz straci szansę na to, że dokumentacja medyczna oczyści go z zarzutów i potwierdzi słuszność jego decyzji.

Odcinek 4282. serialu „Pierwsza miłość”. Pacjentka oczernia Radka w portalu internetowym

Kłopoty w miejscu pracy okażą się dopiero początkiem znacznie poważniejszego kryzysu. Operowana kobieta postanowi opowiedzieć swoją historię dziennikarzom, a jej wywiad zostanie opublikowany w jednym z serwisów internetowych pod uderzającym tytułem „Rzeźnik z We-Medu”. Nagłośnienie tego przypadku w sieci sprawi, że reputacja zawodowa chirurga legnie w gruzach. Na ten moment trudno przewidzieć dalekosiężne skutki tego artykułu oraz strategię obronną, jaką przyjmie sam oskarżony. Największy niepokój budzi jednak kwestia oficjalnego zawiadomienia, które wpłynie do Izby Lekarskiej. Rozpatrzeniem tej formalnej skargi zajmie się bowiem ojciec Floriana, co stawia skłóconego z jego synem Bilewicza w niezwykle trudnej sytuacji, choć wciąż nie wiadomo, czy prywatne animozje przełożą się na ostateczny werdykt.

„Pierwsza miłość” odcinek 4283. Radek Bilewicz czeka na spotkanie z profesorem Kochańskim

Kolejna odsłona produkcji, czyli 4283. odcinek, nie przyniesie wprawdzie przełomu w kwestii samego zawiadomienia, jednak widzowie zobaczą oczekiwanie Radka na rozmowę z profesorem Kochańskim, decydującym o dalszym biegu sprawy. W tych nerwowych chwilach wsparciem dla chirurga wykaże się Maja, która postara się go uspokoić, mimo że sama będzie miała poważne obawy co do bezstronności ojca Floriana.

Kiedy oglądać 4282. odcinek serialu „Pierwsza miłość”? Data i godzina emisji w Polsacie

Telewizyjna premiera 4282. odcinka serialu „Pierwsza miłość” odbędzie się w poniedziałek, 9 listopada 2026 roku o godzinie 18:00 na antenie Polsatu. Stacja pokazuje kolejne epizody tej produkcji regularnie od poniedziałku do piątku w tym samym paśmie czasowym. Widzowie mogą również śledzić losy bohaterów za pośrednictwem platformy streamingowej Polsat Box Go.

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