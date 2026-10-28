Na Wspólnej, odcinek 4305: Anastazja nie zaakceptuje decyzji matki. Wjedzie w nią samochodem na oczach Igora

„Na Wspólnej”, odcinek 4305. Anastazja i Julka boją się terapii w ośrodku

Walka Julki z nałogiem wciąż trwa i przynosi kolejne trudności. Dziewczyna ma za sobą niedawne przedawkowanie środków odurzających oraz zawał serca, przez co w 4298. odcinku medycy musieli toczyć dramatyczną walkę o jej uratowanie, a diagnozy długo pozostawały niepewne. Ostatecznie lekarzom udało się ustabilizować stan pacjentki, co pozwoliło jej na powrót do domu. Choć Igor z determinacją wspiera swoje dziecko, kłopoty wcale się nie kończą. W nadchodzącym, 4305. odcinku nastolatka stanie przed koniecznością spędzenia sześciu miesięcy w zamkniętym ośrodku terapeutycznym. Wizja tak długiego odwyku wzbudzi w Julce ogromny lęk i niechęć do podjęcia leczenia.

Równocześnie z Igorem skontaktuje się spanikowana Wiola, która będzie błagać o wsparcie. Matka Anastazji zupełnie straci panowanie nad córką, gdy przekaże jej informację o przymusowym leczeniu. Nastolatka zareaguje na te wieści niekontrolowanym wybuchem agresji, przez co całe zdarzenie błyskawicznie przybierze niezwykle groźny obrót. Ojciec Julki nie odmówi kobiecie pomocy i osobiście zaangażuje się w tę kryzysową sytuację rodzinną.

Anastazja potrąci Wiolę w 4305. odcinku „Na Wspólnej”. Sprawa trafi na policję

Gwałtowny sprzeciw Anastazji wobec planów umieszczenia jej na odwyku doprowadzi do mrożących krew w żyłach wydarzeń. W 4305. odcinku „Na Wspólnej” towarzyszący kobiecie Igor oraz Julka na własne oczy zobaczą, jak rozszalała dziewczyna taranuje swoją matkę samochodem. Nastolatka już wcześniej zmagała się z ogromnymi problemami życiowymi. Widzowie pamiętają, że w 4289. odcinku „Na Wspólnej” w jej obecności zmarła jej koleżanka. Kiedy wówczas Wiola usiłowała zawieźć córkę na terapię, ta rzuciła się do ucieczki prosto pod koła nadjeżdżającego auta. Od tamtej pory zarówno jej kondycja psychiczna, jak i pogłębiający się nałóg nieustannie wywoływały lęk u bliskich. Obecny spór z matką okaże się jednak jeszcze groźniejszy w skutkach. Poszkodowana Wiola ujdzie z życiem z tego potrącenia i w obawie przed własnym dzieckiem zawiadomi o wszystkim organy ścigania. Dopiero z następnych odsłon serialu dowiemy się, czy kobieta zdecyduje się na wycofanie oskarżeń, czy też młoda sprawczyni poniesie konsekwencje prawne swojego ataku.

Kiedy oglądać 4305. odcinek „Na Wspólnej”? Data i godzina emisji w TVN

Serial „Na Wspólnej” należy do grona najdłużej obecnych na ekranach polskich produkcji telewizyjnych, a jego nowe odsłony ukazują się na kanale TVN cztery razy w tygodniu, od poniedziałku do czwartku. Widzowie zobaczą 4305. odcinek „Na Wspólnej” we wtorek, 3 listopada 2026 roku o godzinie 20:15 na antenie stacji TVN. Dla osób preferujących oglądanie w sieci ten sam epizod zostanie udostępniony także na platformie streamingowej Player.

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