Pierwsza miłość, odcinek 4262: Tuż przed ślubem wydarzy się dramat! Pan młody dozna poważnego urazu i trafi do szpitala [ZDJĘCIA]

Dramatyczny zwrot akcji. Hubert w szpitalu przed ślubem z Pauliną w „Pierwszej miłości”

Ceremonia zaślubin Pauliny i Huberta po raz kolejny zawiśnie na włosku. Widzowie dobrze pamiętają, jak w minionym sezonie kłopoty finansowe kobiety o mało nie pokrzyżowały ich wspólnych planów na przyszłość. Teraz, w nowym sezonie i 4262. epizodzie „Pierwszej miłości”, para dopnie wszystko na ostatni guzik, a do rozpoczęcia uroczystości zabraknie zaledwie chwil. Niestety, sytuacja skomplikuje się dramatycznie, gdy Hubert z powodu wstrząśnienia mózgu i złamania ręki trafi do szpitalnej sali. Personel medyczny kategorycznie zakaże mu opuszczania placówki. Zdesperowana Paulina zacznie rozważać odwołanie wesela, jednak jej partner wykaże się niezwykłą determinacją, by mimo przeciwności losu sformalizować ich związek.

Walka o miłość z gipsem na ręku. Czy ślub w „Pierwszej miłości” dojdzie do skutku?

Determinacja Huberta okaże się silniejsza niż zalecenia lekarzy. Mimo przymusowego pobytu w klinice, nie zrezygnuje z marzeń o powiedzeniu ukochanej sakramentalnego "tak". Jego upór przyniesie oczekiwane rezultaty. Ostatecznie pan młody, choć z gipsem, stanie u boku Pauliny w otoczeniu rodziny i przyjaciół. W tym wyjątkowym dniu parze będą towarzyszyć m.in. Alan (grany przez Alana Andersza), Iga (Waleria Gorobets) oraz Piotrek (Michał Mikołajczak). Ten ostatni z trudem odnajdzie się w radosnej atmosferze, zmagając się jednocześnie z prywatnym dramatem po stracie nienarodzonego dziecka przez swoją partnerkę Melkę.

Kiedy obejrzeć 4262. odcinek „Pierwszej miłości”? Data i godzina emisji

Dramatyczne perypetie ślubne Huberta i Pauliny widzowie będą mogli śledzić w 4262. odcinku „Pierwszej miłości”. Emisja tego emocjonującego epizodu zaplanowana jest na czwartek, 8 października 2026 roku o godzinie 18:00 na antenie telewizji Polsat. Przypominamy, że losy bohaterów można oglądać od poniedziałku do piątku o tej samej porze. Dla tych, którzy przegapią telewizyjną premierę, odcinki udostępniane są na platformie streamingowej Polsat Box Go.

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