Zatrzymanie w Białobrzegach. 39-latek podejrzany o serię rozbojów z użyciem noża

Szczegóły przestępczej działalności w Białobrzegach

W poniedziałek, 21 września 2026 roku, funkcjonariusze z Białobrzegów zatrzymali 39-letniego mieszkańca miasta. Mężczyzna jest podejrzany o serię rozbojów oraz kradzieży, które miały miejsce na terenie miejscowości w ostatnich miesiącach. Według ustaleń policji sprawca posługiwał się nożem i groził napadniętym osobom pozbawieniem życia. Jego ofiarami padały głównie osoby nieporadne życiowo, a jednym z miejsc, w których doszło do przestępstwa, była stacja paliw. Wśród przedmiotów zabranych pokrzywdzonym znalazła się między innymi hulajnoga elektryczna.

Zarzuty i tymczasowy areszt dla podejrzanego

Wartość wszystkich skradzionych przedmiotów oszacowano na kwotę przekraczającą 4500 zł. Jak ustalili policjanci, zatrzymany 39-latek był już w przeszłości karany za popełnienie innych przestępstw. Materiał dowodowy w tej sprawie został zgromadzony przez funkcjonariuszy i przekazany do Prokuratury Rejonowej w Grójcu, która nadzoruje śledztwo. W środę, 23 września 2026 roku, na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec mężczyzny środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Za rozbój z użyciem niebezpiecznego przedmiotu grozi mu kara pozbawienia wolności na czas od 3 do 20 lat.

Źródło: Policja.pl