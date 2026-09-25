Kradzież paliwa w Ząbkowicach Śląskich. 33-latek ukradł prawie 2 tysiące litrów oleju napędowego

Kradzież na stacji paliw w Ząbkowicach Śląskich

Do zdarzenia doszło 13 sierpnia 2026 roku na jednej ze stacji paliw w Ząbkowicach Śląskich, gdzie pojawił się kierowca Nissana. Mężczyzna rozpoczął tankowanie, jednak ilość pobranego paliwa była znacznie większa niż podczas standardowej wizyty. Do umieszczonych w samochodzie plastikowych zbiorników trafiło ponad 930 litrów oleju napędowego, którego wartość przekroczyła 7500 zł. Sprawca pozorował chęć zapłaty i posłużył się telefonem, po czym odjechał, nie regulując rachunku.

Druga kradzież paliwa w powiecie dzierżoniowskim

Jak ustalili funkcjonariusze, ten sam mężczyzna jeszcze tego samego dnia dokonał podobnej kradzieży na terenie powiatu dzierżoniowskiego. Tym razem sprawca zatankował około 960 litrów paliwa o wartości przekraczającej 7700 zł. Łącznie w wyniku obu zdarzeń skradziono niemal 2000 litrów oleju napędowego, a straty wyniosły ponad 15 000 zł. Policjanci z Ząbkowic Śląskich od początku pracowali nad ustaleniem tożsamości osoby odpowiedzialnej za te czyny, analizując zabezpieczone materiały i weryfikując zebrane fakty.

Zatrzymanie 33-latka i dodatkowe zarzuty

Systematyczna praca operacyjna doprowadziła policjantów do 33-letniego mieszkańca powiatu legnickiego, który został zatrzymany 15 września 2026 roku. Podczas czynności funkcjonariusze znaleźli przy nim niewielką ilość metamfetaminy oraz cudze dokumenty, w tym dowód osobisty, prawa jazdy i dowód rejestracyjny. Okazało się również, że mężczyzna kierował pojazdem mimo obowiązującego go prawomocnego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Ukrywanie dokumentów, którymi nie ma się prawa rozporządzać, jest przestępstwem zagrożonym karą do 2 lat pozbawienia wolności.

Tymczasowy areszt dla podejrzanego o kradzieże

W trakcie dalszych działań policjanci zabezpieczyli samochód, w którym znajdowało się kilka plastikowych zbiorników o pojemności około 1000 litrów każdy, wypełnionych cieczą o zapachu i wyglądzie paliwa. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mężczyźnie zarzutów kradzieży paliwa ze stacji w Ząbkowicach Śląskich oraz z terenu powiatu dzierżoniowskiego. Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich zastosował wobec 33-latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na trzy miesiące.

Źródło: Policja.pl