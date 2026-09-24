Pierwsza miłość, odcinek 4261: Melka odzyska świadomość i dowie się najgorszego. Nie daruje Reterskiej! [ZDJĘCIA]

Dramat Melki w 4261. odcinku serialu „Pierwsza miłość”. Informacja o stracie zrujnuje ją emocjonalnie

Melka, grana przez Ewę Jakubowicz, trafiła w ręce specjalistów po tym, jak w odcinku 4258 dała się podstępem zwabić do pustostanu przez Emi. O śmiertelnym niebezpieczeństwie Piotrek, czyli Michał Mikołajczak, dowiedział się na podstawie informacji przekazanych przez osobę bezdomną i natychmiast ruszył ukochanej z odsieczą. Zdołał odnaleźć ranną Melkę w odcinku 4259.

W odcinku 4260 doszło do zatrzymania Reterskiej w Berlinie, a zdesperowany Piotrek planował własnoręcznie wymierzyć sprawiedliwość sprawczyni ataku. Zdecydował jednak na razie otoczyć opieką Melkę. Postanowił czuwać przy jej szpitalnym posłaniu, trzymając dłoń swojej przyszłej żony. Melka zdołała wreszcie otworzyć oczy.

Po odzyskaniu świadomości przez Melkę, to Marek powiadomił ją o tragicznych wieściach. Kobieta dowiedziała się, że na skutek ran zadanych przez Reterską poroniła. Ta informacja okazała się całkowitym ciosem, zwłaszcza że jeszcze chwilę wcześniej razem z Piotrkiem planowali przyszłość z dzieckiem. Rozpacz prędko ustąpiła miejsca wściekłości. Melka poczuje ogromną chęć zmierzenia się oko w oko z Łucją Reterską (Anna Samusionek).

Krystian w „Pierwszej miłości” rozważa powrót do narkotyków w odcinku 4261

W 4261. odcinku telenoweli „Pierwsza miłość” poważny kryzys dotknie także Krystiana, odgrywanego przez Patryka Pniewskiego. Strata następnej bliskiej osoby sprawi, że będzie czuł się absolutnie załamany. Odkryje, że wszystko, w co wierzył przez minione miesiące, było jedynie złudzeniem.

Krystian stanie przed dylematem powrotu do nałogu narkotykowego. Już w 4256. odcinku, po burzliwej rozmowie Ewy z Reterską, Łucja próbowała nim manipulować. Krystian zdołał wówczas odnaleźć wśród rzeczy Łucji broszurę z berlińskiej kliniki, a zapisana w niej notatka wywołała u niego silne wątpliwości.

Najnowszy, 4261. odcinek produkcji „Pierwsza miłość” stacja Polsat pokaże w środę, 7 października 2026 r., punktualnie o godz. 18:00. Kolejne części perypetii bohaterów nadawane są w dni powszednie od poniedziałku do piątku w tym samym paśmie. Serial z powodzeniem można również oglądać na platformie VOD Polsat Box Go.

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