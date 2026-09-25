Oszustwo w Lublinie. 58-latka zatrzymana w Warszawie 3 godziny po zdarzeniu

Oszustwo metodą na członka rodziny w Lublinie

22 września 2026 roku 93-letnia seniorka z Lublina otrzymała telefon z informacją, że jej bliscy spowodowali wypadek drogowy. Rozmówcy przekonali kobietę, że jej córka oraz zięć potrzebują pieniędzy na kaucję, ponieważ w zdarzeniu ucierpiała kobieta w ciąży. Pod drzwiami mieszkanki Lublina wkrótce pojawiła się kobieta, której seniorka przekazała gotówkę oraz złotą biżuterię o łącznej wartości około 55 000 zł. Pokrzywdzona zorientowała się, że padła ofiarą oszustów, dopiero gdy opadły pierwsze emocje towarzyszące rozmowie.

Szybkie zatrzymanie podejrzanej w Warszawie

Po otrzymaniu zawiadomienia o przestępstwie funkcjonariusze z Wydziału do walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu Komendy Miejskiej Policji w Lublinie natychmiast rozpoczęli pracę operacyjną. Już po 3 godzinach od zgłoszenia mundurowi wpadli na trop 58-letniej mieszkanki Warszawy podejrzewanej o dokonanie oszustwa. Do zatrzymania kobiety doszło w jej miejscu zamieszkania na terenie stolicy, gdzie policjanci przeprowadzili niezbędne czynności. Podczas przeszukania lokalu funkcjonariusze odnaleźli również środki odurzające w postaci marihuany.

Zarzuty i tymczasowy areszt dla 58-latki

Zatrzymana kobieta usłyszała już prokuratorskie zarzuty dotyczące oszustwa oraz posiadania narkotyków. Na wniosek policji i prokuratury sąd zdecydował o zastosowaniu wobec 58-latki środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Za popełnione przestępstwo oszustwa polskie prawo przewiduje karę do 8 lat pozbawienia wolności. Szybka interwencja lubelskich policjantów pozwoliła na sprawne ustalenie tożsamości i ujęcie podejrzanej niedługo po zdarzeniu.

Źródło: Policja.pl