W poprzednim odcinku Cihan przejął się historią starszego mężczyzny i postanowił mu pomóc. Sinem spotkała się z Melihem, by wyjaśnić sprawę listu i dowiedzieć się, czy ich relacja ma jeszcze szansę. Sila trzymała Engina na dystans i nie pozwalała mu się do siebie zbliżyć. Co wydarzy się tym razem?

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„Panna młoda” odcinek 213 - streszczenie

Derya zostawi Cemilowi list pożegnalny i opuści dom. Kiedy Cemil i Emir zauważą, że jej nie ma, spróbują zrozumieć, dlaczego zdecydowała się odejść. Cihan będzie miał pretensje do matki i wróci do afery z Beyzą. Sila powie Enginowi, że znalazła dodatkową pracę.

„Panna młoda” odcinek 213 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

213. odcinek „Panny młodej” zostanie wyemitowany 2 października 2026 roku na antenie TVP2. Emisja rozpocznie się o godzinie 17:20. W tym odcinku ważne będą losy Deryi, Cemila, Emira, Cihana i Sili.

„Panna młoda” - opis serialu i obsada

„Panna młoda” to turecki serial o Hançer, sierocie, która od najmłodszych lat musi sama radzić sobie z życiowymi problemami. Opiekuje się chorym bratem i zgadza się na małżeństwo z Cihanem, aby opłacić jego leczenie. Cihan jest jedynym spadkobiercą bogatej rodziny, a jego matka Mukadder uważa Hançer za idealną żonę dla syna. Po przeprowadzce do rezydencji Cihana Hançer odkrywa, że mieszka tam również jego była żona, Beyza. Mukadder chce odesłać Hançer po narodzinach wnuka, lecz między małżonkami zaczyna rodzić się uczucie. W serialu występują m.in.:

Talya Çelebi jako Hançer

Türkseve jako Cihan

Can Tarakçı jako Cemil

Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu

Günnur Adıgüzel jako Gülsüm

Elif Çapkin jako Yonca

Ceren Yuksekkaya jako Derya

Sidal Damar jako Sinem

Günes Ebrar Özgül jako Mine

Türker Kantar jako Emir

Çisel Kuskan jako Beyza

Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin