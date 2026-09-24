"Panna młoda": streszczenie odcinka 213

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-09-24 10:03

W 213. odcinku „Panny młodej” Derya niespodziewanie opuści dom, zostawiając Cemilowi pożegnalny list. Gdy jej nie będzie, Cemil i Emir zaczną zastanawiać się, co mogło się wydarzyć. Zniknięcie Deryi wywoła niepokój i postawi ich w trudnej sytuacji. Tymczasem Cihan znów poruszy z matką sprawę Beyzy.

W poprzednim odcinku Cihan przejął się historią starszego mężczyzny i postanowił mu pomóc. Sinem spotkała się z Melihem, by wyjaśnić sprawę listu i dowiedzieć się, czy ich relacja ma jeszcze szansę. Sila trzymała Engina na dystans i nie pozwalała mu się do siebie zbliżyć. Co wydarzy się tym razem?

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„Panna młoda” odcinek 213 - streszczenie

Derya zostawi Cemilowi list pożegnalny i opuści dom. Kiedy Cemil i Emir zauważą, że jej nie ma, spróbują zrozumieć, dlaczego zdecydowała się odejść. Cihan będzie miał pretensje do matki i wróci do afery z Beyzą. Sila powie Enginowi, że znalazła dodatkową pracę.

„Panna młoda” odcinek 213 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

213. odcinek „Panny młodej” zostanie wyemitowany 2 października 2026 roku na antenie TVP2. Emisja rozpocznie się o godzinie 17:20. W tym odcinku ważne będą losy Deryi, Cemila, Emira, Cihana i Sili.

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„Panna młoda” - opis serialu i obsada

„Panna młoda” to turecki serial o Hançer, sierocie, która od najmłodszych lat musi sama radzić sobie z życiowymi problemami. Opiekuje się chorym bratem i zgadza się na małżeństwo z Cihanem, aby opłacić jego leczenie. Cihan jest jedynym spadkobiercą bogatej rodziny, a jego matka Mukadder uważa Hançer za idealną żonę dla syna. Po przeprowadzce do rezydencji Cihana Hançer odkrywa, że mieszka tam również jego była żona, Beyza. Mukadder chce odesłać Hançer po narodzinach wnuka, lecz między małżonkami zaczyna rodzić się uczucie. W serialu występują m.in.:

  • Talya Çelebi jako Hançer
  • Türkseve jako Cihan
  • Can Tarakçı jako Cemil
  • Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu
  • Günnur Adıgüzel jako Gülsüm
  • Elif Çapkin jako Yonca
  • Ceren Yuksekkaya jako Derya
  • Sidal Damar jako Sinem
  • Günes Ebrar Özgül jako Mine
  • Türker Kantar jako Emir
  • Çisel Kuskan jako Beyza
  • Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin
Zamyślony Cihan z serialu Panna młoda patrzy w dół z poważną miną. O streszczeniu odcinka 213 przeczytasz na Eska.
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