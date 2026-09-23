Pierwsza miłość, odcinek 4260: Wielka akcja policji przeciwko Reterskiej! Piotrek będzie chciał się zemścić za Melkę [ZDJĘCIA]

Aresztowanie Reterskiej w 4260. odcinku „Pierwszej miłości”

W 4259. epizodzie popularnej telenoweli „Pierwsza miłość” Krystian stanowczo domagał się prawdy od Łucji Reterskiej. Wcześniej mężczyzna odnalazł u niej podejrzane notatki oraz broszurę berlińskiej placówki medycznej, po czym postanowił wyciągnąć z narzeczonej całą prawdę. Zdezorientowana bohaterka straciła kontrolę nad rozwojem wydarzeń.

Fabuła 4260. odsłony serialu ukazuje jeszcze bardziej przerażające wydarzenia. Reterska wpadnie w ręce polsko-niemieckiej grupy dochodzeniowej w Berlinie. Kobieta zrezygnuje z ucieczki i nie będzie walczyć z mundurowymi. Zamiast tego odczuje satysfakcję ze zrealizowania swojego zbrodniczego planu. Z poprzednich odcinków fani wiedzą, że Łucja, prowadząc własne dochodzenie, odkryła winę Melki w doprowadzeniu do zgonu Remigiusza, jej syna.

Piotrek pragnie zemsty na Reterskiej w 4260. odcinku „Pierwszej miłości”

W międzyczasie Piotrek będzie zmagał się z potężną traumą, widząc stan zdrowia Melki. Z 4259. odcinka jasno wynika, że jego brzemienna wybranka serca odniosła poważne obrażenia w opuszczonym budynku, gdzie wciągnęła ją Emi, podopieczna ciężarnej kobiety, a na miejscu przebywała już gotowa do ataku Reterska z bronią.

Odcinek 4260 to chwile grozy, gdy Piotrek dotrze do wykrwawiającej się Melki i opuści klinikę całkowicie zdruzgotany. W głowie bohatera pojawi się wyłącznie jedna myśl – zamierza wytropić Łucję Reterską za wszelką cenę. Zamiast liczyć na działania organów ścigania, zrozpaczony partner zadecyduje się na samodzielne wymierzenie kary bezlitosnej napastniczce.

„Pierwsza miłość” odcinek 4260: kiedy oglądać w telewizji i internecie?

Najnowszy, 4260. odcinek polskiego serialu obyczajowego „Pierwsza miłość” zostanie pokazany widzom we wtorek, 6 października 2026 roku dokładnie o godzinie 18:00 na antenie telewizji Polsat. Hitowa produkcja gości na ekranach telewizorów w dni powszednie od poniedziałku do piątku o stałej porze. Wszystkie epizody można również oglądać w internecie za pośrednictwem platformy streamingowej Polsat Box Go.

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Quiz wiedzy o serialu „Pierwsza miłość”. Dla fanów komplet punktów obowiązkowy! Pytanie 1 z 14 Na rozgrzewkę pytanie o miejsce akcji. Serial powinniśmy kojarzyć przede wszystkim z: Warszawą Wrocławiem Włocławkiem Następne pytanie