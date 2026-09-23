„Matki Pingwinów” wracają i otwierają wymarzoną szkołę. Sielanka nie potrwa długo - co się stanie w 2. sezonie?

Bohaterowie "Matek Pingwinów" otwierają własną szkołę. Sielanka szybko zamieni się w walkę

Fani serialu "Matki Pingwinów" mogą już odliczać dni! Kontynuacja historii, która podbiła serca widzów, trafi na platformę Netflix już 21 października. W nowym sezonie główni bohaterowie – Kama, Ula, Tatiana i Jerzy – stawiają wszystko na jedną kartę i otwierają własną szkołę. To ma być ich wymarzony Biegun Szczęścia, miejsce stworzone z myślą o bezpieczeństwie i akceptacji dla ich dzieci. Szybko jednak okaże się, że dobre chęci to nie wszystko. Akcja drugiego sezonu rusza półtora roku po wydarzeniach, które znamy z pierwszej serii. Wymarzona placówka niemal od razu staje się dla założycieli areną nieustannej walki. Bohaterowie będą musieli zmierzyć się nie tylko z bezduszną biurokracją i problemami finansowymi, ale także z ogromnym emocjonalnym przeciążeniem.

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Nowe wyzwania, pierwsze miłości i trudne wybory

Twórcy zapowiadają, że drugi sezon połączy ciepło i humor z trudnymi, życiowymi wyborami. Wraz z dorastającymi dziećmi rosną również problemy, z jakimi muszą mierzyć się rodzice. Młodsze pokolenie stanie przed pierwszymi miłościami, będzie konfrontować się ze zmieniającą się naturą rodzinnych relacji i uczyć się funkcjonowania w grupie. Na ekranie pojawią się też nowe postacie, które wprowadzą świeże spojrzenie na relacje i zmuszą bohaterów do odnalezienia się w zupełnie nowych układach. Nowe odcinki mają być opowieścią o naprawianiu zerwanych więzi i poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie, czym tak naprawdę jest rodzina.

Twórczyni serialu zdradza kulisy pracy nad kontynuacją

O tym, co było największą inspiracją przy tworzeniu drugiego sezonu, opowiedziała reżyserka i twórczyni serialu, Klara Kochańska-Bajon. Jak podkreśla, kontynuacja miała pójść o krok dalej niż pierwsza seria, która skupiała się na wewnętrznym procesie akceptacji diagnozy przez rodziców. "Wyszliśmy z założenia, że pierwszy sezon – z perspektywy głównej bohaterki – opowiadał przede wszystkim o akceptacji diagnozy, pogodzeniu się z nią i z całym procesem, który się z tym wiąże" – wyjaśnia reżyserka. "Jednak to, że my jako rodzice wewnętrznie oswajamy nową rzeczywistość, nie oznacza jeszcze, że cały świat wokół automatycznie się do niej dostosuje. O tym właśnie opowiada drugi sezon".

"Chcieliśmy przyjrzeć się relacjom z najbliższego otoczenia"

Jak dodaje Klara Kochańska-Bajon, w nowych odcinkach szczególnie ważny będzie wątek relacji z osobami z najbliższego otoczenia głównych bohaterów. Twórcom zależało na pokazaniu, jak funkcjonowanie z dzieckiem neuroatypowym lub z niepełnosprawnością wpływa na rodzeństwo, dziadków, rówieśników czy partnerów. "Zależało nam na wzbogaceniu historii o ich perspektywę i pokazaniu, co dla nich oznacza funkcjonowanie w rzeczywistości z dzieckiem neuroatypowym czy z niepełnosprawnością" – podsumowuje twórczyni. Zapowiada się więc, że drugi sezon "Matek Pingwinów" dostarczy widzom nie tylko wzruszeń, ale i wielu cennych refleksji na temat tego, że prawdziwa troska nie polega na kontroli, lecz na byciu obecnym. Premiera już 21 października w serwisie Netflix.