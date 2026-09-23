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W poprzednim odcinku Rosina zachowywała się dziwnie i zabroniła domownikom wychodzić z domu. Naciskana przez Susanę przyznała, że łączy ją z Marią, służącą doktora, niewyjaśniona sprawa z przeszłości. Liberto dowiedział się w szpitalu, że nikt nie zna doktora Baeza, a Ramon swoją nadopiekuńczością działał Trini na nerwy. Joaquin wyznał Felipe, że całe życie pracował dla markizów Valmez. Markiza de Urrutia skrytykowała biżuterię Samuela i odmówiła jej kupna, a Fabiana z Agustiną usunęli z murów plakaty z wizerunkiem Servanda. Co wydarzy się dalej?
„Akacjowa 38” odcinek 968 - streszczenie
Samuel w przypływie złości zniszczy klejnoty, których nie kupiła markiza de Urrutia. W tym samym czasie Trini i Lolita będą cierpieć z powodu silnego bólu brzucha. Rosina wyzna Susanie, że Maria, zanim została żoną Maximiliana, była jego kochanką i służyła w domu jego rodziców. Przyzna też, że źle traktowała ją w tamtym czasie. Lucia odkryje, że jest córką markiza de Valmez. Mimo sprzeciwu wuja Joaquina przekaże Samuelowi dużą sumę na spłatę pierwszej raty długu w banku. Maria będzie przekonywać Casildę, by nie dała się Rosinie zdominować, ale Fabiana stanowczo się temu sprzeciwi.
„Akacjowa 38” odcinek 968 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
968 odcinek „Akacjowej 38” zostanie wyemitowany 1 października 2026 roku w TVP1. Emisja rozpocznie się o godzinie 18:40. Lucia pozna wtedy prawdę o swoim pochodzeniu. Nie wiadomo jednak, czy ta wiadomość od razu zmieni jej relacje z bliskimi.
„Akacjowa 38” - opis serialu i obsada
„Akacjowa 38” to hiszpańska telenowela kostiumowa, której akcja rozgrywa się w Madrycie na początku XX wieku. Mieszkańcy kamienicy przy tytułowej ulicy pochodzą z różnych środowisk, ale ich losy nieustannie się przeplatają. Pod jednym dachem mieszkają mieszczańskie rodziny, a niemal każdy lokator skrywa własne tajemnice i marzenia. Nie brakuje tu dramatów, romansów i tragedii. W serialu występują m.in.:
- Amparo Fernandez jako Susana de Seler
- Arantxa Aranguren jako Guadalupe
- Inma Perez jako Fabiana
- Juanma Navas jako Ramon Palacios
- Marc Parejo jako Felipe Alvarez Hermoso
- Roger Berruezo jako German
- Sandra Marchena jako Rosina Rubio
- Sara Miquel jako Cayetana
- Sheyla Farina jako Manuela