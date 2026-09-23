"Akacjowa 38": streszczenie odcinka 968

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-09-23 10:04

W 968 odcinku „Akacjowej 38” Lucia pozna prawdę, która może całkowicie zmienić jej życie. Dziewczyna nie zamierza jednak ulec presji wuja Joaquina i podejmie ważną decyzję w sprawie Samuela. Tymczasem Samuel nie poradzi sobie z kolejnym ciosem. W kamienicy pojawi się też niepokój o zdrowie Trini i Lolity.

W poprzednim odcinku Rosina zachowywała się dziwnie i zabroniła domownikom wychodzić z domu. Naciskana przez Susanę przyznała, że łączy ją z Marią, służącą doktora, niewyjaśniona sprawa z przeszłości. Liberto dowiedział się w szpitalu, że nikt nie zna doktora Baeza, a Ramon swoją nadopiekuńczością działał Trini na nerwy. Joaquin wyznał Felipe, że całe życie pracował dla markizów Valmez. Markiza de Urrutia skrytykowała biżuterię Samuela i odmówiła jej kupna, a Fabiana z Agustiną usunęli z murów plakaty z wizerunkiem Servanda. Co wydarzy się dalej?

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„Akacjowa 38” odcinek 968 - streszczenie

Samuel w przypływie złości zniszczy klejnoty, których nie kupiła markiza de Urrutia. W tym samym czasie Trini i Lolita będą cierpieć z powodu silnego bólu brzucha. Rosina wyzna Susanie, że Maria, zanim została żoną Maximiliana, była jego kochanką i służyła w domu jego rodziców. Przyzna też, że źle traktowała ją w tamtym czasie. Lucia odkryje, że jest córką markiza de Valmez. Mimo sprzeciwu wuja Joaquina przekaże Samuelowi dużą sumę na spłatę pierwszej raty długu w banku. Maria będzie przekonywać Casildę, by nie dała się Rosinie zdominować, ale Fabiana stanowczo się temu sprzeciwi.

„Akacjowa 38” odcinek 968 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

968 odcinek „Akacjowej 38” zostanie wyemitowany 1 października 2026 roku w TVP1. Emisja rozpocznie się o godzinie 18:40. Lucia pozna wtedy prawdę o swoim pochodzeniu. Nie wiadomo jednak, czy ta wiadomość od razu zmieni jej relacje z bliskimi.

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„Akacjowa 38” - opis serialu i obsada

„Akacjowa 38” to hiszpańska telenowela kostiumowa, której akcja rozgrywa się w Madrycie na początku XX wieku. Mieszkańcy kamienicy przy tytułowej ulicy pochodzą z różnych środowisk, ale ich losy nieustannie się przeplatają. Pod jednym dachem mieszkają mieszczańskie rodziny, a niemal każdy lokator skrywa własne tajemnice i marzenia. Nie brakuje tu dramatów, romansów i tragedii. W serialu występują m.in.:

  • Amparo Fernandez jako Susana de Seler
  • Arantxa Aranguren jako Guadalupe
  • Inma Perez jako Fabiana
  • Juanma Navas jako Ramon Palacios
  • Marc Parejo jako Felipe Alvarez Hermoso
  • Roger Berruezo jako German
  • Sandra Marchena jako Rosina Rubio
  • Sara Miquel jako Cayetana
  • Sheyla Farina jako Manuela
Portret Lucii z serialu Akacjowa 38, która patrzy w dół. O losach bohaterki przeczytasz na stronie Eska.
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Akacjowa 38
akacjowa 38 streszczenie