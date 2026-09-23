W poprzednim odcinku Rosina zachowywała się dziwnie i zabroniła domownikom wychodzić z domu. Naciskana przez Susanę przyznała, że łączy ją z Marią, służącą doktora, niewyjaśniona sprawa z przeszłości. Liberto dowiedział się w szpitalu, że nikt nie zna doktora Baeza, a Ramon swoją nadopiekuńczością działał Trini na nerwy. Joaquin wyznał Felipe, że całe życie pracował dla markizów Valmez. Markiza de Urrutia skrytykowała biżuterię Samuela i odmówiła jej kupna, a Fabiana z Agustiną usunęli z murów plakaty z wizerunkiem Servanda. Co wydarzy się dalej?

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„Akacjowa 38” odcinek 968 - streszczenie

Samuel w przypływie złości zniszczy klejnoty, których nie kupiła markiza de Urrutia. W tym samym czasie Trini i Lolita będą cierpieć z powodu silnego bólu brzucha. Rosina wyzna Susanie, że Maria, zanim została żoną Maximiliana, była jego kochanką i służyła w domu jego rodziców. Przyzna też, że źle traktowała ją w tamtym czasie. Lucia odkryje, że jest córką markiza de Valmez. Mimo sprzeciwu wuja Joaquina przekaże Samuelowi dużą sumę na spłatę pierwszej raty długu w banku. Maria będzie przekonywać Casildę, by nie dała się Rosinie zdominować, ale Fabiana stanowczo się temu sprzeciwi.

„Akacjowa 38” odcinek 968 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

968 odcinek „Akacjowej 38” zostanie wyemitowany 1 października 2026 roku w TVP1. Emisja rozpocznie się o godzinie 18:40. Lucia pozna wtedy prawdę o swoim pochodzeniu. Nie wiadomo jednak, czy ta wiadomość od razu zmieni jej relacje z bliskimi.

„Akacjowa 38” - opis serialu i obsada

„Akacjowa 38” to hiszpańska telenowela kostiumowa, której akcja rozgrywa się w Madrycie na początku XX wieku. Mieszkańcy kamienicy przy tytułowej ulicy pochodzą z różnych środowisk, ale ich losy nieustannie się przeplatają. Pod jednym dachem mieszkają mieszczańskie rodziny, a niemal każdy lokator skrywa własne tajemnice i marzenia. Nie brakuje tu dramatów, romansów i tragedii. W serialu występują m.in.:

Amparo Fernandez jako Susana de Seler

Arantxa Aranguren jako Guadalupe

Inma Perez jako Fabiana

Juanma Navas jako Ramon Palacios

Marc Parejo jako Felipe Alvarez Hermoso

Roger Berruezo jako German

Sandra Marchena jako Rosina Rubio

Sara Miquel jako Cayetana

Sheyla Farina jako Manuela