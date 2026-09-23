Pierwsza miłość, odcinek 4259: Horror ciężarnej Melki! Zostanie zaatakowana, a Piotrek znajdzie ją zakrwawioną [ZDJĘCIA]

Melka wpadnie w pułapkę w 4259. odcinku „Pierwszej miłości”

Przypomnijmy, że w 4258. odcinku serialu „Pierwsza miłość” Melka odebrała niepokojący telefon od Emi, czyli swojej zaginionej podopiecznej. Dziewczyna pilnie błagała ją o pomoc, podając adres opuszczonego budynku. Spodziewająca się dziecka Melka nie zbagatelizowała sprawy i udała się we wskazane miejsce, nie mając pojęcia, że to intryga.

W najnowszym, 4259. odcinku telenoweli „Pierwsza miłość” Piotrek pozna drastyczne szczegóły. Na komendzie zostanie przesłuchany bezdomny, który wyjawi, że podstawiona Emi miała celowo zwabić kogoś pod wskazany adres. Słysząc, że ofiarą jest jego ukochana, policjant natychmiast zorientuje się w powadze sytuacji.

Piotrek ruszy na pomoc Melce w 4259. odcinku „Pierwszej miłości”

Jak pamiętamy z 4257. odcinka „Pierwszej miłości”, policjant tuż po badaniu USG naciskał na ukochaną, by ta zrezygnowała z ryzykownej pracy operacyjnej w terenie lub chociaż zainstalowała aplikację monitorującą. Przyszła matka stanowczo odmówiła, uznając jego troskę za przesadzoną. W 4259. odcinku Piotrek nie będzie miał czasu na dyskusje. Kiedy zorientuje się w powadze sytuacji, błyskawicznie wybiegnie z komendy, by uratować swoją partnerkę. Liczyć się będzie każda sekunda, bo Melka odniesie poważne obrażenia brzucha. Kobieta znajdzie się w stanie krytycznym i nie wiadomo, czy przeżyje ten dramat.

Reterska straci kontrolę w 4259. odcinku „Pierwszej miłości”

W nadchodzącym epizodzie zobaczymy też kluczowy moment w relacji Krystiana (Patryk Pniewski) i Łucji Reterskiej (Anna Samusionek). Krystian pojawi się w Barbarianie, gdzie umówi się ze swoją narzeczoną, czekając na wieczór kawalerski Huberta. Mężczyzna postanowi ostatecznie rozmówić się z ukochaną po tym, jak w 4256. odcinku „Pierwszej miłości” znalazł w jej rzeczach folder kliniki w Berlinie z zagadkowymi zapiskami. Jego przypuszczenia nabiorą na sile, a on sam nie będzie chciał odpuścić. Zagoniona w róg Reterska ostatecznie straci nad sobą panowanie.

„Pierwsza miłość” – data i godzina emisji 4259. odcinka

Emisja 4259. odcinka „Pierwszej miłości” zaplanowana jest na poniedziałek, 5 października 2026 roku, na godzinę 18:00 na antenie telewizji Polsat. Hitowa produkcja nadawana jest od poniedziałku do piątku o tej samej porze. Fani mogą też śledzić losy bohaterów na platformie streamingowej Polsat Box Go.

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