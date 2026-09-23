W poprzednim odcinku Semih przyznał, że to przez niego Poyraz trafił do więzienia. Wyjawił również, że zaatakował i porwał Sahina. Poyraz ruszył na poszukiwania brata, a Nana pomogła mu odnaleźć kryjówkę Semiha. Tymczasem rozgoryczona Ezgi chciała porozmawiać z Aynur, lecz została zaatakowana przez nożownika. Isil postanowiła wyprowadzić się z domu Sinana.

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„Dziedzictwo” odcinek 1041 - streszczenie

Nana wezwie karetkę do nieprzytomnego Sahina. Semih zdoła uciec, ale wcześniej zrani Poyraza nożem w plecy. Obaj bracia trafią do szpitala. Semih zwróci się o pomoc do Cansel, która nie będzie miała łatwego zadania. Jej rodzina uważnie ją obserwuje i wciąż nie ufa siostrze zdrajcy. Aynur zaplanuje kolację dla Sinana, by wynagrodzić mu nieudaną wizytę w restauracji. Zaniepokojona brakiem kontaktu z Ezgi Isil pójdzie do niej i znajdzie zwłoki niedoszłej synowej.

„Dziedzictwo” odcinek 1041 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

1041. odcinek „Dziedzictwa” zostanie wyemitowany 1 października 2026 roku w TVP1. Początek zaplanowano na godzinę 16:00. Godzina emisji może się zmienić, dlatego warto sprawdzić aktualną ramówkę stacji.

„Dziedzictwo” - opis serialu i obsada

„Dziedzictwo” to turecki serial obyczajowy o miłości, rodzinie, zaufaniu i odpowiedzialności za najbliższych. W centrum historii są Nana, Poyraz i Yusuf, których relacje wystawiają na próbę tajemnice, zazdrość i kolejne zagrożenia. W fabule nie brakuje oskarżeń, manipulacji oraz sekretów z przeszłości. Bohaterowie muszą wybierać między dumą, lojalnością a troską o rodzinę. Ważne miejsce zajmuje też codzienność domowników i ich wzajemne relacje. W serialu występują m.in.:

Nanuka Stambolishvili jako Nana

Nik Xhelilaj jako Poyraz

Berat Ruzgar Ozkan jako Yusuf

Adnan Mehmet Ali Aslan jako Ibrahim

Binnaz Ekren jako Adalet

Özge Agyar

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