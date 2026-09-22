Pierwsza miłość, odcinek 4258: Waldek ponownie zawalczy o Jadzię. Na drodze stanie mu inny mężczyzna [ZDJĘCIA]

Jadzia i Jurek z „Pierwszej miłości” coraz bliżej w 4258. odcinku

Jadzia z każdym dniem nabiera coraz większego zaufania do Jurka (Jacek Knap). Mężczyzna z wielkim oddaniem angażuje się w pomoc przy małej Anusi, a jego bezinteresowność sprawia, że kobieta zaczyna go dostrzegać w zupełnie nowym świetle. Chociaż nie padają jeszcze żadne wielkie słowa, ich więź staje się coraz bardziej obiecująca.

W tak przełomowym momencie pojawia się niespodziewanie niewierny Waldek (Ireneusz Mosio). Staje w progu z kwiatami w dłoniach, deklarując chęć pojednania i naprawy zniszczonego małżeństwa. Jego romantyczny zryw na nic się jednak nie zda, gdyż bystra Jadzia w lot zrozumie ukryte pobudki kierujące jej mężem. Kobieta nie da się zwieść tanim gestom i zdecydowanie odrzuci propozycję powrotu. Tymczasem odtrącony Waldek zacznie podejrzewać, że miejsce u boku jego żony nie jest już puste.

Waldek w 4258. odcinku „Pierwszej miłości” orientuje się, że ma rywala

Sytuacja szybko uświadomi Waldkowi, że jego problemy małżeńskie to nie tylko przejściowy kryzys, ale efekt pojawienia się w życiu Jadzi kogoś nowego. Szybko spostrzeże, że serce żony bije szybciej na widok Jurka. To uświadomi mu, że kobieta jest gotowa na ułożenie sobie życia u boku innego partnera. W 4258. odcinku „Pierwszej miłości” widzowie zobaczą wyraźną różnicę w postawach obu mężczyzn, co utwierdzi Jadzię w przekonaniu, że Jurek jest znacznie lepszym wyborem.

Z kolei Waldek przekona się na własnej skórze, że odbudowanie utraconego zaufania będzie o wiele bardziej skomplikowane, niż przewidywał. Sam bukiet to za mało, aby zmazać z pamięci Jadzi fakt, że bezdusznie zostawił ją i córkę dla Wioletki. Choć po części rozumie on, dlaczego żona odwróciła się od niego w momencie zniknięcia Kazanowej, uważał się za niewinnego i faktycznie z zarzutów go oczyszczono, jednak uraz w sercu Jadzi pozostał.

Kiedy emisja 4258. odcinka „Pierwszej miłości”? Data i godzina

Zastanawiasz się, kiedy zobaczyć 4258. odcinek „Pierwszej miłości”? Premiera zaplanowana jest na piątek, 2 października 2026 roku. Epizod tradycyjnie rozpocznie się o godzinie 18:00 na antenie telewizji Polsat. Fani serialu mogą śledzić losy bohaterów każdego dnia od poniedziałku do piątku o tej samej porze, a także nadrabiać zaległości w serwisie Polsat Box Go.

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