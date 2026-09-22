Dziedzictwo, odcinek 1034: Aynur odkryje prawdę o Ezgi. Zrobi wszystko, by nie została żoną Sinana [ZDJĘCIA]

Aynur podejrzewa oszustwo Ezgi w 1034. odcinku „Dziedzictwa”

W 1029. odcinku „Dziedzictwa” Ezgi, z pomocą Isil i lekarza, upozorowała ciężki stan po rzekomej próbie samobójczej. Dwa odcinki później przedstawiła Sinanowi dokumenty, z których miało wynikać, że w wyniku dramatycznego zdarzenia nigdy nie będzie mogła mieć dzieci. Mężczyzna uwierzył, że to jego rozstanie doprowadziło byłą narzeczoną do tak desperackiego kroku. Targany poczuciem winy i odpowiedzialności za jej stan postanowił się jej oświadczyć, by ją wspierać i w ten sposób odkupić swoje winy.

Aynur zacznie jednak łączyć fakty dotyczące sytuacji Ezgi. Przypadkiem podsłucha jej rozmowę telefoniczną z lekarzem i nabierze podejrzeń, że dokumenty, które skłoniły Sinana do takiej decyzji, mogą być sfałszowane.

W 1034. odcinku „Dziedzictwa” Aynur chce zdobyć dowody na Ezgi

W 1034. odcinku „Dziedzictwa” Aynur postanowi działać. Jej celem będzie zdobycie mocnych dowodów na to, że Ezgi celowo knuje przeciwko niej i Sinanowi. W szpitalu ponownie usłyszy rozmowę Ezgi z lekarzem. Tym razem nabierze poważnych podejrzeń, że wyniki badań przedstawione Sinanowi mogły zostać spreparowane.

Aynur zrezygnuje więc z wyjazdu do Eskişehir. Zostanie na miejscu, by odkryć prawdę i udowodnić oszustwo Ezgi. Jeśli uda jej się zdobyć dowody, może nie tylko odzyskać Sinana, ale przede wszystkim uchronić go przed podjęciem decyzji, której mógłby później żałować.

„Dziedzictwo” – data i godzina emisji odcinka 1034

Premierowe odcinki serialu „Dziedzictwo” można oglądać codziennie o godzinie 16:00 na antenie TVP1. Odcinek 1034. zostanie wyemitowany we wtorek, 22 września 2026. Wszystkie epizody po emisji w telewizji są również dostępne online na platformie TVP VOD.

„Dziedzictwo” – opis serialu i obsada

„Dziedzictwo” (oryg. Emanet) to popularna telenowela o miłości, tragedii i walce o rodzinę. Po śmierci rodziców mały Yusuf trafia pod opiekę surowego wuja Yamana. Gdy w ich życiu pojawia się Seher, skromna ciotka chłopca, wybuchają emocje. Mimo początkowych niechęci i intryg wrogów, między opiekunami z czasem rodzi się uczucie, a łącząca ich więź staje się dla dziecka jedyną nadzieją.

W kolejnych sezonach historia przybiera dramatyczny obrót, kiedy bohaterowie muszą zmierzyć się z nieodwracalną stratą. Yaman Kırımlı ginie, a opieka nad małym Yusufem i kontynuowanie jego dziedzictwa spada na barki Nany Maryam.

Sprawy komplikują się jeszcze bardziej, gdy nad Naną zawisa groźba deportacji. Aby zapobiec jej wyjazdowi i nie dopuścić do ponownego rozbicia świata Yusufa, w jej życiu pojawia się Poyraz. Mężczyzna bierze z Naną fikcyjny ślub, a wymuszone sytuacją małżeństwo z rozsądku staje się źródłem nowych napięć, emocji i budujących się relacji.

W serialu występują m. in.:

Halil İbrahim Ceyhan jako Yaman Kırımlı

Sıla Türkoğlu jako Seher Kırımlı

Nanuka Stambolishvili jako Nana

Nik Xhelilaj jako Poyraz

Berat Rüzgar Özkan jako mały Yusuf

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Sonda Czy Aynur i Sinan z serialu "Dziedzictwo" powinni być razem? Tak Nie