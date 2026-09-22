M jak miłość! Awantura w Grabinie! Kochanka Artura wparuje do domu Marii

Joanna przyjedzie do Marii w 1947 odcinku "M jak miłość"! Wprost zażąda od niej Artura

Skandal w życiu Rogowskich przybierze na sile w 1947. odsłonie „M jak miłość”. Maria wciąż będzie próbowała poukładać myśli po tym, jak dowiedziała się o skoku w bok swojego męża. Szybko wyjdzie na jaw, że relacja z Joanną nie była jedynie przelotnym błędem. Artur zaangażuje się w znajomość z młodszą partnerką mocniej, niż zakładał, a wspólna wyprawa do Berlina jedynie skomplikuje sprawę. Dobrzańska zapowie, że będzie walczyć o swojego wybranka i nie zrezygnuje po jednej wspólnie spędzonej nocy.

Perspektywa zacznie się zmieniać po wyprowadzce niewiernego męża z Grabiny w 1947. odcinku telenoweli „M jak miłość”. Gdy Maria zyska czas na przemyślenie przyszłości ich związku, gniew powoli zacznie mieszać się z refleksją, czy lata wspólnego życia można po prostu wymazać. Do porozumienia będzie dążył też sam Artur, proponując udział w terapii małżeńskiej, by udowodnić szczerość swoich chęci odbudowania zrujnowanego zaufania.

Wielka konfrontacja Marii i Joanny! Rogowska usłyszy, że ma pozwolić mężowi odejść

Bohaterki będą zmuszone do bezpośredniej konfrontacji w 1947. epizodzie „M jak miłość”. Kobiety wreszcie spotkają się twarzą w twarz, bez obecności mężczyzny, który je poróżnił. Dobrzańska od dawna wierzy, że to, co łączy ją z Arturem, wykracza poza ramy zwykłego romansu, przeradzając się w głębokie uczucie. Kochanka zapowiedziała już wcześniej, że nie odpuści, nawet jeśli Rogowski zdecyduje się ratować swoje dotychczasowe małżeństwo.

W 1947. odcinku „M jak miłość” Joanna posunie się o krok dalej i zjawi się w domu Mostowiaków. Młoda kobieta wprost nakłoni Marię do uwolnienia męża i wyrażenia zgody na rozstanie. Zuchwałość kochanki całkowicie zbije z pantałyku Rogowską, która właśnie biła się z myślami dotyczącymi ewentualnego przebaczenia i powrotu do wspólnego życia. Tymczasem do jej drzwi zapuka rywalka, gotowa na wszystko, by przeciągnąć Artura na swoją stronę.

Paweł wpadnie w szał przez zdradę Artura! W 1947 odcinku "M jak miłość" o mało go nie zaatakuje

Rodzinny skandal wstrząśnie również Pawłem (Rafał Mroczek) w 1947. odcinku „M jak miłość”. Zduński nie zachowa takiego opanowania jak Barbara, dowiadując się o cierpieniu matki. Ujawnione kulisy romansu ojczyma sprawią, że synowi Marii zupełnie puszczą nerwy. Wzburzony Paweł niemal doprowadzi do rękoczynów i z trudem powstrzyma się od fizycznego ataku na winowajcę zamieszania.

Kiedy 1947 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Premiera 1947. odcinka serialu „M jak miłość” została zaplanowana na poniedziałek, 12 października 2026 r., o godz. 20.50 na antenie stacji TVP2.