Pierwsza miłość, odcinek 4243: Eliza znajdzie ukojenie u Świdra. Ich relacja wkroczy na nowy poziom?

W 4240. odsłonie serialu Angelika rozpocznie pracę jako salowa w klinice We-Med, a jej codzienność zacznie się stabilizować. Niestety, już w kolejnym odcinku ten spokój legnie w gruzach – właśnie podczas połączenia telefonicznego z partnerem dojdzie do dramatycznego wybuchu. Kobieta desperacko spróbuje zdobyć informacje o losie Kamila, ale bezskutecznie. Wojskowe procedury okażą się bezlitosne – jako osoba niespokrewniona nie dowie się niczego o stanie jego zdrowia. Zrozpaczona bohaterka w 4242. odcinku zwróci się o pomoc do ojca. Bolesław zgodzi się uruchomić swoje znajomości, jednak postawi córce niezwykle okrutny warunek. Ta trudna decyzja i szokująca prawda, którą usłyszy Eliza, będą miały poważne konsekwencje.

"Pierwsza miłość" streszczenie. Co wydarzy się w 4243. odcinku?

W 4243. epizodzie Angelika wreszcie opowie matce o bezlitosnym układzie z Bolesławem, na który musiała się zgodzić, by poznać prawdę o Białym po eksplozji w Kosowie. Eliza okaże jej pełne wsparcie, rozumiejąc, że córka nie miała innego wyjścia. Jednak wkrótce po tej rozmowie maska twardej kobiety całkowicie opadnie. Przytłoczona bólem i obawą o los córki, Eliza pójdzie do pubu, próbując ukoić nerwy alkoholem. W tych mrocznych chwilach nie będzie jednak sama. Świder dotrzyma jej towarzystwa, oferując niezbędne wsparcie i opiekę. Kumulacja trudnych emocji i wypity alkohol sprawią, że zupełnie nietrzeźwa Eliza nagle rzuci się na niego i obdarzy go namiętnym pocałunkiem.

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