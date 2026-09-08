Dziedzictwo, odcinek 1026: Sinan upokorzy Ezgi podczas rozstania! Aynur będzie świadkiem awantury [ZDJĘCIA]

Sinan przerwie romantyczny wieczór w 1026. odcinku „Dziedzictwa”

Ezgi będzie przekonana, że czeka ją wyjątkowy wieczór. Przygotuje dla Sinana jedzenie i romantyczną niespodziankę. Mężczyzna nie będzie jednak zainteresowany kolacją. Od początku będzie chciał odbyć z Ezgi poważną rozmowę. Ezgi spróbuje odsunąć ten moment, tłumacząc, że przy kolacji będą mieli okazję porozmawiać. Sinan nie zgodzi się jednak czekać.

– Musimy porozmawiać – powie stanowczo.

Kobieta szybko zorientuje się, że sprawa jest poważna. Nie będzie miała pojęcia, że za chwilę usłyszy od Sinana słowa, których najbardziej się obawiała.

Sinan zerwie z Ezgi w 1026. odcinku „Dziedzictwa”

Sinan nie będzie owijał w bawełnę. Wprost oznajmi Ezgi, że chce się z nią rozstać. Dla kobiety będzie to ogromny cios. Jeszcze chwilę wcześniej przygotowywała dla niego kolację i wierzyła, że ich związek można naprawić.

– Jak to! Chcesz się rozstać? To znaczy, że mnie zostawiasz? Myślałam, że chcesz naprawić nasz związek. Ależ byłam głupia – odpowie.

Sinan przeprosi, ale jego słowa nie uspokoją Ezgi. Kobieta poczuje się wykorzystana i oszukana. Wyrzuci mu, że przez cały czas nie liczył się z jej uczuciami.

– Za co przepraszasz? Przecież ty nie masz uczuć, Sinan. Mówiłeś, że lubisz krótkie i konkretne zdania. Powiem ci więc w sposób, który zrozumiesz. Krótko i konkretnie: jesteś najbardziej okrutnym człowiekiem, jakiego spotkałam w życiu. Jesteś tak okrutny, że ani razu nie wziąłeś pod uwagę moich uczuć i bawiłeś się mną.

Sinan spróbuje się bronić i poprosi Ezgi, by nie przedstawiała go jako człowieka, który ją oszukał. Ona jednak będzie chciała wiedzieć, dlaczego właściwie znalazła się w tej sytuacji.

– Nie zrobiłeś absolutnie żadnego wysiłku. Dlaczego? Jaki był twój cel? Do czego mnie wykorzystałeś, Sinan?

W 1026. odcinku „Dziedzictwa” Sinan zaproponuje byłej dziewczynie przyjaźń

Sinan wyjaśni, że jego zdaniem nie pasują do siebie. Stwierdzi, że spędzili ze sobą wystarczająco dużo czasu, aby to zrozumieć. Spróbuje też zaproponować Ezgi pozostanie przyjaciółmi.

– Nie wierzę, że będziesz szczęśliwa z kimś innym niż ja. Zostańmy przyjaciółmi.

Taka propozycja tylko bardziej zrani Ezgi. Kobieta stanowczo odrzuci możliwość utrzymywania z Sinanem przyjacielskiej relacji. Sinan spróbuje również zbliżyć się do Ezgi, ale ta go odtrąci mocnymi słowami.

– Nie dotykaj mnie. Ani się waż. Nienawidzę cię. Co to ma być? Próba pocieszenia mnie? Nie chcę z tobą być żadną przyjaciółką. Robisz mi to już drugi raz, Sinan. Tym razem nie złamiesz mi serca i nie uciekniesz od tego tak łatwo.

Mężczyzna pozostanie jednak nieugięty. Jeszcze raz przeprosi Ezgi i powie jej, że podjął ostateczną decyzję.

– Przepraszam, Ezgi. Ale taka jest moja decyzja. Ty też powinnaś wykazać się dojrzałością, zaakceptować to i żyć dalej.

Aynur usłyszy awanturę Sinana i Ezgi w 1026. odcinku „Dziedzictwa”

Największym zwrotem w tej scenie będzie jednak pojawienie się Aynur. Dziewczyna wejdzie do mieszkania akurat w momencie, gdy Sinan i Ezgi będą przeżywać najbardziej emocjonalną część rozmowy. Nie będzie więc musiała domyślać się, co dzieje się między nimi – usłyszy wszystko.

Dla Aynur może to być szczególnie ważne, ponieważ sytuacja między nią a Sinanem od dawna jest skomplikowana. W 1019. odcinku „Dziedzictwa” Sinan, zachęcony przez Lerzan, postanowił zawalczyć o Aynur. W 1021. odcinku dziewczyna niemal wyznała mu miłość po zażyciu niewłaściwego leku, choć później nie pamiętała dokładnie swojego zachowania.

W 1024. odcinku „Dziedzictwa” Kivanc zerwał natomiast zaręczyny z Aynur i wyznał jej, że jest zakochany w pielęgniarce Betul. Teraz Aynur usłyszy, jak Sinan kończy swój związek z Ezgi.

„Dziedzictwo” – data i godzina emisji odcinka 1026

Premierowe odcinki serialu „Dziedzictwo” można oglądać codziennie o godzinie 16:00 na antenie TVP1. Odcinek 1026. zostanie wyemitowany w czwartek, 10 września 2026. Wszystkie epizody po emisji w telewizji są również dostępne online na platformie TVP VOD.

„Dziedzictwo” – opis serialu i obsada

„Dziedzictwo” (oryg. Emanet) to popularna telenowela o miłości, tragedii i walce o rodzinę. Po śmierci rodziców mały Yusuf trafia pod opiekę surowego wuja Yamana. Gdy w ich życiu pojawia się Seher, skromna ciotka chłopca, wybuchają emocje. Mimo początkowych niechęci i intryg wrogów, między opiekunami z czasem rodzi się uczucie, a łącząca ich więź staje się dla dziecka jedyną nadzieją.

W kolejnych sezonach historia przybiera dramatyczny obrót, kiedy bohaterowie muszą zmierzyć się z nieodwracalną stratą. Yaman Kırımlı ginie, a opieka nad małym Yusufem i kontynuowanie jego dziedzictwa spada na barki Nany Maryam.

Sprawy komplikują się jeszcze bardziej, gdy nad Naną zawisa groźba deportacji. Aby zapobiec jej wyjazdowi i nie dopuścić do ponownego rozbicia świata Yusufa, w jej życiu pojawia się Poyraz. Mężczyzna bierze z Naną fikcyjny ślub, a wymuszone sytuacją małżeństwo z rozsądku staje się źródłem nowych napięć, emocji i budujących się relacji.

W serialu występują m. in.:

Halil İbrahim Ceyhan jako Yaman Kırımlı

Sıla Türkoğlu jako Seher Kırımlı

Nanuka Stambolishvili jako Nana

Nik Xhelilaj jako Poyraz

Berat Rüzgar Özkan jako mały Yusuf

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Sonda Czy Aynur i Sinan z serialu "Dziedzictwo" powinni być razem? Tak Nie