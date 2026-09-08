Barwy szczęścia: Policja pojawi się w hotelu Bruna. Nagranie pogrąży Karolinę?

Policja wkracza do hotelu Stańskich w 3394. odcinku "Barw szczęścia"

Po wakacyjnej przerwie fani "Barw szczęścia" mogą liczyć na sporo emocji. Fabuła skupi się między innymi na losach Justina (Jasper Sołtysiewicz), Oli (Michalina Robakiewicz) oraz Karoliny (Marta Dąbrowska). W 3394. odcinku "Barw szczęścia" do hotelu Stańskich przyjadą policjanci. Ich wizyta to efekt zawiadomienia, które złożył Justin Skotnicki. Mężczyzna nie chce darować żonie Bruna (Lesław Żurek) jej zachowania.

Śledztwo ma związek z fałszywym wideo deepfake. Materiał miał na celu zniszczenie życia Justina oraz jego związku z Olą, sugerując jego zdradę z Reginą (Kamila Kamińska). Funkcjonariusze zajmą się zabezpieczeniem nagrań z hotelowych kamer. Mają one być kluczowym dowodem w sprawie prowadzonej przeciwko intrygantce.

Karolina próbuje pozbyć się Justina, ponieważ jest on inwestorem oraz wspólnikiem Stańskiego. Zależy jej na wyrzuceniu Skotnickiego z interesu, by mogła bez nadzoru realizować swoje plany biznesowe i kontrolować majątek Bruna. Aby zbliżyć się do szefa, w 3387. odcinku wzięła z nim ślub.

Czy Bruno w 3394. odcinku "Barw szczęścia" wciąż będzie bronił żony przed skandalem?

Warto przypomnieć, że sytuacja zaogniła się już w 3388. odcinku. Wtedy Justin oskarżył Karolinę o stworzenie szantażującego materiału. Po powrocie z Las Vegas Justin chciał rozmówić się z żoną Bruna, ale ta pozostała niewzruszona. Karolina z pełnym opanowaniem zaprzeczała, jakoby miała coś wspólnego z fałszywym filmem, który trafił na telefon Oli.

Bruno wie, jak było naprawdę. Choć intryga żony i jej podłe zachowanie go przerażają, w nowych odcinkach "Barw szczęścia" stanie w jej obronie. Co więcej, zagrozi Skotnickiemu, że pożałuje on swoich działań i oskarżeń.

"Barwy szczęścia" - kiedy i o której oglądać 3394. odcinek?

Nowe odcinki "Barw szczęścia" emitowane są od poniedziałku do piątku o godzinie 20:05 na kanale TVP2. Emisja 3394. odcinka zaplanowana jest na środę, 9 września 2026 roku. Po premierze telewizyjnej wszystkie odcinki można znaleźć również w internecie, na platformie TVP VOD.

Fabuła i obsada serialu "Barwy szczęścia"

„Barwy szczęścia” to znany polski serial obyczajowy, opowiadający o życiu mieszkańców warszawskiej ulicy Zacisznej i ich rodzin. Telenowela realistycznie przedstawia rodzinne konflikty, miłosne perypetie, dążenie do celów oraz codzienne trudności. W obsadzie znajdują się między innymi:

Lesław Żurek jako Bruno Stański

Stanisława Celińska jako Amelia Wiśniewska

Katarzyna Glinka jako Kasia Górka

Andrzej Popiel jako Kajetan Broda

Oliwia Drożdżyk jako Janka Dąbrowska

Marek Siudym jako Anatol Kłos (Tolek)

Elżbieta Jarosik jako Józefina Rawicz

Maria Dejmek jako Natalia Zwoleńska

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„Barwy szczęścia” - quiz wiedzy o serialu. Przekonaj się, czy jesteś uważnym widzem! Pytanie 1 z 11 Jak nazywa się osiedle, na którym mieszkają bohaterowie serialu? Pod Gruszą Pod Modrzewiem Pod Sosnami Następne pytanie