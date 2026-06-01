Pierwsza miłość, odcinek 4228: Wielki dramat przed meczem. Maks traci swoją ukochaną [ZDJĘCIA]

Piłkarze Iskry przygotowują się do najbardziej historycznego i decydującego starcia w swoich dziejach. Stawka zbliżającego się meczu jest ogromna, ponieważ wygrana gwarantuje zespołowi bezpośredni awans do wyższej klasy rozgrywkowej. Maks kompletnie nie potrafi jednak skupić się na sportowym wyzwaniu. Gwiazdor drużyny nieustannie rozmyśla o byłej partnerce, a niedawne rozstanie odczuwa jako bolesny cios prosto w serce.

Maks przeżywa ogromne katusze nie tylko z powodu samego końca związku. Największym upokorzeniem dla zawodnika Iskry jest fakt, że Kamila zostawiła go dla Borysa, czyli jego najgroźniejszego przeciwnika. Czas pokaże, czy załamany chłopak zdoła wykrzesać z siebie sportową złość i udowodni na murawie swoją wartość, czy może jego prywatna tragedia zniszczy szanse całego zespołu na awans. Sytuacja gwarantuje gigantyczne emocje. Widzowie dowiedzą się również wkrótce, jak do całego zamieszania podejdzie sam Borys i czy ostatecznie zdecyduje się na dłuższą relację z Kamilą.

"Pierwsza miłość" odcinek 4228. Gdzie i kiedy oglądać w telewizji?

Telewizja Polsat pokazuje serial „Barwy szczęścia” każdego dnia od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00. Najnowszy, 4228. epizod trafi na ekrany w poniedziałek 1 czerwca 2026 roku. Osoby bez dostępu do telewizora o tej porze mogą nadrobić wszystkie bieżące oraz archiwalne odcinki w internecie, korzystając z serwisu streamingowego Polsat Box Go. Przy okazji warto sprawdzić swoją wiedzę z polskich tasiemców i dopasować konkretnych bohaterów do odpowiednich produkcji, takich jak „Barwy Szczęścia”, „Na Wspólnej” czy „Pierwsza Miłość”.

Kto gra w "Pierwszej miłości"? Pełna obsada i fabuła serialu Polsatu

Akcja polskiego serialu obyczajowego „Pierwsza miłość” toczy się we Wrocławiu. Główna oś fabularna skupia się na perypetiach Marysi i Pawła, a scenarzyści regularnie przybliżają widzom również skomplikowane losy rodzinne Kingi, Alana oraz pozostałych mieszkańców. Produkcja obfituje w dramatyczne zwroty akcji, miłosne uniesienia, bolesne zdrady i życiowe upadki, nierzadko dotykając przy tym ważnych problemów społecznych oraz wątków kryminalnych. Tytuł nieprzerwanie od 2004 roku gromadzi przed telewizorami ogromną widownię na antenie Polsatu.

Grażyna Wolszczak (wcielająca się w Grażynę Weksler)

Karol Strasburger (odgrywający Karola Wekslera)

Michał Koterski (jako Henryk „Kaśka” Saniewski)

Patryk Pniewski (grający Krystiana Domańskiego)

Wojciech Błach (występujący jako Michał Domański)

Ewa Jakubowicz (jako Amelia Reterska)

Ewa Gawryluk (w roli Ewy Weksler)

Michał Mikołajczak (grający Piotra Malczyka)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Marek Siudym (wcielający się w Edwarda Stryjeńskiego)

Magdalena Wieczorek (jako Kalina Korzeniowska)

Magdalena Wróbel (odgrywająca Dorotę Marską)

Filip Gurłacz (w roli Oskara Korzeniowskiego)

Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)

Tomasz Oświeciński (wcielający się w Fabiana Tomczaka)

Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)

Katarzyna Maciąg (grająca Laurę Kowalik)

Piotr Cyrwus (występujący jako Kazimierz Wąs)

Delfina Wilkońska (w roli Lucyny Bochenek)

Anna Jarosik (jako Barbara Sośniak)

Jowita Budnik (odgrywająca Paulinę Sawicką)

Waleria Gorobets (jako Iga Sawicka)

Krystian Wieczorek (wcielający się w Adama Biernackiego)

Alan Andersz (jako Alan Korzeniowski)

Dariusz Wieteska (grający Arkadiusza Wolaka)

Łukasz Garlicki (w roli Emila Bursztyńskiego)

Sylwia Sokołowska (jako Liliana Błocka)

Kamilla Baar (występująca jako Sandra Kubicka)

Olga Bończyk (jako Izabela Nowaczyk)

Aleksandra Szwed (wcielająca się w Melisę)

Julia Kamińska (odgrywająca Maję)