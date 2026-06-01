W poprzednim odcinku (939) Sinan i Aynur zostali zamknięci w pokoju, a Derya zaplanowała pozbycie się Ayse. Poyraz po rozmowie o przyjaźni wpadł w szał i zrezygnował z miłosnego wyznania wobec Nany. Z kolei osaczona przez Truciznę Cansel, bojąc się ujawnienia swoich grzechów przed bliskimi, została ostatecznie zmuszona przez gangstera do podjęcia natychmiastowych i drastycznych kroków.

„Dziedzictwo” odc. 940: Krwawy zamach na Ayse

Przyciśnięta do muru i spanikowana Derya, na wieść o tym, że dociekliwa Ayse poznała jej prawdziwą tożsamość i wie wszystko o zabójstwie Leyli, zakrada się do jej samochodu i bezwzględnie przecina przewód hamulcowy, co chwilę później doprowadza do makabrycznego wypadku drogowego.

"Dziedzictwo" odc. 940: Aynur nie potrafi ukryć zazdrości

Uwięzieni w zaciszu sypialni Aynur oraz Sinan odczuwają coraz większe, paraliżujące skrępowanie swoją nagłą bliskością. Prokurator, choć z trudem przychodzi mu akceptacja faktów, zaczyna wyraźnie przeczuwać, że skromna gosposia jest o niego śmiertelnie zazdrosna.

"Dziedzictwo" odc. 940: Intryga wścibskiej Sibel

W rezydencji zdeterminowany Poyraz otwiera serce przed Mertem i szczerze zwierza mu się ze swojej ogromnej miłości do Nany, niestety ich intymnej rozmowie potajemnie przysłuchuje się wścibska Sibel, która natychmiast przekazuje te rewelacje Cennet.

"Dziedzictwo" odc. 940: Plan porwania Nany i Yusufa

Przerażona matka Poyraza zarzeka się przed Bogiem, że dopóki żyje, nigdy nie pozwoli na ten związek, choć ku jej chwilowej uldze młodzi wszystkiemu zaprzeczają, podczas gdy ścigana przez czas Cansel, uginając się pod bezlitosnym naciskiem Trucizny, obmyśla ostateczny plan porwania Nany i Yusufa.

"Dziedzictwo" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Dziedzictwo” emitowany jest od poniedziałku do niedzieli o godzinie 16:05 na TVP1. Kolejny, 940. odcinek zostanie wyemitowany we sobotę, 6 czerwca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

Seher i Kevser to córki Yusufa. Rodzina żyje skromnie, ale są ze sobą szczęśliwi. Drogi sióstr rozchodzą się, gdy Kevser poślubia bogatego mężczyznę z rodu Kyrymly. Kobieta rodzi dziecko i nadaje mu imię po ojcu. Jakiś czas później zostaje wdową, a na domiar złego zapada w ciężką chorobę. Na łożu śmierci prosi siostrę, aby zaopiekowała się jej 5-letnim synem. Kevser wkrótce umiera. Yufus pozostaje pod opieką bezwzględnego i surowego Yamana. Od tej pory Seher będzie starała się odzyskać chłopca.

