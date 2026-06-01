W poprzednim odcinku (938) Ayse zdobyła kolejne dowody przeciwko Deryi, która uznała ją za śmiertelnego wroga. Cansel dostała od Trucizny ostatnią szansę po nieudanej akcji, a Poyraz napisał list miłosny do Nany, akceptując swoje uczucia. Z kolei Aynur przeżyła potworny wstrząs na wieść, że Lerzan planuje zostać oficjalną narzeczoną prokuratora Sinana. Za tym planem kryje się jednak coś więcej.

„Dziedzictwo” – streszczenie odcinka 939

Prokurator Sinan czuje ogromne obrzydzenie i wyrzuty sumienia, będąc zmuszonym do uczestnictwa w perfidnej intrydze uknutej przez Lerzan, podczas gdy zakochana Aynur z trudem maskuje swoją potężną zazdrość, a cała sytuacja eskaluje, gdy los niespodziewanie zamyka tę dwójkę w jednym pomieszczeniu.

Równolegle psychopatyczna Derya podejmuje ostateczną i bezwzględną decyzję o fizycznym zlikwidowaniu dociekliwej Ayse, wiedząc, że musi natychmiast zmanipulować i zniszczyć wszystkie dowody oraz fakty, jakie zdołała zgromadzić na jej temat niebezpieczna policjantka.

Poyraz z pełną determinacją zjawia się przed Naną, by wreszcie prosto w oczy wyznać jej swoje głębokie uczucie, jednak gdy dziewczyna z uśmiechem znowu zaczyna zachęcać go do walki o serce rzekomej wybranki i zapewnia go o swojej dozgonnej przyjaźni, mężczyzna dostaje szału, unika wyznania i gwałtownie się wycofuje.

W tym samym czasie przerażona Cansel toczy potworną bitwę z własnymi myślami, jednak świadomość, że bezwzględny Trucizna natychmiast ujawni jej rodzinie wszystkie dawne, brudne sprawki, ostatecznie popycha ją do podjęcia kolejnych przestępczych działań.

"Dziedzictwo" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Dziedzictwo” emitowany jest od poniedziałku do niedzieli o godzinie 16:05 na TVP1. Kolejny, 939. odcinek zostanie wyemitowany we piątek, 5 czerwca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

Seher i Kevser to córki Yusufa. Rodzina żyje skromnie, ale są ze sobą szczęśliwi. Drogi sióstr rozchodzą się, gdy Kevser poślubia bogatego mężczyznę z rodu Kyrymly. Kobieta rodzi dziecko i nadaje mu imię po ojcu. Jakiś czas później zostaje wdową, a na domiar złego zapada w ciężką chorobę. Na łożu śmierci prosi siostrę, aby zaopiekowała się jej 5-letnim synem. Kevser wkrótce umiera. Yufus pozostaje pod opieką bezwzględnego i surowego Yamana. Od tej pory Seher będzie starała się odzyskać chłopca.

