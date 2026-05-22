Rodzinny dramat w serialu "Pierwsza miłość"

Rodzina Bolesława przechodzi ogromny kryzys. Mężczyzna, który zawsze musiał wszystko kontrolować, od dawna popadał w konflikt z żoną Elizą i córką Angeliką. Kobiety walczyły o swoją niezależność. Sytuacja stała się dramatyczna, kiedy pełna nadziei na lepsze życie Angelika podjęła pracę u jubilera i została brutalnie porwana (odc. 4209). To wydarzenie wstrząsnęło wszystkimi. Wokół okupu narastał chaos, a Bolesław był głównym podejrzanym. Mężczyzna jednak, zamiast wspierać żonę, jeszcze bardziej manipulował i skłócał rodzinę. Szczytem tych tragicznych wydarzeń było postrzelenie Bolesława (odc. 4212). Ta sytuacja dodatkowo skomplikowała relacje. Pełna strachu, ale i nadziei na wolność Eliza, postanowiła powiedzieć mężowi, że chce zakończyć to małżeństwo (odc. 4216). Bolesław nie przyjął tego dobrze i zaczął grozić kobiecie śmiercią.

Pierwsza miłość. Emilka odkryje, że Fryderyk ma żonę i dzieci. Pierwsze spotkanie Julki z Pawłem

Streszczenie odcinka 4226 "Pierwszej miłości". Kto wygra w sądzie?

Angelika spotyka się z Bolesławem i mówi mu wprost, że podczas rozprawy rozwodowej poprze swoją matkę. Taka deklaracja wywołuje u mężczyzny szok i wściekłość. Dla niego to jasny sygnał, że traci on kontrolę nad swoimi bliskimi. Rozwód, który już wcześniej budził wiele negatywnych emocji, staje się jeszcze trudniejszy. Obydwie strony szykują się do walki przed sądem. Sytuację dodatkowo komplikuje fakt, że rozstrzygnięcia z niecierpliwością oczekuje Świder ze swoją grupą kiboli. Mają w tym swój biznes i boją się, że cała sprawa wymknie im się spod kontroli.

Kiedy i gdzie oglądać "Pierwszą miłość"?

Serial jest emitowany od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00 na antenie Polsatu. Najnowszy, 4226. odcinek zostanie pokazany w czwartek, 28 maja 2026 roku. Osoby, które nie mogą wtedy obejrzeć telewizji, mają możliwość nadrobienia zaległości online. Wszystkie odcinki są dostępne na platformie Polsat Box Go.

Opis i obsada serialu "Pierwsza miłość" na Polsacie

„Pierwsza miłość” to popularny, obyczajowy serial polskiej produkcji. Jego akcja toczy się we Wrocławiu. Fabuła koncentruje się wokół losów Marysi i Pawła, a także problemów Alana, Kingi i innych postaci. W serialu nie brakuje wzlotów, upadków, miłosnych intryg, zdrad oraz dramatycznych zdarzeń, w tym wątków kryminalnych. Emitowana od 2004 roku w Polsacie produkcja zdobyła ogromną popularność.

W obsadzie serialu znajdują się m.in.:

Grażyna Wolszczak jako Grażyna Weksler

Karol Strasburger jako Karol Weksler

Michał Koterski jako Henryk „Kaśka” Saniewski

Patryk Pniewski jako Krystian Domański

Wojciech Błach jako Michał Domański

Ewa Jakubowicz jako Amelia Reterska

Ewa Gawryluk jako Ewa Weksler

Michał Mikołajczak jako Piotr Malczyk

Maciej Mikołajczyk jako Jan Stańczuk

Marek Siudym jako Edward Stryjeński

Magdalena Wieczorek jako Kalina Korzeniowska

Magdalena Wróbel jako Dorota Marska

Filip Gurłacz jako Oskar Korzeniowski

Honorata Witańska jako Marta Andruszkiewicz

Tomasz Oświeciński jako Fabian Tomczak

Przemysław Sadowski jako Jakub Wenerski

Katarzyna Maciąg jako Laura Kowalik

Piotr Cyrwus jako Kazimierz Wąs

Delfina Wilkońska jako Lucyna Bochenek

Anna Jarosik jako Barbara Sośniak

Jowita Budnik jako Paulina Sawicka

Waleria Gorobets jako Iga Sawicka

Krystian Wieczorek jako Adam Biernacki

Alan Andersz jako Alan Korzeniowski

Dariusz Wieteska jako Arkadiusz Wolak

Łukasz Garlicki jako Emil Bursztyński

Sylwia Sokołowska jako Liliana Błocka

Kamilla Baar jako Sandra Kubicka

Olga Bończyk jako Izabela Nowaczyk

Aleksandra Szwed jako Melisa

Julia Kamińska jako Maja