Rozbito gang narkotykowy w Białogardzie. 14 osób w rękach CBŚP

Wielka akcja CBŚP w Białogardzie. 14 osób w rękach policji

W drugiej połowie maja 2026 roku doszło do szeroko zakrojonych działań Centralnego Biura Śledczego Policji na terenie Białogardu i jego okolic. Funkcjonariusze zatrzymali 14 osób, które są podejrzewane o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Zatrzymani to mieszkańcy regionu w wieku od 21 do 60 lat, co wskazuje na międzypokoleniowy charakter działalności gangu. Ta precyzyjnie zaplanowana operacja była kulminacją długotrwałego śledztwa prowadzonego w sprawie handlu narkotykami na dużą skalę w tej części województwa.

Poważne zarzuty i tymczasowy areszt. Nawet 18 lat więzienia dla handlarzy

Wszystkie zatrzymane osoby zostały doprowadzone do Prokuratury Okręgowej w Koszalinie, gdzie prokurator przedstawił im zarzuty. Główne oskarżenia dotyczą udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wprowadzania do obrotu znacznych ilości środków odurzających oraz uczynienia z tego procederu stałego źródła dochodu. Na podstawie zebranego materiału dowodowego sąd zastosował wobec czterech podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Warto zaznaczyć, że w całej sprawie zarzuty usłyszało już łącznie 16 osób, a za popełnione przestępstwa grozi im surowa kara do 18 lat pozbawienia wolności.

Źródło: Policja.pl