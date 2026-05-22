Zatrzymanie oszusta w Białymstoku. Chciał wyłudzić 80 tysięcy od 94-latki

Akcja policji w Białymstoku. 21-latek zatrzymany podczas oszustwa na kaucję

Dramat 94-letniej białostoczanki rozpoczął się od telefonu. Dzwoniąca kobieta, podająca się za jej synową, opowiedziała historię o rzekomym wypadku drogowym i konieczności wpłacenia kaucji w wysokości 120 tysięcy złotych, aby uniknąć więzienia. Seniorka odpowiedziała, że dysponuje kwotą 80 tysięcy, na co oszustka przystała i zapowiedziała, że po pieniądze zgłosi się wkrótce mężczyzna. Gdy do drzwi zapukał zamaskowany 21-latek w czapce z daszkiem i rękawiczkach, nie spodziewał się, że w mieszkaniu czekają na niego policjantki z Białegostoku. Mężczyzna został zatrzymany w chwili, gdy seniorka przeliczała przygotowaną dla niego gotówkę, kończąc tym samym próbę oszustwa metodą na kaucję.

To nie pierwsze jego oszustwo. 21-latek wyłudził ponad 100 tysięcy złotych

Intensywna praca śledczych szybko wykazała, że zatrzymanie 21-latka to nie był odosobniony incydent. Z ustaleń policjantów wynika, że tylko jednego dnia na początku maja 2026 roku mężczyzna wyłudził ponad 100 tysięcy złotych od trzech innych starszych mieszkanek Białegostoku. Scenariusze oszustw były różne, ale zawsze bazowały na silnych emocjach i trosce o bliskich. W jednym przypadku 88-latka przekazała 20 tysięcy złotych na rzekomy transport medyczny i przeszczep nerki dla córki. Inne dwie kobiety, w wieku 85 i 83 lat, straciły po 40 tysięcy złotych, wierząc, że pomagają w leczeniu ciężko chorej córki.

Areszt i zarzuty dla 21-letniego oszusta. Grozi mu do 8 lat więzienia

Zebrany w sprawie materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 21-latkowi czterech zarzutów. Mężczyzna odpowie przed sądem za trzy dokonane oszustwa oraz jedno usiłowanie popełnienia tego przestępstwa. Na wniosek prokuratury sąd podjął decyzję o zastosowaniu wobec podejrzanego najsurowszego środka zapobiegawczego. Oznacza to, że najbliższe trzy miesiące spędzi on w tymczasowym areszcie, oczekując na dalsze czynności procesowe. Za popełnione czyny grozi mu surowa kara, nawet do 8 lat pozbawienia wolności.

Źródło: Policja.pl