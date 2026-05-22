Zatrzymanie w Jeleniej Górze. 51-latka oszukała seniorki metodą na policjanta

Akcja jeleniogórskich policjantów. 51-latka z Legnicy wpadła po oszustwie na policjanta

Do dwóch niemal identycznych oszustw doszło we wtorek 19 maja 2026 roku na terenie Jeleniej Góry. Ofiarami przestępców padły dwie seniorki w wieku 85 i 88 lat, które łącznie straciły 43 tysiące złotych. Sprawą natychmiast zajęli się jeleniogórscy kryminalni, którzy dzięki intensywnym działaniom operacyjnym szybko wytypowali osobę podejrzaną o bezpośredni odbiór pieniędzy. Już następnego dnia, 20 maja, funkcjonariusze zatrzymali 51-letnią mieszkankę Legnicy w jej miejscu zamieszkania. Kobieta była kompletnie zaskoczona wizytą policji.

Jak działali oszuści? Przemyślany plan i gra na emocjach seniorów

Schemat działania przestępców był starannie zaplanowany, aby wzbudzić zaufanie i wywołać presję. Najpierw do seniorek dzwoniła osoba z informacją o rzekomo nadanej do nich paczce, co miało uśpić ich czujność. Po krótkim czasie następował kluczowy telefon od mężczyzny podającego się za funkcjonariusza Policji. Fałszywy policjant przekonywał kobiety, że ich oszczędności są zagrożone przez grupę przestępczą i jedynym sposobem na ich ochronę jest przekazanie gotówki do „policyjnego depozytu”. Jedna z ofiar, 85-latka, wypłaciła pieniądze w banku i przekazała je czekającej na zewnątrz kobiecie. Druga, 88-latka, zgodnie z instrukcją zostawiła gotówkę w kosmetyczce na klatce schodowej.

Tymczasowy areszt i nawet 8 lat więzienia. Sprawa jest rozwojowa

Zebrany przez śledczych materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie zatrzymanej 51-latce zarzutów oszustwa. Po przesłuchaniu w Komendzie Miejskiej Policji w Jeleniej Górze, kobieta trafiła do policyjnej celi. Na wniosek prokuratury sąd zdecydował o zastosowaniu wobec niej najsurowszego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Za popełnione przestępstwa grozi jej kara do 8 lat pozbawienia wolności. Funkcjonariusze podkreślają, że sprawa ma charakter rozwojowy i sprawdzają, czy zatrzymana mogła brać udział w innych podobnych oszustwach na terenie regionu.

Policja apeluje o czujność. Jak nie dać się oszukać na policjanta?

To zdarzenie jest kolejnym przypomnieniem, jak ważna jest ostrożność w kontaktach z nieznajomymi, szczególnie przez telefon. Należy pamiętać, że Policja nigdy nie prosi telefonicznie o pieniądze, nie informuje o tajnych akcjach i nie prosi o przekazywanie gotówki do jakiegokolwiek depozytu. W przypadku otrzymania podejrzanego telefonu z prośbą o środki finansowe, należy natychmiast się rozłączyć i zadzwonić pod numer alarmowy 112 lub skontaktować się z kimś z rodziny. Ważne jest, aby rozmawiać z seniorami o tych zagrożeniach, ponieważ świadomość metod działania oszustów jest najlepszą ochroną przed utratą oszczędności całego życia.

Źródło: Policja.pl