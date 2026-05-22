"Klan": streszczenie odcinka 4726

W świecie serialu "Klan" ostatnio działo się naprawdę sporo, a codzienne problemy bohaterów ponownie pokazały swoją skomplikowaną naturę. Judyta po kolejnym spięciu z zięciem zdecydowała się na nagły wyjazd, z kolei Czesiek przeżył niemały szok, gdy w hotelowym pokoju Kornela dostrzegł Ostrą ubraną jedynie w kąpielowy ręcznik. Dość niespodziewanie Marek postanowił rozliczyć się z Leopoldem i oddał mu wszystkie pobrane środki, tłumacząc przy tym, że szczera relacja z Maćkiem jest dla niego ważniejsza niż jakiekolwiek korzyści majątkowe. Choć sceptyczna Leokadia nie do końca uwierzyła w tę nagłą przemianę, to Miłosz za namową Norberta skupił się na tym, aby po powrocie Bożenki udowodnić jej, że rodzina jest dla niego absolutnym priorytetem. Optymistyczny akcent wprowadził również Brajan, który po otrzymaniu od Barbary ciekawej oferty pracy szybko ogłosił bliskim radosną nowinę o nadchodzących wakacjach nad Zalewem Zegrzyńskim. Zobaczmy zatem, jak dalej potoczą się losy bohaterów w tym znanym od lat świecie.

"Klan" odc. 4726 - streszczenie

Brajan z ogromnym entuzjazmem opowiada Czesi o swoich nowych planach dotyczących modernizacji drugiego hotelu, którym ma zarządzać. Mężczyzna zamierza stworzyć tam nowoczesne centrum sportów wodnych, jednak jego partnerka nie podziela tego zapału. Czesia otwarcie narzeka, że nie chce spędzać urlopu nad Zalewem Zegrzyńskim, ponieważ marzy o dalekiej, egzotycznej podróży. W tym samym czasie Miłosz bije się z myślami, jak przekonać Bożenkę do powrotu do Miłoszewa. Tymczasem Kornel i Ostra wciąż przebywają w hotelu po koncercie, gdzie podczas śniadania jeden z gości zaczyna robić im zdjęcia. W domu Nowika dochodzi do gwałtownego spięcia, w wyniku którego Ula wystawia jego walizki za drzwi natychmiast po jego powrocie. Mariusz wraz z rodziną wyrusza natomiast do Brukseli, gdzie ma odbyć się ślub ojca Miłki.

"Klan" odc. 4726 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Losy rodziny Lubiczów i ich przyjaciół od lat przyciągają przed ekrany rzesze wiernych fanów. Aby nie przegapić najnowszych perypetii ulubionych bohaterów, warto sprawdzić program telewizyjny i zaplanować sobie wolny czas późnym popołudniem. To kolejna okazja, by zobaczyć, jak postacie radzą sobie z codziennymi wyzwaniami w Warszawie i okolicach. Odcinek numer 4726 zostanie wyemitowany 29 maja 2026 roku na kanale TVP1 o godzinie 18:00.

"Klan" - opis serialu i obsada

"Klan" to najdłużej emitowana polska telenowela, która gości w naszych domach już od 1997 roku. Przez ponad ćwierć wieku widzowie mogli zżyć się z wielopokoleniową rodziną Lubiczów i obserwować ich codzienne radości oraz problemy. Serial słynie z poruszania uniwersalnych tematów bliskich każdemu człowiekowi, co czyni go produkcją wyjątkowo autentyczną. Wiadomo już, że historia ta będzie kontynuowana co najmniej do połowy 2027 roku, więc przed nami jeszcze wiele ciekawych wątków. W serialu występują m.in.:

Agnieszka Kaczorowska (jako Bożena Kazuń)

Andrzej Grabarczyk (jako Jerzy Chojnicki)

Anna Matysiak (jako Anna Ramona Szymańska)

Anna Powierza (jako Czesława Kurzawska)

Dariusz Lewandowski (jako Dariusz Kurzawski)

Dorota Kamińska (jako Jadwiga Dębińska Lubicz)

Izabela Trojanowska (jako Monika Ross)

Jacek Borkowski (jako Piotr Rafalski)

Joanna Żółkowska (jako Anna Surmacz)

Kaja Paschalska (jako Ola Lubicz)

Katarzyna Tlałka (jako Kinga Kuczyńska)

Małgorzata Ostrowska Królikowska (jako Grażyna Lubicz)

Mirosław Jękot (jako Antoni Zabużański)

Paulina Holtz (jako Agnieszka Lubicz)

Renata Pękul (jako Renata Zabużańska)

Tomasz Bednarek (jako Jacek Borecki)

Tomasz Stockinger (jako Paweł Lubicz)