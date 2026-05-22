"Akacjowa 38": streszczenie odcinka 879

Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-05-22 11:21

W nadchodzącym 879. odcinku serialu "Akacjowa 38" sytuacja w kamienicy staje się wyjątkowo napięta. Rosina zaskoczy bliskich swoją postawą podczas pobytu w więzieniu, co postawi Liberto w bardzo trudnym położeniu. Z kolei Blanka znajdzie się w przełomowym momencie swojego życia, co zmusi jej otoczenie do podjęcia ryzykownych działań.

Ostatnie wydarzenia w serialu "Akacjowa 38" przyniosły mnóstwo bolesnych wspomnień i zaskakujących decyzji, które na długo pozostaną w pamięci. Ursula powróciła myślami do tragicznej przeszłości, gdy po traumatycznym gwałcie została bezdusznie wyrzucona z domu przez własnych rodziców. Tymczasem Rosina niespodziewanie dobrze odnalazła się w więziennej rzeczywistości, gdzie ogrywała współtowarzyszki w karty i zadeklarowała komisarzowi Mendezowi chęć dłuższego pobytu za kratami. Z kolei Flora musiała zmierzyć się z nagłym ostracyzmem, ponieważ jej pocałunek z Libertem doprowadził do bojkotu ze strony okolicznych mieszkańców. Wątek ucieczki Blanki od Samuela również nabrał tempa, gdy Diego poprosił Felipe o wsparcie, a prawnik liczył w tej ryzykownej sprawie na pomoc swojej żony. Zobaczmy zatem, co przyniesie kontynuacja tych burzliwych losów.

"Akacjowa 38" odc. 879 - streszczenie

Liberto postanawia odwiedzić Rosinę, która przebywa obecnie w więzieniu. Na miejscu dowiaduje się jednak, że kobieta czuje się tam dobrze i wcale nie zamierza opuszczać swojej celi. Tymczasem Fabiana wraz z Lolitą starają się przywołać u Casildy wspomnienia o Martinie, licząc na to, że w końcu zacznie go opłakiwać, lecz ich starania kończą się fiaskiem. Arturo decyduje się na szczere wyznanie wobec Silvii i mówi jej o swoim uczuciu, obawiając się jej utraty. W tym samym czasie Trini i Celia obmyślają sposób, jak uwolnić Blankę spod kurateli Ursuli oraz Samuela, a w pomoc angażuje się także Carmen. Cała sytuacja staje się jeszcze bardziej dramatyczna, gdy Blanka nagle zaczyna rodzić.

"Akacjowa 38" odc. 879 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Wielbiciele hiszpańskich produkcji kostiumowych z pewnością nie chcą przegapić tego, co wydarzy się w najbliższym czasie na ekranie. Telewizja Polska dba o regularną emisję przygód mieszkańców madryckiej kamienicy, zapewniając stałe pasmo nadawania o tej samej porze. Warto wcześniej zarezerwować sobie czas, aby być na bieżąco z losem poszczególnych postaci. Opisywany 879. odcinek zostanie wyemitowany w piątek 29 maja 2026 roku. Transmisję będzie można śledzić na kanale TVP1 o godzinie 18:35.

"Akacjowa 38" - opis serialu i obsada

Ta hiszpańska telenowela to prawdziwa podróż w czasie, która pozwala przenieść się do tętniącego życiem Madrytu z początków ubiegłego stulecia. Produkcja przyciąga przed ekrany tłumy dzięki świetnie odtworzonym realiom epoki oraz skomplikowanym relacjom międzyludzkim. W każdym zakamarku budynku przy tytularnej ulicy kryją się tajemnice, które powoli wychodzą na światło dzienne. Serial stał się w naszym kraju ogromnym przebojem, a popularność zawdzięcza przede wszystkim barwnym postaciom i ich niecodziennym historiom. W obsadzie tego serialu znajdują się m.in.:

  • Amparo Fernandez (jako Susana de Seler)
  • Arantxa Aranguren (jako Guadalupe)
  • Inma Perez (jako Fabiana)
  • Juanma Navas (jako Ramon Palacios)
  • Marc Parejo (jako Felipe Alvarez Hermoso)
  • Roger Berruezo (jako German)
  • Sandra Marchena (jako Rosina Rubio)
  • Sara Miquel (jako Cayetana)
  • Sheyla Farina (jako Manuela)
