"Akacjowa 38": streszczenie odcinka 879

Ostatnie wydarzenia w serialu "Akacjowa 38" przyniosły mnóstwo bolesnych wspomnień i zaskakujących decyzji, które na długo pozostaną w pamięci. Ursula powróciła myślami do tragicznej przeszłości, gdy po traumatycznym gwałcie została bezdusznie wyrzucona z domu przez własnych rodziców. Tymczasem Rosina niespodziewanie dobrze odnalazła się w więziennej rzeczywistości, gdzie ogrywała współtowarzyszki w karty i zadeklarowała komisarzowi Mendezowi chęć dłuższego pobytu za kratami. Z kolei Flora musiała zmierzyć się z nagłym ostracyzmem, ponieważ jej pocałunek z Libertem doprowadził do bojkotu ze strony okolicznych mieszkańców. Wątek ucieczki Blanki od Samuela również nabrał tempa, gdy Diego poprosił Felipe o wsparcie, a prawnik liczył w tej ryzykownej sprawie na pomoc swojej żony. Zobaczmy zatem, co przyniesie kontynuacja tych burzliwych losów.

"Na Wspólnej" - rozwód Kasi i Darka to dopiero początek dramatów. Julia Chatys o nowych odcinkach

"Akacjowa 38" odc. 879 - streszczenie

Liberto postanawia odwiedzić Rosinę, która przebywa obecnie w więzieniu. Na miejscu dowiaduje się jednak, że kobieta czuje się tam dobrze i wcale nie zamierza opuszczać swojej celi. Tymczasem Fabiana wraz z Lolitą starają się przywołać u Casildy wspomnienia o Martinie, licząc na to, że w końcu zacznie go opłakiwać, lecz ich starania kończą się fiaskiem. Arturo decyduje się na szczere wyznanie wobec Silvii i mówi jej o swoim uczuciu, obawiając się jej utraty. W tym samym czasie Trini i Celia obmyślają sposób, jak uwolnić Blankę spod kurateli Ursuli oraz Samuela, a w pomoc angażuje się także Carmen. Cała sytuacja staje się jeszcze bardziej dramatyczna, gdy Blanka nagle zaczyna rodzić.

"Akacjowa 38" odc. 879 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Wielbiciele hiszpańskich produkcji kostiumowych z pewnością nie chcą przegapić tego, co wydarzy się w najbliższym czasie na ekranie. Telewizja Polska dba o regularną emisję przygód mieszkańców madryckiej kamienicy, zapewniając stałe pasmo nadawania o tej samej porze. Warto wcześniej zarezerwować sobie czas, aby być na bieżąco z losem poszczególnych postaci. Opisywany 879. odcinek zostanie wyemitowany w piątek 29 maja 2026 roku. Transmisję będzie można śledzić na kanale TVP1 o godzinie 18:35.

"Akacjowa 38" - opis serialu i obsada

Ta hiszpańska telenowela to prawdziwa podróż w czasie, która pozwala przenieść się do tętniącego życiem Madrytu z początków ubiegłego stulecia. Produkcja przyciąga przed ekrany tłumy dzięki świetnie odtworzonym realiom epoki oraz skomplikowanym relacjom międzyludzkim. W każdym zakamarku budynku przy tytularnej ulicy kryją się tajemnice, które powoli wychodzą na światło dzienne. Serial stał się w naszym kraju ogromnym przebojem, a popularność zawdzięcza przede wszystkim barwnym postaciom i ich niecodziennym historiom. W obsadzie tego serialu znajdują się m.in.:

Amparo Fernandez (jako Susana de Seler)

Arantxa Aranguren (jako Guadalupe)

Inma Perez (jako Fabiana)

Juanma Navas (jako Ramon Palacios)

Marc Parejo (jako Felipe Alvarez Hermoso)

Roger Berruezo (jako German)

Sandra Marchena (jako Rosina Rubio)

Sara Miquel (jako Cayetana)

Sheyla Farina (jako Manuela)