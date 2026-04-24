Pierwsza miłość, odcinek 4209: Angelika pada ofiarą porywacza. Ślad po niej ginie

W poprzednim odcinku (4208) Jurek niespodziewanie odwiedził Kołobrzeg i poznał całą prawdę o oszustwach Adrianny, co kompletnie go załamało. Z kolei Angelika skutecznie przeprowadziła ryzykowną mistyfikację przed jednostką wojskową, aby pożegnać się z Białym. Tymczasem Mikołaj, przepełniony żalem po wypadku, złożył na policji obciążające zeznania, przez które Kalina ostatecznie straciła możliwość oczyszczenia się z zarzutów związanych z budowlaną katastrofą.

"Pierwsza miłość" odcinek 4209: Dramatyczne porwanie Angeliki

Bolesław nie potrafi zaakceptować samodzielności Elizy oraz Angeliki, a dodatkowo pracownicy kliniki kategorycznie odcinają go od kontaktów z żoną. Świeżo upieczona pracownica salonu jubilerskiego z wielkimi nadziejami patrzy w przyszłość, planując wspólną przeprowadzkę do nowego lokum ze swoją matką. Niestety, w drodze do celu Angelika zostaje brutalnie uprowadzona. To niespodziewane zdarzenie bezpośrednio sprowadza na jej życie śmiertelne niebezpieczeństwo.

"Pierwsza miłość" odcinek 4209: Nietrzeźwy Filip traci pracę w klinice

Młody mężczyzna kompletnie nie radzi sobie z rozstaniem, szukając zapomnienia w litrach alkoholu oraz krótkotrwałych znajomościach z kobietami. Jego nieodpowiedzialne zachowanie brutalnie weryfikuje zawodowe ambicje. Kiedy Filip przychodzi na zajęcia praktyczne w klinice w stanie upojenia alkoholowego, władze placówki bez wahania go zwalniają. Agresywna kłótnia z Radkiem przypieczętowuje jego ostateczny upadek i definitywnie zamyka mu drzwi do lekarskiego świata.

"Pierwsza miłość" odcinek 4209: Intryga Darka wymyka się spod kontroli

Darek decyduje się na stąpanie po kruchym lodzie, prowadząc niebezpieczną i podwójną grę. Z jednej strony przekazuje ojcu informacje o pseudokibicach Iskry, a z drugiej wręcza tym samym bandytom gotowy schemat ataku na Bolesława. Misternie utkana prowokacja błyskawicznie przestaje układać się po jego myśli. Skrajna agresja wynajętych bojówkarzy wykracza poza ustalone ramy, co może doprowadzić do wybuchu krwawych zamieszek na ulicach Wrocławia.

"Pierwsza miłość" odcinek 4209: Kiedy i gdzie oglądać

Serial emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00 na antenie telewizji Polsat. Najnowszy, 4209. epizod fani będą mogli obejrzeć dokładnie we wtorek, 5 maja 2026 roku. Widzowie, którzy nie zdołają włączyć telewizorów o wyznaczonej porze, mają alternatywę. Wszystkie premierowe, a także archiwalne odcinki tej popularnej produkcji można bez problemu nadrobić za pośrednictwem serwisu streamingowego Polsat Box Go.

"Pierwsza miłość" odcinek 4209: Fabuła i obsada

Polsatowski hit "Pierwsza miłość" to klasyczny serial obyczajowy osadzony w realiach współczesnego Wrocławia. Oś fabularna kręci się wokół losów Marysi i Pawła, a także osobistych perypetii Alana, Kingi oraz pozostałych mieszkańców miasta. Scenarzyści nie stronią od wątków pełnych zdrad, romansów, tragedii oraz skomplikowanych intryg kryminalnych. Telenowela zadebiutowała na antenie Polsatu w 2004 roku i od tamtej pory utrzymuje stałą, zaangażowaną widownię.

Na ekranie regularnie pojawiają się m.in.:

Grażyna Wolszczak (wcielająca się w Grażynę Weksler)

Karol Strasburger (grający Karola Wekslera)

Michał Koterski (odgrywający rolę Henryka „Kaśki” Saniewskiego)

Patryk Pniewski (jako Krystian Domański)

Wojciech Błach (występujący jako Michał Domański)

Ewa Jakubowicz (grająca Amelię Reterską)

Ewa Gawryluk (w roli Ewy Weksler)

Michał Mikołajczak (jako Piotr Malczyk)

Maciej Mikołajczyk (wcielający się w Jana Stańczuka)

Marek Siudym (jako Edward Stryjeński)

Magdalena Wieczorek (grająca Kalinę Korzeniowską)

Magdalena Wróbel (odgrywająca Dorotę Marską)

Filip Gurłacz (jako Oskar Korzeniowski)

Honorata Witańska (występująca jako Marta Andruszkiewicz)

Tomasz Oświeciński (w roli Fabiana Tomczaka)

Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)

Katarzyna Maciąg (grająca Laurę Kowalik)

Piotr Cyrwus (wcielający się w Kazimierza Wąsa)

Delfina Wilkońska (jako Lucyna Bochenek)

Anna Jarosik (odgrywająca Barbarę Sośniak)

Jowita Budnik (jako Paulina Sawicka)

Waleria Gorobets (w roli Igi Sawickiej)

Krystian Wieczorek (jako Adam Biernacki)

Alan Andersz (występujący jako Alan Korzeniowski)

Dariusz Wieteska (grający Arkadiusza Wolaka)

Łukasz Garlicki (wcielający się w Emila Bursztyńskiego)

Sylwia Sokołowska (jako Liliana Błocka)

Kamilla Baar (w roli Sandry Kubickiej)

Olga Bończyk (jako Izabela Nowaczyk)

Aleksandra Szwed (odgrywająca Melisę)

Julia Kamińska (jako Maja)