Ostatnie wydarzenia (odc. 4223) pokazały całkowity brak profesjonalizmu ze strony Floriana oraz Julity w trakcie ich wspólnego dyżuru. Młodzi medycy woleli udowadniać sobie nawzajem własną wyższość, zamiast skupić się na ratowaniu zdrowia pacjentki, która w efekcie przestała im całkowicie ufać. Marek podjął ostateczną decyzję o natychmiastowym usunięciu tej dwójki z grona stażystów placówki We-Med. O ile Julita przyjęła to do wiadomości, o tyle wyrzucony chłopak absolutnie nie zamierza zaakceptować takiego finału sprawy i planuje dalsze kroki.

Pierwsza miłość ZWIASTUN. Angelika w ciąży. Darek postrzeli ojca

Florian Kochański walczy o powrót na praktyki

Młody Kochański zdążył już wyrobić sobie opinię wyjątkowo konfliktowego i bezczelnego adepta sztuki lekarskiej. Ten arogancki i żądny sukcesów student stale udowadnia, że nie cofnie się przed absolutnie niczym, byle tylko zrealizować swoje plany zawodowe. Toksyczne utarczki z Filipem, ciągłe knucie intryg oraz jawne ignorowanie współpracowników sprawiły, że zraził do siebie mnóstwo osób w całym medycznym środowisku. Tym razem jednak zdesperowany chłopak postanawia wyciągnąć swojego największego asa w rękawie, czyli protekcję potężnego i wpływowego ojca.

Ojciec Florka zaczyna szantażować klinikę

W 4224. epizodzie próg kliniki przekroczy Marcin Kochański, pełniący istotną funkcję wicedyrektora Okręgowej Izby Lekarskiej. Nowy bohater serialu natychmiast udowodni, że nie ma w zwyczaju grzecznie prosić o jakiekolwiek przysługi. Wpływowy urzędnik od razu przejdzie do twardych negocjacji i bezczelnego szantażu, domagając się cofnięcia zakazu dla swojego syna. Mężczyzna ma pełną świadomość władzy, jaką na co dzień dysponuje, dlatego bez najmniejszego wahania użyje wszelkich dostępnych środków, by wywrzeć presję na władzach wrocławskiej placówki.

Grażyna Weksler drży o przyszłość We-Medu

Niezapowiedziana wizyta ojca Floriana wywoła ogromne poruszenie i autentyczny strach wśród całego personelu medycznego. Grażyna wpadnie w gigantyczny popłoch, przewidując, że najdrobniejszy błąd w komunikacji z wicedyrektorem może całkowicie zrujnować wizerunek We-Medu, a ostatecznie doprowadzić do jego zamknięcia. Kobieta będzie za wszelką cenę dążyć do załagodzenia sporu z potężnym dygnitarzem i zrobienia dobrego wrażenia. Mimo jej usilnych starań, rozwój wypadków bardzo szybko przybierze niebezpieczny obrót, potęgując nerwową atmosferę na szpitalnych korytarzach.

Kacper broni etyki lekarskiej

Przeciwko autorytarnym działaniom wicedyrektora OIL odważnie wystąpi Kacper, który nie boi się lekarskich układów. Mężczyzna kategorycznie odmówi uległości, wyraźnie podkreślając, że podstawowe zasady etyki zawodowej znaczą dla niego o wiele więcej niż jakiekolwiek protekcje i znajomości na wysokim szczeblu. Lekarz stanowczo zaprotestuje przeciwko przywróceniu Floriana do pracy, podając za powód jego skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie, przekraczające wszelkie ustalone normy. Konfrontacja obu panów zapowiada się niezwykle burzliwie, ponieważ żaden z nich nie ma zamiaru zrezygnować ze swoich postulatów w tym konflikcie.

Tajemnicza propozycja Floriana

Z kolei sam usunięty stażysta rozpocznie prowadzenie swojej własnej, przebiegłej intrygi na boku. Świadomość wsparcia ze strony wpływowego ojca sprawi, że młody chłopak poczuje się całkowicie bezkarny i nietykalny. W międzyczasie zaproponuje Julicie pewien tajemniczy układ, mający rzekomo przynieść jej duże profity i ułatwić powrót. Dziewczyna błyskawicznie odkryje jednak, że wyrachowany student medycyny chce po prostu wykorzystać wszystkich dookoła do realizacji własnych, egoistycznych celów. Widzowie przekonają się już niedługo, czy ród Kochańskich ostatecznie zawładnie kliniką, czy też Kacprowi uda się obronić fundamentalne standardy przed zniszczeniem.

7

Kiedy i gdzie oglądać 4224. odcinek "Pierwszej miłości"? Dokładna data emisji w telewizji Polsat

Ulubiona produkcja emitowana jest na antenie Polsatu w każdy dzień roboczy, od poniedziałku do piątku punktualnie o godzinie 18:00. Premiera najnowszego, 4224. odcinka została zaplanowana na wtorek, 26 maja 2026 roku. Jeżeli wierni fani nie zdołają zasiąść przed telewizorami w wyznaczonym czasie, wszystkie dotychczasowe oraz bieżące epizody udostępniane są w internecie za pośrednictwem popularnego serwisu Polsat Box Go.

"Pierwsza miłość" - najważniejsze informacje o wrocławskim serialu obyczajowym. Pełna obsada

„Pierwsza miłość” to niezwykle popularna polska telenowela, której główna oś wydarzeń rozgrywa się we Wrocławiu. Scenariusz skupia się przede wszystkim na losach Marysi oraz Pawła, ale szczegółowo przedstawia również codzienne dramaty Alana, Kingi czy reszty lokalnej społeczności. Historia obfituje w liczne sukcesy, kryzysy, płomienne romanse, bolesne zdrady i niespodziewane zwroty akcji, nierzadko dotykając też trudnych spraw kryminalnych oraz społecznych bolączek. Ten lubiany przez Polaków format gości na antenie telewizji Polsat nieprzerwanie od 2004 roku, wciąż z łatwością przyciągając przed ekrany rzesze wiernych widzów. W popularnej produkcji występują między innymi:

Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)

Karol Strasburger (jako Karol Weksler)

Michał Koterski (jako Henryk „Kaśka” Saniewski)

Patryk Pniewski (jako Krystian Domański)

Wojciech Błach (jako Michał Domański)

Ewa Jakubowicz (jako Amelia Reterska)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)

Michał Mikołajczak (jako Piotr Malczyk)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Marek Siudym (jako Edward Stryjeński)

Magdalena Wieczorek (jako Kalina Korzeniowska)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Filip Gurłacz (jako Oskar Korzeniowski)

Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)

Tomasz Oświeciński (jako Fabian Tomczak)

Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)

Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)

Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)

Delfina Wilkońska (jako Lucyna Bochenek)

Anna Jarosik (jako Barbara Sośniak)

Jowita Budnik (jako Paulina Sawicka)

Waleria Gorobets (jako Iga Sawicka)

Krystian Wieczorek (jako Adam Biernacki)

Alan Andersz (jako Alan Korzeniowski)

Dariusz Wieteska (jako Arkadiusz Wolak)

Łukasz Garlicki (jako Emil Bursztyński)

Sylwia Sokołowska (jako Liliana Błocka)

Kamilla Baar (jako Sandra Kubicka)

Olga Bończyk (jako Izabela Nowaczyk)

Aleksandra Szwed (jako Melisa)

Julia Kamińska (jako Maja)