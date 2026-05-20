W poprzedniej odsłonie telenoweli (odc. 4223) Florian posunął się do szantażowania Marka po tym, jak wyrzucono go ze studenckich praktyk. Z kolei ponowne aresztowanie Waldka przez funkcjonariuszy sprawiło, że mieszkańcy wyraźnie stracili dawny zapał do poszukiwań zaginionej Karoliny. W tym samym czasie Melka, Piotr oraz Laura mocno zaangażowali się w śledztwo dotyczące zniknięcia pewnego bezdomnego mężczyzny. Okazało się, że jego zagadkowym losem z niewiadomych przyczyn wyjątkowo mocno interesuje się Łucja Reterska.

Pierwsza miłość, odcinek 4224. Bartek wypiera się związku z Iloną przed Emilką

Romans Ilony oraz Bartka rozkwitał bez przeszkód, ale tę sielankową atmosferę brutalnie przerywa nieoczekiwane natknięcie się na Emilkę. Pod wpływem nagłych emocji mężczyzna deklaruje, że jego obecna partnerka to wyłącznie zwykła koleżanka z pracy. Takie niefortunne zachowanie błyskawicznie wzbudza wątpliwości wokół jego faktycznych intencji i daje Emilce sporo do myślenia, sugerując, że były mąż w głębi serca wciąż liczy na powrót do ich dawnego związku.

Janek postanawia odwiedzić Lilkę z okazji pierwszych urodzin jej córeczki Poli, a w trakcie spotkania do domu trafia gigantyczna przesyłka niespodzianka z mnóstwem ubranek oraz drogich zabawek. Podejrzenia Lilki natychmiast padają na Kingę, co wywołuje jej ogromną wściekłość, gdyż uważa, że kobieta winna jej kłopotów z kuratorem próbuje w ten sposób bezczelnie kupić sympatię. Szybko jednak wychodzi na jaw, że rzekoma nadawczyni nie wie absolutnie nic o kosztownym prezencie, przez co główny darczyńca pozostaje całkowicie anonimowy.

W progach We-Medu pojawia się wiceprezes Okręgowej Izby Lekarskiej, Marcin Kochański, będący jednocześnie ojcem wyrzuconego niedawno Floriana. Wpływowy działacz usiłuje zmusić zarząd do natychmiastowego cofnięcia decyzji o zwolnieniu jego syna. Przerażona widmem zniszczenia placówki Grażyna stara się dyplomatycznie załagodzić gorący spór, podczas gdy Kacper wcale nie zamierza ustępować z twardej obrony medycznej etyki. W tle tych nerwowych wydarzeń młody Florian składa Julicie niezwykle intrygującą propozycję współpracy.

Pierwsza miłość. Gdzie i o której oglądać 4224. epizod w telewizji Polsat?

Ten niezwykle popularny polski serial jest pokazywany na antenie Polsatu w każdy dzień roboczy, od poniedziałku do piątku, punktualnie o godzinie 18:00. Najnowszą, 4224. odsłonę perypetii ulubionych wrocławskich bohaterów będzie można zobaczyć na ekranach już we wtorek, 26 maja 2026 roku. Osoby, które nie zdążą zasiąść przed telewizorami na czas regularnej emisji, nadal mają szansę nadrobić straty, ponieważ wszystkie archiwalne, jak i najnowsze epizody są na bieżąco udostępniane w internetowym serwisie streamingowym Polsat Box Go.

O czym opowiada Pierwsza miłość? Lista aktorów i opis kultowej produkcji

„Pierwsza miłość” to słynna polska produkcja obyczajowa, której główne wątki toczą się na ulicach Wrocławia. Scenariusz skupia się w dużej mierze na burzliwych losach Pawła oraz Marysi, choć równie istotne są rodzinne dylematy Alana, Kingi i całej plejady okolicznych mieszkańców. Widzowie od 2004 roku mogą podziwiać na antenie Polsatu prawdziwy rollercoaster emocji – od gorących romansów i bolesnych zdrad, po trzymające w napięciu dramaty kryminalne oraz trudne sprawy społeczne. Serial nieprzerwanie gromadzi bardzo oddane grono odbiorców.

W bogatej obsadzie wrocławskiej telenoweli występują znakomici artyści, którzy wcielają się w lubiane przez publiczność postaci:

Grażyna Wolszczak (odgrywająca rolę Grażyny Weksler)

Karol Strasburger (jako wpływowy Karol Weksler)

Michał Koterski (znany widzom jako Henryk „Kaśka” Saniewski)

Patryk Pniewski (występujący jako Krystian Domański)

Wojciech Błach (czyli serialowy Michał Domański)

Ewa Jakubowicz (kreująca postać Amelii Reterskiej)

Ewa Gawryluk (w roli Ewy Weksler)

Michał Mikołajczak (na ekranie jako Piotr Malczyk)

Maciej Mikołajczyk (wcielający się w Jana Stańczuka)

Marek Siudym (czyli bezkompromisowy Edward Stryjeński)

Magdalena Wieczorek (grająca Kalinę Korzeniowską)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Filip Gurłacz (odtwórca roli Oskara Korzeniowskiego)

Honorata Witańska (czyli Marta Andruszkiewicz)

Tomasz Oświeciński (znany jako Fabian Tomczak)

Przemysław Sadowski (w roli Jakuba Wenerskiego)

Katarzyna Maciąg (grająca Laurę Kowalik)

Piotr Cyrwus (występujący jako Kazimierz Wąs)

Delfina Wilkońska (kreująca Lucynę Bochenek)

Anna Jarosik (czyli Barbara Sośniak)

Jowita Budnik (jako Paulina Sawicka)

Waleria Gorobets (w roli Igi Sawickiej)

Krystian Wieczorek (znany widzom jako Adam Biernacki)

Alan Andersz (grający Alana Korzeniowskiego)

Dariusz Wieteska (jako Arkadiusz Wolak)

Łukasz Garlicki (czyli Emil Bursztyński)

Sylwia Sokołowska (w roli Liliany Błockiej)

Kamilla Baar (jako Sandra Kubicka)

Olga Bończyk (występująca jako Izabela Nowaczyk)

Aleksandra Szwed (kreująca postać Melisy)

Julia Kamińska (grająca Maję)