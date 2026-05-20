Szok w finale „Love Is Blind: Polska”. Te pary zdecydowały, że nie wezmą ślubu

Zasady randkowego eksperymentu „Love Is Blind: Polska”

Telewizyjny format opiera się na nietypowym podejściu do szukania drugiej połówki. Początkowo samotni uczestnicy randkują w odizolowanych kabinach, w ogóle się nie widząc. Rozmowy przez ścianę stanowią jedyny fundament, na którym single decydują się na ewentualne zaręczyny. Dopiero po oświadczynach zakochani mogą spojrzeć sobie w oczy, po czym udają się na wspólne wakacje i próbują odnaleźć się w szarej rzeczywistości. Zwieńczeniem tej niezwykłej drogi są ceremonie ślubne, podczas których bohaterowie formatu podejmują ostateczną decyzję o wspólnej przyszłości.

Uczestnicy „Love is Blind: Polska”, którzy zrezygnowali z małżeństwa

Najpotężniejsze emocje u widzów wywołały oczywiście te romanse, które ostatecznie skwitowano przy ołtarzu chłodną odmową. Praktycznie do samego końca trudno było przewidzieć, jak postąpią zakochani w tym kluczowym momencie. Chociaż w formacie wyraźnie narodziły się autentyczne uczucia i nie brakowało wzruszeń, to ostateczny test lojalności okazał się dla niektórych barierą nie do przejścia.

Julita i Jacek z „Love is Blind: Polska” powiedzieli sobie „nie”

Relacja tej dwójki dawała fanom programu ogromną nadzieję na romantyczny happy end. Ostatecznie jednak Julita oraz Jacek podjęli inną decyzję i na ślubnym kobiercu nie doszło do zawarcia związku małżeńskiego.

Julia i Kamil z „Love is Blind: Polska” również odwołali ceremonię

Losy tej pary od samego początku generowały mnóstwo skrajnych opinii. Julia zmagała się z brakiem akceptacji ze strony własnej mamy, która nawet w dniu ceremonii głośno mówiła, że sprzeciwia się temu związkowi. Z kolei Kamil na co dzień mieszka i pracuje poza granicami kraju, wyraźnie zaznaczając, że chciałby tam ułożyć sobie życie z nową partnerką. W rezultacie ci bohaterowie również zrezygnowali ze ślubu. To Julia pierwsza powiedziała "nie".

Pary z „Love is Blind: Polska”, które wzięły ślub

Eksperyment przyniósł jednak także pozytywne rozstrzygnięcia i romantyczne finały dla części zakochanych.

Filip i Daria wzięli ślub w programie

Więź zbudowana w ciemno okazała się dla tej dwójki na tyle trwała, że Filip i Daria bez wahania zgodzili się na ślub, rozpoczynając oficjalnie nowy etap życia jako mąż i żona.

Marta i Damian zostali małżeństwem w „Love is Blind: Polska”

Pomimo wcześniejszych kryzysów, trudności i chwilowych napięć, Marta i Damian ostatecznie pokonali własne lęki, stając przed urzędnikiem i wymieniając się obrączkami.

Zagadką pozostaje jednak to, czy zawarte relacje przetrwały próbę czasu poza kamerami. Choć majowy finał wyjaśnił, kto zdecydował się na przysięgę, aktualne losy małżeństw Filipa i Darii oraz Marty i Damiana wciąż owiane są tajemnicą. Wszystkie niewiadome ma rozwiać specjalny odcinek zjazdowy, w którym bohaterowie po czasie odniosą się do swojej telewizyjnej przygody. Na ten moment platforma Netflix nie zdradziła jeszcze oficjalnej daty premiery tego wydarzenia.