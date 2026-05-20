Szok w finale „Love Is Blind: Polska”. Te pary zdecydowały, że nie wezmą ślubu

Małgorzata Pala
2026-05-20 10:42

Finałowy odcinek „Love Is Blind: Polska” przyniósł gigantyczne emocje. Netflix wyemitował decydujący epizod 20 maja, a uczestnicy musieli ostatecznie odpowiedzieć na kluczowe pytanie przed ołtarzem. Choć założenie eksperymentu sugeruje, że uczucie nie zna barier, to rzeczywistość brutalnie zweryfikowała niektóre związki. Wiemy już, które pary odmówiły zawarcia małżeństwa.

Zasady randkowego eksperymentu „Love Is Blind: Polska”

Telewizyjny format opiera się na nietypowym podejściu do szukania drugiej połówki. Początkowo samotni uczestnicy randkują w odizolowanych kabinach, w ogóle się nie widząc. Rozmowy przez ścianę stanowią jedyny fundament, na którym single decydują się na ewentualne zaręczyny. Dopiero po oświadczynach zakochani mogą spojrzeć sobie w oczy, po czym udają się na wspólne wakacje i próbują odnaleźć się w szarej rzeczywistości. Zwieńczeniem tej niezwykłej drogi są ceremonie ślubne, podczas których bohaterowie formatu podejmują ostateczną decyzję o wspólnej przyszłości.

Uczestnicy „Love is Blind: Polska”, którzy zrezygnowali z małżeństwa

Najpotężniejsze emocje u widzów wywołały oczywiście te romanse, które ostatecznie skwitowano przy ołtarzu chłodną odmową. Praktycznie do samego końca trudno było przewidzieć, jak postąpią zakochani w tym kluczowym momencie. Chociaż w formacie wyraźnie narodziły się autentyczne uczucia i nie brakowało wzruszeń, to ostateczny test lojalności okazał się dla niektórych barierą nie do przejścia.

Julita i Jacek z „Love is Blind: Polska” powiedzieli sobie „nie”

Relacja tej dwójki dawała fanom programu ogromną nadzieję na romantyczny happy end. Ostatecznie jednak Julita oraz Jacek podjęli inną decyzję i na ślubnym kobiercu nie doszło do zawarcia związku małżeńskiego.

Julia i Kamil z „Love is Blind: Polska” również odwołali ceremonię

Losy tej pary od samego początku generowały mnóstwo skrajnych opinii. Julia zmagała się z brakiem akceptacji ze strony własnej mamy, która nawet w dniu ceremonii głośno mówiła, że sprzeciwia się temu związkowi. Z kolei Kamil na co dzień mieszka i pracuje poza granicami kraju, wyraźnie zaznaczając, że chciałby tam ułożyć sobie życie z nową partnerką. W rezultacie ci bohaterowie również zrezygnowali ze ślubu. To Julia pierwsza powiedziała "nie".

Pary z „Love is Blind: Polska”, które wzięły ślub

Eksperyment przyniósł jednak także pozytywne rozstrzygnięcia i romantyczne finały dla części zakochanych.

Filip i Daria wzięli ślub w programie

Więź zbudowana w ciemno okazała się dla tej dwójki na tyle trwała, że Filip i Daria bez wahania zgodzili się na ślub, rozpoczynając oficjalnie nowy etap życia jako mąż i żona.

Marta i Damian zostali małżeństwem w „Love is Blind: Polska”

Pomimo wcześniejszych kryzysów, trudności i chwilowych napięć, Marta i Damian ostatecznie pokonali własne lęki, stając przed urzędnikiem i wymieniając się obrączkami.

Zagadką pozostaje jednak to, czy zawarte relacje przetrwały próbę czasu poza kamerami. Choć majowy finał wyjaśnił, kto zdecydował się na przysięgę, aktualne losy małżeństw Filipa i Darii oraz Marty i Damiana wciąż owiane są tajemnicą. Wszystkie niewiadome ma rozwiać specjalny odcinek zjazdowy, w którym bohaterowie po czasie odniosą się do swojej telewizyjnej przygody. Na ten moment platforma Netflix nie zdradziła jeszcze oficjalnej daty premiery tego wydarzenia.

