Pierwsza miłość, odcinek, 4223: Konflikt Julity i Floriana kończy się dramatem – Marek nie wytrzymuje [ZDJĘCIA]

Joanna Dembek
2026-05-19 12:59

Czy konflikt Julity i Floriana przekreśli ich medyczne ambicje? Młodzi lekarze po raz kolejny nie potrafią powstrzymać wzajemnej niechęci i zamiast skupić się na nauce, zamieniają praktyki w pole bitwy. Ich kolejne spięcie doprowadza Marka do granic cierpliwości i podejmuje wobec nich radykalną decyzję. W tym samym czasie Melka i Laura odkrywają zaginięcie bezdomnego Marcinka, którego losem niespodziewanie zaczyna interesować się Łucja Reterska. Emisja w poniedziałek, 25 maja.

W minionym, 4222. odcinku Marta, widząc, że Szymon został na lodzie, wyszła z propozycją, by zamieszkali razem. Z kolei w Wadlewie Bartek z grupą lokalnej młodzieży zajął się rozwieszaniem plakatów o zaginionej Kazanowej. Sytuacja skomplikowała się również w przypadku Jadzi, której córka borykająca się z poważną wadą serca niespodziewanie dostała duszności, zmuszając Jurka do natychmiastowej interwencji i transportu dziewczynki do szpitala.

"Pierwsza miłość" odc. 4223: Zatrzymanie Waldka, zniknięcie Marcinka i studenckie kłopoty

Lokalna społeczność jest w szoku po informacji, że policjant Kargulewicz zdecydował się na ponowne zatrzymanie Waldka. Choć funkcjonariusz uspokaja, że na ten moment mężczyzna nie usłyszał jeszcze żadnych zarzutów, sytuacja sprawia, że sąsiedzi z coraz większym niepokojem patrzą w przyszłość i obawiają się o los Karoliny. Na domiar złego w tle pojawia się niespodziewane porozumienie między Różą a wójtową Mirą, co daje mieszkańcom kolejne powody do plotek i spekulacji.

Tymczasem Melka i Laura dowiadują się o zagadkowym zniknięciu ich bezdomnego znajomego. Piotrek, próbując pomóc kobietom, przeszukuje policyjne rejestry, ale nie znajduje żadnego oficjalnego zgłoszenia w sprawie Marcinka. Atmosfera zagęszcza się jeszcze bardziej, gdy nieoczekiwanie zainteresowanie bezdomnym zaczyna okazywać Łucja Reterska, co budzi u przyjaciółek spore obawy.

Na dyżurze w klinice We-Med znów dochodzi do awantury między Julitą a Florkiem. Zamiast skupić się na zdrowiu pacjentki, młodzi medycy przerzucają się absurdalnymi teoriami medycznymi, co kompletnie przeraża kobietę. Tego zachowania nie wytrzymuje Marek, który stanowczo postanawia wyrzucić stażystów z placówki. Dla Julity to cios w jej karierę, jednak zdesperowany Florian decyduje się na radykalny krok – postanawia uderzyć w Marka, wykorzystując do tego szantaż i swojego wpływowego ojca.

"Pierwsza miłość" - Kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00 w Polsacie. Kolejny, 4223. odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 23 maja 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online na platformie Polsat Box Go.

"Pierwsza miłość" - Opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy, którego akcja dzieje się we Wrocławiu. Produkcja skupia się na historii Marysi i Pawła, a także problemach rodzinnych Alana, Kingi i innych mieszkańców. Fabuła jest pełna wzlotów, upadków, miłości, zdrad i dramatycznych zwrotów akcji, często poruszając kwestie kryminalne i społeczne. Serial, emitowany w Polsacie od 2004 roku, przyciąga przed ekrany wierną grupę odbiorców.

W serialu występują:

  • Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)
  • Karol Strasburger (jako Karol Weksler)
  • Michał Koterski (jako Henryk „Kaśka” Saniewski)
  • Patryk Pniewski (jako Krystian Domański)
  • Wojciech Błach (jako Michał Domański)
  • Ewa Jakubowicz (jako Amelia Reterska)
  • Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)
  • Michał Mikołajczak (jako Piotr Malczyk)
  • Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)
  • Marek Siudym (jako Edward Stryjeński)
  • Magdalena Wieczorek (jako Kalina Korzeniowska)
  • Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)
  • Filip Gurłacz (jako Oskar Korzeniowski)
  • Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)
  • Tomasz Oświeciński (jako Fabian Tomczak)
  • Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)
  • Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)
  • Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)
  • Delfina Wilkońska (jako Lucyna Bochenek)
  • Anna Jarosik (jako Barbara Sośniak)
  • Jowita Budnik (jako Paulina Sawicka)
  • Waleria Gorobets (jako Iga Sawicka)
  • Krystian Wieczorek (jako Adam Biernacki)
  • Alan Andersz (jako Alan Korzeniowski)
  • Dariusz Wieteska (jako Arkadiusz Wolak)
  • Łukasz Garlicki (jako Emil Bursztyński)
  • Sylwia Sokołowska (jako Liliana Błocka)
  • Kamilla Baar (jako Sandra Kubicka)
  • Olga Bończyk (jako Izabela Nowaczyk)
  • Aleksandra Szwed (jako Melisa)
  • Julia Kamińska (jako Maja)
