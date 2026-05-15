Co działo się w 4221. odcinku "Pierwszej miłości"?

Poprzednio w serialu Lucynka nie chciała organizować urodzinowego przyjęcia. Bohaterka nie była wciąż w stanie poinformować znajomych o tym, że spodziewa się dziecka. Widząc zmagania Jędrka i Klaudii ze spotkaniem się, postanowiła potraktować swoje święto jako wymówkę, jednak jej zamierzenia wymknęły się spod kontroli. Mimo zgody na żądania Szymona, Marta nie mogła przełknąć rozstania i szukała dróg do załagodzenia sytuacji. To tylko wyprowadziło go z równowagi. Z kolei Seweryn tracił już wiarę w to, że uda się odnaleźć Kazanową. Śmiałek uspokajał go jednak i zapewniał, że wdroży w życie swój własny plan działania.

Streszczenie 4222. odcinka "Pierwszej miłości"

Sytuacja mieszkaniowa Szymona nagle drastycznie się pogarsza. Mężczyzna zostaje z niczym, brakuje mu sił na dalsze zmagania z przeciwnościami losu. Marta chce mu pomóc w tej trudnej chwili i proponuje wspólne mieszkanie. Wydaje się to być jedynym sensownym rozwiązaniem, choć oboje mają świadomość, z jak dużymi kosztami emocjonalnymi będzie się to wiązać.

Bartek nie poddaje się i, mimo małych szans na powodzenie, angażuje wadlewska młodzież w dużą kampanię plakatową. W tym samym czasie Olek zajmuje się obowiązkami wujka. Otrzymuje jednak wsparcie od niespodziewanej osoby, co pozwala na nieprzerwane prowadzenie akcji poszukiwawczej zaginionej Karoliny.

W dramatycznej sytuacji znajduje się Jadzia, która w samotności musi mierzyć się z kolejnymi problemami. Poza nią, absolutnie nikt nie chce uwierzyć w to, że Waldek jest niewinny. Sytuacja pogarsza się z minuty na minutę, gdy u jej małej córeczki z wadą serca pojawiają się problemy oddechowe. Jurek musi podjąć natychmiastowe kroki i zabiera dziewczynkę do szpitala.

"Pierwsza miłość" - Kiedy emisja 4222. odcinka?

Produkcja jest emitowana od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00 na antenie telewizji Polsat. Najnowszy, 4222. odcinek "Pierwszej miłości" pojawi się w ramówce stacji w piątek, 22 maja 2026 roku. Widzowie, którzy nie będą w stanie zasiąść przed odbiornikami o tej porze, mogą nadrobić zaległości w internecie. Każdy epizod trafia bowiem do serwisu streamingowego Polsat Box Go.

O czym opowiada serial "Pierwsza miłość"? Obsada

To popularna polska telenowela, której fabuła osadzona jest we Wrocławiu. Scenarzyści skupiają się na życiowych perypetiach Marysi i Pawła, ale widzowie śledzą też losy m.in. Alana czy Kingi. Produkcja dostarcza ogromnych emocji i zwrotów akcji – w serialu nie brakuje wątków miłosnych, kryminalnych, społecznych oraz dramatów i zdrad. "Pierwsza miłość" gości na antenie Polsatu nieprzerwanie od 2004 roku.

W obsadzie serialu na przestrzeni lat pojawili się m.in.:

Grażyna Wolszczak jako Grażyna Weksler

Karol Strasburger jako Karol Weksler

Michał Koterski jako Henryk „Kaśka” Saniewski

Patryk Pniewski jako Krystian Domański

Wojciech Błach jako Michał Domański

Ewa Jakubowicz jako Amelia Reterska

Ewa Gawryluk jako Ewa Weksler

Michał Mikołajczak jako Piotr Malczyk

Maciej Mikołajczyk jako Jan Stańczuk

Marek Siudym jako Edward Stryjeński

Magdalena Wieczorek jako Kalina Korzeniowska

Magdalena Wróbel jako Dorota Marska

Filip Gurłacz jako Oskar Korzeniowski

Honorata Witańska jako Marta Andruszkiewicz

Tomasz Oświeciński jako Fabian Tomczak

Przemysław Sadowski jako Jakub Wenerski

Katarzyna Maciąg jako Laura Kowalik

Piotr Cyrwus jako Kazimierz Wąs

Delfina Wilkońska jako Lucyna Bochenek

Anna Jarosik jako Barbara Sośniak

Jowita Budnik jako Paulina Sawicka

Waleria Gorobets jako Iga Sawicka

Krystian Wieczorek jako Adam Biernacki

Alan Andersz jako Alan Korzeniowski

Dariusz Wieteska jako Arkadiusz Wolak

Łukasz Garlicki jako Emil Bursztyński

Sylwia Sokołowska jako Liliana Błocka

Kamilla Baar jako Sandra Kubicka

Olga Bończyk jako Izabela Nowaczyk

Aleksandra Szwed jako Melisa

Julia Kamińska jako Maja