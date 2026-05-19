Zaskakujący sojusz w "M jak miłość". Kochanka Rogowskiego nie zniknie z ekranów i zbliży się do Natalki

Kochanka z "M jak miłość" zostaje na dłużej w nowym sezonie

Finałowy odcinek numer 1936 przyniesie szczere wyznanie miłości ze strony Joanny wobec Artura. Piękna lekarka początkowo będzie planowała całkowitą rezygnację z pracy w lokalnej przychodni i zerwanie wszelkich kontaktów z Rogowskim. Sytuacja ulegnie jednak dramatycznej zmianie w momencie odwzajemnienia tych gorących uczuć przez niewiernego lekarza. Mężczyzna osobiście przyzna się do potajemnego zauroczenia swoją koleżanką z pracy. Ten niespodziewany przełom sprawi, że romans męża Marysi nabierze zupełnie nowego tempa i zdominuje fabułę.

Zaskakujący sojusz lekarki z Natalką w "M jak miłość" po wakacjach

Potwierdzeniem przedłużenia wątku lekarki jest jej stała obecność na planie filmowym. Twórcy produkcji pracują obecnie nad materiałem przewidzianym do emisji w jesiennej ramówce po zakończeniu letniej przerwy. Aktorka wcielająca się w postać Joanny zapozowała do zdjęć z Dominiką Suchecką, która odgrywa rolę serialowej Natalki Mostowiak.

Wspólna fotografia obu kobiet wywołała spore poruszenie i sugestie dotyczące zupełnie nowych intryg w Grabinie. Natalka zawsze uchodziła za bardzo zaufaną osobę w otoczeniu Rogowskich i z założenia miała wspierać rozpadające się małżeństwo Artura z Marysią. Twórcy na razie nie zdradzają dokładnego rozwiązania tego sporu, jednak motyw niewierności z pewnością pozostanie główną osią nadchodzących epizodów.

Przyszłość relacji Joanny i Artura z "M jak miłość" budzi wątpliwości

Ostatnie sceny przed przerwą wakacyjną upłyną pod znakiem romantycznej deklaracji Artura względem pięknej Joanny. Kolejna odsłona popularnego formatu telewizyjnego z pewnością mocno skupi się na dynamicznym rozkwicie ich zakazanego uczucia. Widzowie będą musieli poczekać na reakcję Marysi oraz sprawdzić jej zdolność do wybaczenia tak bolesnej zdrady wieloletniego męża. Wciąż nie ma pewności co do chęci samego Rogowskiego do ratowania obecnego małżeństwa. Silne zaangażowanie w nowy romans może ostatecznie skłonić go do porzucenia dotychczasowej rodziny na rzecz nowej partnerki.