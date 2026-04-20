Pierwsza miłość, odcinek 4204: Dramatyczna walka o życie na budowie Kaliny i zemsta Florka

W minionym epizodzie oznaczonym numerem 4203 Paulina podjęła wyczerpujące zatrudnienie, aby móc opłacić swoje wymarzone wesele, co stanowi poważne zagrożenie dla jej kondycji zdrowotnej. W tym samym czasie Darek zaczął sukcesywnie przejmować kontrolę nad klubem Iskra, bezlitośnie wykorzystując chwilową niedyspozycję głównego trenera. Oskar niemal został oficjalnym wspólnikiem Wekslera, ale jego radość przerwała dramatyczna informacja telefoniczna o potwornym wypadku na budowie Kaliny. Z kolei mały Kostek zaczął zadawać coraz trudniejsze pytania dotyczące swojego taty, natomiast Alan musiał zmierzyć się z wizją gigantycznej katastrofy, która w mniejszym lub większym stopniu wpłynęła na całe jego otoczenie.

Pierwsza miłość. Emilka odkryje, że Fryderyk ma żonę i dzieci. Pierwsze spotkanie Julki z Pawłem

Streszczenie 4204. odcinka serialu Pierwsza miłość

Julita całkowicie nie radzi sobie z dręczącymi ją wyrzutami sumienia po ostatnich zajściach z Florianem, podczas gdy mężczyzna bezczelnie chwali się ich wspólnym sekretem i rzuca dwuznaczne sugestie w towarzystwie znajomych. Zdesperowana kobieta w końcu postanawia doprowadzić do bezpośredniej konfrontacji i prosto w twarz mówi mu wszystko, co o nim sądzi. W odpowiedzi Florek podejmuje stanowczą decyzję o bezlitosnej zemście za wyrządzoną mu zniewagę, co stanowi dla niej zaledwie przedsmak nadchodzącego koszmaru.

Zupełnie niespodziewanie Marta spotyka na swojej drodze Szymona, a ich początkowo luźna rozmowa błyskawicznie zamienia się w romantyczną przechadzkę, która kończy się improwizowanym tańcem na parkowych alejkach. Te niezwykle pogodne chwile sprawiają, że bohaterka zaczyna intensywnie analizować swoją gotowość do rozpoczęcia kolejnego etapu w dotychczas dość skomplikowanym życiu uczuciowym.

Sytuacja na terenie inwestycji Kaliny przybiera iście dramatyczny obrót, gdyż służby ratunkowe w dalszym ciągu nie są w stanie przedrzeć się przez ogromne zwały gruzu do uwięzionych ofiar. W momencie, gdy przerażony ojciec Kaliny całkowicie traci nad sobą kontrolę, Oskar w akcie absolutnej desperacji próbuje znaleźć alternatywną drogę do zasypanych ludzi, mając pełną świadomość, że z każdą upływającą sekundą prawdopodobieństwo ich ocalenia drastycznie spada.

Pierwsza miłość: Kiedy i gdzie oglądać nowe odcinki

Popularna polska telenowela jest pokazywana widzom od poniedziałku do piątku punktualnie o godzinie 18:00 na antenie telewizji Polsat. Premiera najnowszego, 4204. epizodu została oficjalnie zaplanowana na poniedziałek 27 kwietnia 2026 roku. Osoby, które z różnych przyczyn nie zdołają obejrzeć premierowej emisji na żywo, mogą bez problemu nadrobić wszystkie bieżące oraz archiwalne wydarzenia za pośrednictwem internetowej platformy Polsat Box Go.

Obsada i krótki opis fabuły serialu Pierwsza miłość

Ten wieloletni format obyczajowy przenosi widzów prosto do malowniczego Wrocławia, gdzie na pierwszym planie od lat śledzimy burzliwe losy Marysi oraz Pawła, a w tle obserwujemy rodzinne perypetie Alana, Kingi i wielu innych barwnych postaci. Scenarzyści nieustannie serwują publiczności istny emocjonalny rollercoaster, wplatając w klasyczne wątki miłosne i zdrady zupełnie nieoczekiwane zwroty akcji o charakterze społecznym oraz kryminalnym. Produkcja zadebiutowała w ramówce Polsatu w 2004 roku i do dziś cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem ze strony oddanej rzeszy fanów.

W obsadzie tego popularnego formatu telewizyjnego od lat możemy oglądać całą plejadę znakomitych aktorów. Na szklanym ekranie regularnie pojawiają się liczne gwiazdy polskiego kina oraz uwielbiani przez widzów debiutanci.

Grażyna Wolszczak grająca postać Grażyny Weksler

Karol Strasburger wcielający się w Karola Wekslera

Michał Koterski jako kultowy Henryk „Kaśka” Saniewski

Patryk Pniewski w roli Krystiana Domańskiego

Wojciech Błach odgrywający Michała Domańskiego

Ewa Jakubowicz jako ekranowa Amelia Reterska

Ewa Gawryluk kreująca postać Ewy Weksler

Michał Mikołajczak występujący jako Piotr Malczyk

Maciej Mikołajczyk wcielający się w Jana Stańczuka

Marek Siudym jako charyzmatyczny Edward Stryjeński

Magdalena Wieczorek w roli Kaliny Korzeniowskiej

Magdalena Wróbel grająca Dorotę Marską

Filip Gurłacz jako serialowy Oskar Korzeniowski

Honorata Witańska odgrywająca Martę Andruszkiewicz

Tomasz Oświeciński jako niezapomniany Fabian Tomczak

Przemysław Sadowski wcielający się w Jakuba Wenerskiego

Katarzyna Maciąg występująca jako Laura Kowalik

Piotr Cyrwus grający Kazimierza Wąsa

Delfina Wilkońska jako przebojowa Lucyna Bochenek

Anna Jarosik w roli Barbary Sośniak

Jowita Budnik odgrywająca Paulinę Sawicką

Waleria Gorobets kreująca postać Igi Sawickiej

Krystian Wieczorek jako serialowy Adam Biernacki

Alan Andersz wcielający się w Alana Korzeniowskiego

Dariusz Wieteska grający Arkadiusza Wolaka

Łukasz Garlicki występujący jako Emil Bursztyński

Sylwia Sokołowska w roli Liliany Błockiej

Kamilla Baar odgrywająca Sandrę Kubicką

Olga Bończyk jako intrygująca Izabela Nowaczyk

Aleksandra Szwed wcielająca się w postać Melisy

Julia Kamińska grająca serialową Maję