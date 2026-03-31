Pierwsza miłość, odcinek 4190: Artur i Paweł nie mają już pieniędzy na łapówkę dla prokuratora. Czy zdołają uratować Pawła?

Epizod 4189 przyniósł zgodę Bolesława na wyprowadzkę Angeliki. Mężczyzna zakładał, że trudy samodzielności szybko zmuszą ją do powrotu. Eliza odczuwała ulgę z powodu przenosin córki w bezpieczne otoczenie, mimo braku jakiejkolwiek ochrony przed agresywnym mężem. Równolegle Iga powoli traciła złudzenia co do nieskazitelności Jamesa, jednak jej próby dyskusji z Alanem zakończyły się fiaskiem. Z kolei Janek zmagał się z potężnymi wyrzutami sumienia po śmierci Glorii, podczas gdy Artur desperacko ratował przyjaciela. Wizyta u skrajnie wycieńczonego Pawła i komunikat przekazany przez Don Josego zwiastowały, że nadchodzące wydarzenia przybiorą bardzo niebezpieczny obrót.

Pierwsza miłość. Paweł umrze w więzieniu? Filip zniszczy miłość Angeliki i Białego

Pierwsza miłość: Zdrada Fryderyka i dramatyczna sytuacja Pawła w więzieniu

Miedzianowski przypadkowo zauważa na mieście Fryderyka w towarzystwie nieznajomej kobiety. Para zachowuje się bardzo intymnie, co wskazuje na romantyczne spotkanie. Niechętny rywalowi Bartek ostentacyjnie fotografuje zakochanych, co prowadzi do napiętej wymiany zdań. Wściekły Fryderyk otwarcie zastrasza fotografa. Tymczasem szkoleniowiec Koczarski ignoruje wytyczne Borysa i odsuwa od gry cierpiącego na kaca Maksa, udowadniając wyższość dobra drużyny nad jednostką. Pozbawiona napastnika Iskra niespodziewanie odnosi triumf. Fani triumfują z powodu odrodzenia klubu, lecz entuzjazm szybko gaśnie. Janek wspólnie z Arturem wypatrują sygnału od Dona Josego, ale zjawiają się u nich kolumbijscy funkcjonariusze. Inspektor Ramirez obiecuje wsparcie za potężną łapówkę. Niestety finanse Artura uległy wyczerpaniu i brakuje mu środków. Upływający czas niszczy szanse Pawła.

Kiedy Polsat pokaże 4190. odcinek serialu Pierwsza miłość?

Telenowela gości na antenie telewizji Polsat każdego dnia powszedniego o godzinie 18:00. Premiera najnowszego, 4190. epizodu została zaplanowana na wtorek, 7 kwietnia 2026 roku. Fani niemogący śledzić losów ulubieńców w telewizji nie muszą się martwić. Nadawca udostępnia bazę archiwalnych i bieżących wydań w bibliotece internetowej platformy Polsat Box Go.

Kto występuje w serialu Pierwsza miłość? Lista aktorów i opis fabuły

Rodzima telenowela osadzona w realiach Wrocławia od 2004 roku gromadzi przed odbiornikami lojalną rzeszę widzów stacji Polsat. Oś fabularna ogniskuje się wokół perypetii Marysi i Pawła, jednocześnie zgłębiając kłopoty familii Kingi, Alana oraz pozostałych wrocławian. Scenariusz obfituje w liczne romanse, bolesne rozstania czy gwałtowne zmiany biegu wydarzeń, nierzadko angażując mroczne wątki policyjne i ważne problemy socjalne.

Na ekranie pojawiają się między innymi:

Grażyna Wolszczak odgrywająca rolę Grażyny Weksler

Karol Strasburger jako telewizyjny Karol Weksler

Michał Koterski wcielający się w Henryka „Kaśkę” Saniewskiego

Patryk Pniewski portretujący Krystiana Domańskiego

Wojciech Błach występujący jako Michał Domański

Ewa Jakubowicz w roli Amelii Reterskiej

Ewa Gawryluk grająca Ewę Weksler

Michał Mikołajczak jako serialowy Piotr Malczyk

Maciej Mikołajczyk wcielający się w Jana Stańczuka

Marek Siudym odgrywający postać Edwarda Stryjeńskiego

Magdalena Wieczorek portretująca Kalinę Korzeniowską

Magdalena Wróbel w roli Doroty Marskiej

Filip Gurłacz grający Oskara Korzeniowskiego

Honorata Witańska jako telewizyjna Marta Andruszkiewicz

Tomasz Oświeciński występujący w roli Fabiana Tomczaka

Przemysław Sadowski odgrywający Jakuba Wenerskiego

Katarzyna Maciąg wcielająca się w Laurę Kowalik

Piotr Cyrwus jako serialowy Kazimierz Wąs

Delfina Wilkońska portretująca Lucynę Bochenek

Anna Jarosik w roli Barbary Sośniak

Jowita Budnik grająca Paulinę Sawicką

Waleria Gorobets jako telewizyjna Iga Sawicka

Krystian Wieczorek wcielający się w Adama Biernackiego

Alan Andersz odgrywający Alana Korzeniowskiego

Dariusz Wieteska w roli Arkadiusza Wolaka

Łukasz Garlicki portretujący Emila Bursztyńskiego

Sylwia Sokołowska jako serialowa Liliana Błocka

Kamilla Baar występująca jako Sandra Kubicka

Olga Bończyk grająca Izabelę Nowaczyk

Aleksandra Szwed w roli Melisy

Julia Kamińska odgrywająca postać Mai