Ukryje siwe odrosty bez farbowania. Ten naturalny trik bije na głowę drogeryjne farby

- Siwe włosy pojawiające się na głowie często skłaniają do kosztownych i niszczących zabiegów chemicznych.
- Brunetki mogą skutecznie zamaskować siwe odrosty przy użyciu całkowicie naturalnych i powszechnie dostępnych metod.
- Wykorzystanie takiego wywaru pozwala bezpiecznie i zauważalnie przyciemnić tracące pigment pasma.
Naturalny sposób na siwe włosy. Kora dębu przyciemnia odrosty bez użycia chemii
Proces siwienia włosów dotyka każdego, a rosnąca liczba jasnych nitek na głowie często staje się źródłem silnego dyskomfortu. Kobiety zazwyczaj od razu sięgają po drogeryjne farby, próbując za wszelką cenę zatuszować niechciane zmiany. Zabiegi przeprowadzane w domowym zaciszu lub na profesjonalnym fotelu fryzjerskim dają natychmiastowy efekt, ale systematycznie osłabiają strukturę włosa i mocno wysuszają końcówki. Z tego powodu coraz większą popularność zdobywają łagodne terapie roślinne. Posiadaczki ciemnych włosów mają tu szczególne trudności, ponieważ u nich siwe odrosty wybijają się na pierwszy plan już po kilku tygodniach od ostatniego farbowania. Zamiast nakładać kolejną porcję chemicznej farby, warto zastosować mocny wywar z kory dębu bezpośrednio po standardowym umyciu głowy. Taka kuracja stosowana regularnie delikatnie zatuszuje niechciane odrosty, jednocześnie wzmacniając cebulki i nadając fryzurze zdrowy, naturalny połysk.
Przepis na napar z kory dębu. Skuteczna płukanka na siwe włosy krok po kroku
Roślinna kuracja świetnie radzi sobie z siwymi włosami i jest niezwykle prosta do samodzielnego przygotowania. Wsyp 2 duże łyżki kory dębu do naczynia, dodaj dwie szklanki wody i gotuj mieszankę przez dziesięć minut. Ostudzony płyn starannie odcedź, a następnie obficie polej nim czystą głowę. Wywar należy porządnie wmasować w cebulki. Następnie załóż na włosy ochronny czepek na dokładnie pół godziny, a po upływie tego czasu zmyj wszystko zimnym strumieniem. Powtarzanie tej prostej czynności od dwóch do trzech razy w tygodniu błyskawicznie i skutecznie przyciemni siwe odrosty.
Rumianek i cytryna na siwe włosy. Tani sposób dla naturalnych blondynek
Posiadaczki jasnych włosów powinny sięgnąć po zupełnie inny patent. W ich przypadku rewelacyjnie zadziała prosta mieszanka ziołowo-cytrusowa, która skutecznie tuszuje siwiznę. Wystarczy zalać suszony rumianek dwiema szklankami wrzątku, dokładnie odcedzić i poczekać do wystygnięcia. Do zimnego naparu dodajemy sok wyciśnięty z dwóch cytryn. Tak przygotowanym płynem polewamy głowę bezpośrednio po umyciu. Substancję zostawiamy na trzydzieści minut, a całą procedurę kończymy szybkim spłukaniem przy użyciu chłodnej wody.