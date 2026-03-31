Total look rodem z lat 80. wraca do łask. Zobacz, jak noszą go Paulina Sykut-Jeżyna i Katarzyna Sokołowska

Jeansowy total look z lat 80. powraca i znów króluje na wybiegach.

Paulina Sykut-Jeżyna i Katarzyna Sokołowska już pokochały ten trend.

Sprawdź, jak nosić denim od stóp do głów, by wyglądać modnie i stylowo!

Jeansowy total look, który święcił triumfy w latach 80., znów wraca na salony, wybiegi i ulice. Ten charakterystyczny trend, polegający na łączeniu ze sobą różnych elementów garderoby wykonanych z denimu - od spodni, przez koszule, aż po kurtki - ponownie zdobywa serca projektantów i miłośników mody na całym świecie. Dziś jeans noszony od stóp do głów nie jest świadomym wyborem i wyrazem stylu. Niezależnie od tego, czy postawimy na jednolitą barwę denimu, czy też zdecydujemy się na grę odcieniami - od jasnego błękitu, przez klasyczny, aż po głęboki granat - efekt zawsze będzie intrygujący. Kluczem do sukcesu jest odpowiednie dobranie fasonów i dodatków, które podkreślą charakter stylizacji.

Trend ten szybko podchwyciły także polskie gwiazdy. Katarzyna Sokołowska oraz Paulina Sykut-Jeżyna chętnie sięgają po jeansowe zestawy, udowadniając, że total look z denimu może być zarówno elegancki, jak i casualowy. Katarzyna Sokołowska, znana ze swojego perfekcyjnego wyczucia trendów i nienagannej elegancji, postawiła na denimowy zestaw, który idealnie podkreślił jej smukłą sylwetkę. Ostatnio w takiej stylizacji mogliśmy zobaczyć jurorkę "Top model" podczas jednego z eventów modowych. W jej interpretacji Sokołowska postawiła na połączenie dopasowanej góry z nieco luźniejszymi spodniami. Całość uzupełnił równie modnymi w tym sezonie loafersami na koturnie w jasnym odcieniu. Sokołowska udowadnia, że jeans total look może być idealnym wyborem zarówno na codzienne wyjścia, jak i na bardziej oficjalne spotkania, jeśli tylko odpowiednio dobierzemy fasony. Paulina Sykut-Jeżyna, która słynie z kobiecych i zawsze dopracowanych stylizacji, również chętnie sięga po denimowy total look. W jednym z najnowszych wydań "halo to Polsat" pojawiła się w szerokiej jeansowej spódnicy oraz jeansową bluzkę z baskinką. Jej stylizacja pokazuje, że jeans total look to nie tylko modowy trend, ale także sposób na wyrażenie siebie i podkreślenie indywidualnego, kobiecego stylu.

Powrót jeansowego total looku to dowód na to, że moda lubi zataczać koło. To, co kiedyś było symbolem odwagi i ekstrawagancji, dziś staje się ponadczasowym trendem, który z powodzeniem można dopasować do własnego stylu i okazji. Czas więc odkurzyć swoje jeansowe elementy garderoby i stworzyć własną, unikalną interpretację jeans total looku!

