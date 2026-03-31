Wynik meczu Szwecja - Polska wytypowany przez AI. Prognoza nie zostawia złudzeń

Wtorkowe spotkanie polskiej kadry ze Szwecją rozstrzygnie kwestię awansu na zbliżający się mundial.

Według analiz sztucznej inteligencji to gospodarze odniosą minimalne zwycięstwo w decydującym starciu.

Podopieczni Jana Urbana stają przed szansą na przerwanie wieloletniej, niekorzystnej serii meczów ze Skandynawami.

Podopieczni Jana Urbana potrzebują zaledwie jednego triumfu, aby zagwarantować sobie udział w mistrzostwach świata organizowanych w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie oraz Meksyku. We wtorek o godzinie 20.45 polscy piłkarze wybiegną na murawę w Sztokholmie, gdzie zmierzą się z wymagającym rywalem. Zespół "Trzech Koron" wyraźnie poprawił swoją formę po bardzo słabych eliminacjach. W czwartkowym półfinale baraży rozegranym w Walencji Szwedzi pewnie pokonali Ukrainę 3:1. Bohaterem tamtego widowiska został Viktor Gyokeres, który zdobył wszystkie trzy bramki. Od jesieni 2025 roku funkcję selekcjonera skandynawskiej drużyny pełni Graham Potter, a jego praca przynosi wymierne efekty.

Ostatnie wyjazdowe zwycięstwo naszej kadry nad drużyną ze Skandynawii miało miejsce w 1930 roku. Do tej wieloletniej niemocy odniósł się Jakub Kamiński, który stanowi obecnie o sile polskiej reprezentacji.

- Historia niech pozostanie historią. My gramy tutaj o swoją przyszłość. Mamy swoje marzenia i tę nową historię na pewno napiszemy we wtorek -

Według doniesień medialnych selekcjoner Jan Urban szykuje pewne niespodzianki w wyjściowym składzie na ten decydujący mecz. Mimo to analitycy bukmacherscy stawiają w roli wyraźnego faworyta drużynę gospodarzy. Podobnego zdania jest również sztuczna inteligencja, którą poproszono o wskazanie zwycięzcy wtorkowego spotkania. Do wygenerowania precyzyjnej analizy użyto popularnego narzędzia ChatGPT. Przedstawiony przez aplikację scenariusz wydarzeń na boisku z pewnością zmartwi fanów polskiej drużyny narodowej.

ChatGPT przewiduje wynik meczu Szwecja - Polska w Sztokholmie

Prognoza zakłada zwycięstwo reprezentacji Szwecji w stosunku 1:0 lub 2:1. Widowisko ma być ostrożne, ponieważ stawka awansu na mundial zniechęci obie ekipy do podejmowania ryzyka. System przewiduje małą liczbę bramek, wskazując na tak zwany under 2.5 gola. O losach awansu może zadecydować zaledwie jeden błąd lub dobrze rozegrany stały fragment gry. Procentowe szanse wynoszą 46-47% na wygraną gospodarzy, 27-29% na remis po 90 minutach oraz 25-26% na triumf Polski. Szwedzi są minimalnym faworytem tego wyrównanego starcia. Początek spotkania upłynie pod znakiem zaciętej walki w środku pola. Gospodarze będą mocno naciskać, a cofnięci Polacy poszukają kontrataków na Roberta Lewandowskiego. Kluczowe okaże się zdobycie pierwszej bramki, która ustawi mecz. Najważniejszymi postaciami na boisku będą rozpędzony Viktor Gyokeres oraz polski kapitan. Końcowy werdykt aplikacji to skromne zwycięstwo Skandynawów.