M jak miłość. Kłamstwo Kasi wreszcie wyjdzie na jaw. Karski zmierzy się z byłą żoną!

Jak Aneta z „M jak miłość” odkryje, że Jakub to ojciec Zosi?

Niedawne „Kulisy serialu M jak miłość” uchyliły rąbka tajemnicy na temat majowych odcinków, sugerując, że pilnie strzeżony sekret Kasi dotyczący ojcostwa wreszcie wypłynie na wierzch! Emocje sięgną zenitu, gdy Aneta podsłucha rozmowę swojej przyjaciółki z szantażującą ją Anką Sokołowską (Katarzyna Russ). W ułamku sekundy Chodakowska zorientuje się, że ojcem dziewczynki wcale nie jest Mariusz, lecz Jakub, a wyniki testów DNA zostały sfabrykowane.

30

Dramatyczne Mikołajki w „M jak miłość”

Kulminacja wydarzeń nastąpi dokładnie 6 grudnia, kiedy to w świecie serialu Olek (Maurycy Popiel) zorganizuje mikołajkowe przyjęcie w swoim mieszkaniu. Mężczyzna zapomni jednak poinformować Anetę, że na liście gości znaleźli się Jakub oraz Martyna (Magdalena Turczeniewicz). Z kolei Aneta zaprosi Kasię, Mariusza i małą Zosię.

„To przyjęcie mikołajkowe jest zdecydowanie nie najlepszym pomysłem. Prawda podobno zawsze wychodzi na jaw i to jest tak ogromny kaliber, tak poważna sprawa, że długo tajemnicą nie pozostanie”

– zdradziła Ilona Janyst w „Kulisach serialu M jak miłość”.

„Moment, kiedy Aneta dowiaduje się o tajemnicy, jest końcem świata dla Kasi ponieważ wie, że Aneta będzie dążyła do tego, żeby prawda ujrzała światło dzienne. Kasia boi się, że Aneta będzie naciskała, żeby przestała oszukiwać wszystkich wokół i w końcu samą siebie...”

– uzupełniła Paulina Lasota.

Kasia z „M jak miłość” zaleje się łzami i schowa w łazience przed Jakubem

Sytuacja skomplikuje się jeszcze bardziej, gdy w tym samym odcinku zapłakana Kasia zamknie się w łazience, a w drzwiach mieszkania Chodakowskich pojawi się Jakub, który przyjął zaproszenie Olka. Początkowo Karski nie będzie świadomy obecności byłej żony.

„Olek nie uprzedził cię, że wpadniemy dzisiaj do was na kolację?”

– zapyta Jakub zdezorientowaną Anetę, która zaniemówi z wrażenia. Chwilę później z łazienki wyłoni się zapłakana Kasia, a w progu stanie Mariusz w mikołajkowej czapce, obładowany prezentami i trzymający Zosię na rękach.

„Dlaczego płaczesz?”

– zapyta Karski, domagając się wyjaśnień, jednak zszokowana kobieta nie będzie w stanie wydusić z siebie słowa.

Kiedy Jakub z „M jak miłość” dowie się o kłamstwie Kasi?

Prawda o ojcostwie Jakuba wyjdzie na jaw w majowym odcinku „M jak miłość”, jednak na razie sekret pozna wyłącznie Aneta. Zdesperowana Kasia za wszelką cenę spróbuje powstrzymać przyjaciółkę przed wyjawieniem prawdy Mariuszowi i Jakubowi, posuwając się nawet do gróźb.

Jak zachowa się Karski, gdy najpierw ujrzy zalaną łzami Kasię, a następnie stanie twarzą w twarz z Mariuszem i, nieświadomie, z własną córką? Detektyw z najwyższym trudem opanuje emocje. W utrzymaniu nerwów na wodzy pomoże mu Martyna, która dołączy do niego podczas kolacji u Anety i Olka. Kobieta pojawi się jednak w niefortunnym momencie, gdy w mieszkaniu będą już Kasia, Mariusz i Zosia.

„Jakub na pewno nie podejrzewa, że za dziwnym zachowaniem Kasi, jakimś takim emocjonalnym, może stać kłamstwo. Na pewno nie spodziewa się takiego ciosu od Kasi”

– podkreślił Krzysztof Kwiatkowski w „Kulisach serialu M jak miłość”.

„Sytuacja jest taka, że szpilki nie da się wetknąć, jest tak gęsto. Może się wydarzyć wszystko...”

– podsumowała Magdalena Turczeniewicz.