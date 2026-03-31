Kasia z "M jak miłość" zdemaskowana. Prawda o ojcu Zosi wyjdzie na jaw w dramatycznych okolicznościach

Kasia w "M jak miłość" nieumyślnie ujawni tajemnicę ojcostwa Zosi

Sekret Kasi dotyczący prawdziwego ojca jej dziecka wreszcie zostanie odkryty w serialu "M jak miłość". Nastąpi to w wyjątkowo niefortunnym momencie, niedługo po ślubie Karskiej z Mariuszem (Mateusz Mosiewicz), podczas mikołajkowego spotkania. W mieszkaniu Chodakowskich pojawią się nowożeńcy z małą Zosią, a także Jakub (Krzysztof Kwiatkowski) w towarzystwie Martyny (Magdalena Turczeniewicz), zaproszeni przez Olka (Maurycy Popiel) bez wiedzy jego żony. Sytuacja wymknie się spod kontroli w zaskakujący sposób.

W nadchodzących epizodach "M jak miłość" szantażująca Kasię Anka nie da za wygraną i zacznie nachodzić ją w miejscu pracy. Kiedy nie zastanie tam Karskiej po narodzinach dziewczynki, swoją uwagę skieruje na Anetę. Sokołowska zacznie oczerniać Kasię, a gdy Chodakowska przekaże to przyjaciółce, ta straci cierpliwość. W przypływie emocji Kasia zadzwoni do Anki, by wygarnąć jej całą prawdę.

- Żałuję, że poszłam z tym do ciebie i żałuję, że wpadłam na ten kretyński pomysł zamiany wyników testu na ojcostwo - wypali Kasia.

Aneta z "M jak miłość" podsłucha szokującą rozmowę Kasi

Będąc w mieszkaniu Chodakowskich w "M jak miłość", Kasia będzie święcie przekonana, że jest całkowicie sama, po tym jak Aneta na moment wyszła. Jednak gospodyni wróci w samą porę, by usłyszeć końcówkę rozmowy telefonicznej. To właśnie ten podsłuchany fragment uświadomi jej, że Kasia sfałszowała informacje na temat ojcostwa Zosi.

Zdumiona Aneta znieruchomieje z wrażenia w "M jak miłość". Równie wielkiego szoku dozna Kasia, gdy zorientuje się, że przyjaciółka wszystko słyszała i wie już, że biologicznym ojcem jej córki jest Jakub, a nie Mariusz. Wpadnie w panikę, mając świadomość, że Chodakowska nie zamiecie tak poważnej sprawy pod dywan.

- Moment, kiedy Aneta dowiaduje się o tajemnicy jest końcem świata dla Kasi, ponieważ wie, że Aneta będzie dążyła do tego, żeby prawda ujrzała światło dzienne - przyznała Paulina Lasota w "Kulisach M jak miłość".

Czy Aneta z "M jak miłość" wyjawi prawdę Jakubowi i Mariuszowi?

Sytuacja skomplikuje się jeszcze bardziej w "M jak miłość", gdy nadarzy się idealna okazja do wyjawienia sekretu. Obaj zainteresowani mężczyźni, Jakub i Mariusz, zjawią się na imprezie mikołajkowej u Chodakowskich. Karski, który dotrze jako pierwszy, wprawi byłą żonę w osłupienie, gdy na jego widok wybuchnie ona płaczem. Jakub, nieświadomy całej intrygi, będzie kompletnie zdezorientowany.

- Cześć, Olek nie uprzedził cię, że wpadniemy dzisiaj do was na kolację? - powita Anetę, po czym zwróci się do Kasi - Dlaczego płaczesz?

- Jakub na pewno nie podejrzewa, że za dziwnym zachowaniem Kasi, jakimś takim emocjonalnym może stać kłamstwo. Nawet nie spodziewa się takiego ciosu ze strony Kasi - wyznał Krzysztof Kwiatkowski w "Kulisach M jak miłość".

Niedługo potem do mieszkania w "M jak miłość" przybędą Mariusz z Zosią oraz Martyna, co sprawi, że napięcie sięgnie zenitu. Kasia będzie uczestniczyć w spotkaniu w ogromnym stresie, obawiając się, że Aneta w każdym momencie może ujawnić jej sekret.

- To przyjęcie mikołajkowe jest zdecydowanie nie najlepszym pomysłem - stwierdziła Ilona Janyst w "Kulisach M jak miłość".

- Sytuacja jest taka, że szpilki nie da się wetknąć. Jest tak gęsto, może się wydarzyć wszystko - dodała Magdalena Turczeniewicz w "Kulisach M jak miłość".

- Kasia boi się, że Aneta będzie naciskała, żeby Kasia przestała oszukiwać wszystkich wokół i w końcu siebie - wyznała Paulina Lasota w "Kulisach M jak miłość".

Zdesperowana Kasia posunie się do gróźb w "M jak miłość"

Karska zniży się do błagań, prosząc Anetę, by zatrzymała informację o ojcostwie Zosi dla siebie i nie mówiła nic Jakubowi ani Mariuszowi. W akcie desperacji Kasia spróbuje nawet zastraszyć przyjaciółkę. Chodakowska pozostanie jednak obojętna na te groźby, uznając, że zatajenie tak istotnego faktu jest po prostu niemożliwe.

- Prawda podobno zawsze wychodzi na jaw i to jest tak ogromny kaliber, tak poważna sprawa, że długo tajemnicą nie pozostanie - spuentowała Ilona Janyst w "Kulisach M jak miłość".

- Tylko błagam, nie mów nikomu... Jeżeli powiesz to... - spróbuje zagrozić jej Kasia, ale Anety nawet to nie ruszy - To co?