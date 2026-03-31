Barwy szczęścia, odcinek 3353. Zwierzchowska wezwana na komendę. Czy to początek wielkiego skandalu?

W poprzedniej odsłonie serialu poszukiwania nowego lokum stały się zarzewiem poważnego sporu między Agatą a Ignacym, z racji tego, że Pyrka konsekwentnie odrzucała wszystkie propozycje. Jednocześnie Natalia zaoferowała wsparcie Dominice, gwarantując jej wniesienie apelacji w toczącej się sprawie Soni. Gorąco zrobiło się także u Zwoleńskiej, gdzie Rawiczowa mocno naraziła się swojej synowej, prezentując zakatarzonej Lei nagranie wideo z udziałem Cezarego. Z kolei Jerzy natknął się podczas partyjki brydża na odmienioną Wandę, a jej niespodziewany powrót do towarzyskiego funkcjonowania wprawił w osłupienie jej syna, Tomasza.

Barwy szczęścia. Emil nie przyzna się Asi, gdzie go zabiera ojciec!

Streszczenie 3353. odcinka Barw szczęścia. Kłopoty w hotelu i wezwanie na policję

W luksusowym hotelu należącym do Stańskiego trwają gorączkowe przygotowania do hucznych urodzin córki pewnego milionera, co błyskawicznie rodzi ostre starcie z Justinem. W efekcie tego nieporozumienia Bruno postanawia zataić przed swoimi inwestorami ułamek dochodów wygenerowanych przez tę ekskluzywną imprezę. W tym samym czasie Wanda definitywnie zamyka czas żałoby po stracie, a Wiracka przełamuje lody i inicjuje otwartą konwersację z unikającym kontaktu Tomaszem. Ignacy dochodzi do wniosku, że Agata celowo opóźnia moment przeprowadzki, ponieważ bardzo odpowiada jej domowe ciepło gwarantowane przez Lucynę. Sielankowa atmosfera zostaje jednak brutalnie przerwana, gdy Zwierzchowska otrzymuje nagłe wezwanie na komisariat w związku z dawnym napadem na Wilka, kiedy to na proteście obrzuciła go jajkami, a ten zagroził jej pozwem.

Kiedy oglądać Barwy szczęścia w TVP2? Daty i godziny emisji

Telenowela z ulicy Zacisznej gości na antenie telewizyjnej Dwójki we wszystkie dni robocze, od poniedziałku do piątku, punktualnie o godzinie 20:05. Premierowy seans 3353. epizodu zaplanowano na wtorkowy wieczór, 7 kwietnia 2026 roku. Widzowie, którym z różnych przyczyn nie uda się zasiąść przed odbiornikami w wyznaczonym paśmie, absolutnie nie mają powodów do zmartwień. Wszystkie starsze, a także najświeższe fragmenty produkcji można w dowolnej chwili nadrobić, korzystając z biblioteki platformy streamingowej TVP VOD.

Obsada i fabuła polskiego hitu z osiedla Pod Sosnami

Telewizyjny format to znacznie więcej niż standardowa historia obyczajowa, ponieważ stanowi on swoiste odzwierciedlenie rodzimej rzeczywistości. Twórcy nie boją się sięgać po skomplikowane zagadnienia społeczne, wplatając w scenariusz motywy przemocy, tolerancji czy zaognionych konfliktów międzypokoleniowych. Akcja osadzona na warszawskim osiedlu pozwala zgromadzonej publiczności płynnie wczuć się w losy postaci. W najnowszym sezonie producenci zaplanowali dla sympatyków formatu prawdziwą karuzelę emocji, w której na pewno nie zabraknie potężnych zaskoczeń i nagłych zwrotów akcji.

Na ekranie w kluczowych rolach pojawiają się między innymi: Jasper Sołtysiewicz (Justin Skotnicki), Adrianna Biedrzyńska (Małgorzata Zwoleńska), Anna Mrozowska (Renata), Bronisław Wrocławski (Jerzy Marczak), Elżbieta Romanowska (Aldona Grzelak), Jacek Rozenek (Artur Chowański), Jakub Wieczorek (Borys Grzelak), Karolina Chapko (Dominika Kowalska), Katarzyna Glinka (Kasia Górka), Konrad Skolimowski (Patryk Jezierski), Lesław Żurek (Bruno Stański), Marcin Perchuć (Marek Złoty), Marek Siudym (Anatol Koszyk), Marieta Żukowska (Bożena Wiśniewska), Michał Rolnicki (Łukasz Sadowski), Stanisława Celińska (Amelia Wiśniewska), Wiktoria Gąsiewska (Oliwia Zbrowska) oraz Zbigniew Buczkowski jako Zdzisław Cieślak.