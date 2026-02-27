Pierwsza miłość odc. 4167

W poprzednim odcinku (4166) Ewa próbowała uchronić syna przed życiowym błędem, lecz Krystian nie potrzebował jej rad ani pozwolenia i wbrew wszystkim uklęknął przed Reterską. Emilka po traumie z Mateuszem Stikiem wróciła do pracy w fabryce, witana jak bohaterka, choć zgrzytem okazała się niechęć Fryderyka do afiszowania się z ich związkiem. Bolesław planował pozbyć się Borysa po oddaniu szpiku i prośbą, groźbą oraz przekupstwem nakłaniał Darka do „ostatniej przejażdżki”, nie wiedząc, że Eliza potajemnie nagrywa każde jego słowo.

Pierwsza miłość – streszczenie odcinka 4167

Eliza ma odruch, by ostrzec Borysa przed śmiertelnym zagrożeniem. Powstrzymuje ją myśl o córce - bez jego szpiku Angelika nie przeżyje. W chwili, gdy chłopak jest już na zabiegu, Eliza urywa się jednak z kliniki pod byle pretekstem i z nagraniem w telefonie jedzie na policję, donieść o zbrodniczych planach męża. Czeka ją przykra niespodzianka. Do warszawskiego więzienia dokwaterowani zostają groźni skazańcy. Bartek dowiaduje się, że są to ludzie odpowiedzialni za rozpętanie krwawego buntu w innym zakładzie. Wśród nich rozpoznaje znajomą twarz. Emilka tymczasem, pełna werwy i optymizmu, rozpoczyna nowe życie. Po spakowaniu i wyniesieniu rzeczy Bartka, nadrabia zaległości towarzyskie. Przekonuje przyjaciółki, że powinny same kreować swoje szczęście. Plan wspólnego wyjazdu, który miał być tylko żartem, zaczyna nabierać realnych kształtów. Także w relacjach damsko-męskich Emilka idzie dalej niż ktokolwiek mógłby przypuszczać, zwłaszcza Fryderyk.

"Pierwsza miłość" - kiedy i gdzie oglądać?

Kolejny, 4167. odcinek zostanie wyemitowany w środę 4 marca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online na platformie Polsat Box Go.

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy, którego akcja dzieje się we Wrocławiu. Produkcja skupia się na historii Marysi i Pawła, a także problemach rodzinnych Alana, Kingi i innych mieszkańców. Fabuła jest pełna wzlotów, upadków, miłości, zdrad i dramatycznych zwrotów akcji, często poruszając kwestie kryminalne i społeczne. Serial, emitowany w Polsacie od 2004 roku, przyciąga przed ekrany wierną grupę odbiorców.

W serialu występują:

Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)

Karol Strasburger (jako Karol Weksler)

Michał Koterski (jako Henryk „Kaśka” Saniewski)

Patryk Pniewski (jako Krystian Domański)

Wojciech Błach (jako Michał Domański)

Ewa Jakubowicz (jako Amelia Reterska)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)

Michał Mikołajczak (jako Piotr Malczyk)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Marek Siudym (jako Edward Stryjeński)

Magdalena Wieczorek (jako Kalina Korzeniowska)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Filip Gurłacz (jako Oskar Korzeniowski)

Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)

Tomasz Oświeciński (jako Fabian Tomczak)

Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)

Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)

Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)

Delfina Wilkońska (jako Lucyna Bochenek)

Anna Jarosik (jako Barbara Sośniak)

Jowita Budnik (jako Paulina Sawicka)

Waleria Gorobets (jako Iga Sawicka)

Krystian Wieczorek (jako Adam Biernacki)

Alan Andersz (jako Alan Korzeniowski)

Dariusz Wieteska (jako Arkadiusz Wolak)

Łukasz Garlicki (jako Emil Bursztyński)

Sylwia Sokołowska (jako Liliana Błocka)

Kamilla Baar (jako Sandra Kubicka)

Olga Bończyk (jako Izabela Nowaczyk)

Aleksandra Szwed (jako Melisa)

Julia Kamińska (jako Maja)