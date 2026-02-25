Pierwsza miłość odc. 4166

W poprzednim odcinku (4165) Janek przypierał Lilkę do muru, a ta w końcu wyznała mu prawdę i przysięgła oczyścić Kingę z zarzutów, jeśli da im szansę, lecz on odmówił i nie zostawił jej złudzeń. Karol zorganizował w Barbarianie urodziny Ewy, gdzie Oskar i Kalina udawali zgodę mimo kłótni, pojawienie się Krystiana z Reterską zagęściło atmosferę, a Ewa przypadkiem odkryła szokującą niespodziankę. Ada planowała romantyczny wieczór z Jurkiem, ale występ Adelajdy w popularnym talk show i jej prośba o wsparcie pokrzyżowały te plany, a Ada przeczuwając podstęp szybko przekonała się, że miała rację.

Pierwsza miłość – streszczenie odcinka 4166

Ewa próbuje uchronić syna przed popełnieniem życiowego błędu. Czy jednak jest to możliwe? Krystian nie potrzebuje jej rad ani pozwolenia. Wbrew rozsądkowi i całemu światu klęka przed Reterską. Emilka doszła już do siebie po traumatycznych przeżyciach z Mateuszem Stikiem. Wraca do pracy w fabryce i jest witana jak bohaterka. Jedyny zgrzyt stanowi fakt, że Fryderyk - w przeciwieństwie do Emilki - nie ma ochoty afiszować się z ich związkiem. Bolesław planuje pozbycie się Borysa, jak tylko ten odda szpik. Prośbą, groźbą i przekupstwem przekonuje Darka, by w odpowiednim momencie zabrał delikwenta na ostatnią przejażdżkę. Nie wie, że Eliza potajemnie nagrywa każde jego słowo.

"Pierwsza miłość" - kiedy i gdzie oglądać?

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy, którego akcja dzieje się we Wrocławiu. Produkcja skupia się na historii Marysi i Pawła, a także problemach rodzinnych Alana, Kingi i innych mieszkańców. Fabuła jest pełna wzlotów, upadków, miłości, zdrad i dramatycznych zwrotów akcji, często poruszając kwestie kryminalne i społeczne. Serial, emitowany w Polsacie od 2004 roku, przyciąga przed ekrany wierną grupę odbiorców.

W serialu występują:

Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)

Karol Strasburger (jako Karol Weksler)

Michał Koterski (jako Henryk „Kaśka” Saniewski)

Patryk Pniewski (jako Krystian Domański)

Wojciech Błach (jako Michał Domański)

Ewa Jakubowicz (jako Amelia Reterska)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)

Michał Mikołajczak (jako Piotr Malczyk)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Marek Siudym (jako Edward Stryjeński)

Magdalena Wieczorek (jako Kalina Korzeniowska)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Filip Gurłacz (jako Oskar Korzeniowski)

Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)

Tomasz Oświeciński (jako Fabian Tomczak)

Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)

Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)

Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)

Delfina Wilkońska (jako Lucyna Bochenek)

Anna Jarosik (jako Barbara Sośniak)

Jowita Budnik (jako Paulina Sawicka)

Waleria Gorobets (jako Iga Sawicka)

Krystian Wieczorek (jako Adam Biernacki)

Alan Andersz (jako Alan Korzeniowski)

Dariusz Wieteska (jako Arkadiusz Wolak)

Łukasz Garlicki (jako Emil Bursztyński)

Sylwia Sokołowska (jako Liliana Błocka)

Kamilla Baar (jako Sandra Kubicka)

Olga Bończyk (jako Izabela Nowaczyk)

Aleksandra Szwed (jako Melisa)

Julia Kamińska (jako Maja)