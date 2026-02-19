Pierwsza miłość, odcinek 4158: Kibole ruszają w pościg za Borysem. Marysia wkracza do akcji

Joanna Dembek
Joanna Dembek
2026-02-19 11:27

„Pierwsza miłość” to kultowa produkcja, która od lat wzrusza widzów losami bohaterów uwikłanych w miłosne intrygi i rodzinne dramaty. Walka o szczęście i nagłe zwroty akcji to ich codzienność. Kolejne emocje czekają na fanów już 19 lutego, kiedy to na antenie Polsatu zostanie wyemitowany 4158. odcinek.

W poprzednim odcinku (4157) zbliżająca się rozprawa była dla Marysi ogromnym źródłem stresu – rozdarta między lojalnością wobec Teresy a obowiązkiem mówienia prawdy, szukała rady u Kingi, która stanowczo nakłaniała ją do szczerości. W sądzie padły poważne oskarżenia i stało się jasne, że Teresa nie uniknie kary. Pogrzeb Stika przerodził się w burzliwą demonstrację fanów, wymagającą interwencji policji, a jedynie Marta wiedziała, że w urnie nie ma prochów Mateusza. Tymczasem Fabian wysłał Tomka, by śledził Borysa, którego przyłapano w kompromitującej sytuacji.

Wywiad Kuba Szmajkowski | Radio ESKA

„Pierwsza miłość” – streszczenie odcinka 4158

Lilka będzie uwodzić Janka i przekonywać, że mógłby z nią i Polą stworzyć szczęśliwą rodzinę. Kinga tymczasem przeprosi męża za ostatnie kłótnie, chce odbudować ich wzajemne zaufanie. Czy jest jeszcze dla nich szansa? Borys pójdzie do właściciela klubu Iskra z propozycją współpracy, ale zostanie wyśmiany i wyrzucony. Ścigany przez kiboli wpadnie w poważne tarapaty. Niespodziewanie z pomocą przyjdzie mu… Marysia. Alan przeprosi Igę za sceny zazdrości z powodu Jamesa, będzie chciał jej udowodnić, że nie ma problemu z ich znajomością. Wprosi się na umówione spotkanie, ale nie będzie potrafił być cool i urządzi pokaz siły. Niespodziewanie, po krótkiej wymianie zdań, jego niechęć do astrofizyka zmieni się w podziw.

"Pierwsza miłość" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00 w Polsacie. Kolejny, 4158. odcinek zostanie wyemitowany w czwartek 19 lutego 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online na platformie Polsat Box Go.

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy, którego akcja dzieje się we Wrocławiu. Produkcja skupia się na historii Marysi i Pawła, a także problemach rodzinnych Alana, Kingi i innych mieszkańców. Fabuła jest pełna wzlotów, upadków, miłości, zdrad i dramatycznych zwrotów akcji, często poruszając kwestie kryminalne i społeczne. Serial, emitowany w Polsacie od 2004 roku, przyciąga przed ekrany wierną grupę odbiorców.

W serialu występują:

  • Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)
  • Karol Strasburger (jako Karol Weksler)
  • Michał Koterski (jako Henryk „Kaśka” Saniewski)
  • Patryk Pniewski (jako Krystian Domański)
  • Wojciech Błach (jako Michał Domański)
  • Ewa Jakubowicz (jako Amelia Reterska)
  • Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)
  • Michał Mikołajczak (jako Piotr Malczyk)
  • Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)
  • Marek Siudym (jako Edward Stryjeński)
  • Magdalena Wieczorek (jako Kalina Korzeniowska)
  • Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)
  • Filip Gurłacz (jako Oskar Korzeniowski)
  • Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)
  • Tomasz Oświeciński (jako Fabian Tomczak)
  • Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)
  • Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)
  • Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)
  • Delfina Wilkońska (jako Lucyna Bochenek)
  • Anna Jarosik (jako Barbara Sośniak)
  • Jowita Budnik (jako Paulina Sawicka)
  • Waleria Gorobets (jako Iga Sawicka)
  • Krystian Wieczorek (jako Adam Biernacki)
  • Alan Andersz (jako Alan Korzeniowski)
  • Dariusz Wieteska (jako Arkadiusz Wolak)
  • Łukasz Garlicki (jako Emil Bursztyński)
  • Sylwia Sokołowska (jako Liliana Błocka)
  • Kamilla Baar (jako Sandra Kubicka)
  • Olga Bończyk (jako Izabela Nowaczyk)
  • Aleksandra Szwed (jako Melisa)
  • Julia Kamińska (jako Maja)
Pierwsza miłość - Borys (Patryk Cybulski)
Galeria zdjęć 6
Sonda
Czy oglądasz serial Pierwsza Miłość?
Streszczenia seriali
pierwsza miłość
Polskie seriale