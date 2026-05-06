Pierwsza miłość, odcinek 4215: Alan i Mikołaj muszą uratować Kostka. Kaja dopuściła się nagannego czynu

W minionym odcinku o numerze 4214 Jurek przeznaczył środki ze zwróconego pierścionka na zakup pieca dla Jadzi oraz jej zmagającej się z chorobą córki. Olek postanowił pocieszyć załamanego po rozstaniu z Adą kolegę i zorganizował dla niego wyjątkową niespodziankę na terenie działki. Sytuacja Kaliny stała się jeszcze trudniejsza za sprawą niefortunnych działań Oskara. Kaja z ogromną satysfakcją przypatrywała się problemom rywalki i liczyła na jej szybkie trafienie za kratki. Z kolei Kacper nie umiał ukryć silnej zazdrości o Pawła, przez co zaryzykował swoją pozycję zawodową oraz nadszarpnął zaufanie Marysi. Ostatecznie sprytny manewr doprowadził go do odkrycia faktów, których wolałby nigdy nie poznać.

Pierwsza miłość. Dominika poderwie Pawła! Radek dowie się o zdradzie Julity

Przełom w śledztwie. Edward przynosi Kalinie kluczowe wieści

Edward dociera do przełomowych informacji i powiadamia Kalinę o zlokalizowaniu Sandry na terytorium Malty. Taki obrót spraw rzuca zupełnie nowe światło na dochodzenie w sprawie zawalonego budynku. Niestety kobieta otrzymuje jednocześnie wezwanie do prokuratury. Zamiast przewidywanego trafienia do aresztu bohaterka dowiaduje się o decyzji, która całkowicie odwraca jej prawną sytuację.

Zaginięcie Kostka. Kaja posuwa się do niebezpiecznej manipulacji

Alan zamierza zabrać Kostka na wydarzenie sportowe, ale chłopiec nie pojawia się w umówionym miejscu i ignoruje połączenia telefoniczne. Mężczyzna natychmiast wszczyna poszukiwania. Szybko wychodzi na jaw, że za całą sytuacją stoi Kaja, która zaślepiona nienawiścią do Kaliny zapomina o bezpieczeństwie własnego dziecka. Jej działania narażają syna na gigantyczny stres.

Uczucia Marty do Szymona. Nadchodzą niespodziewane problemy

Wspólne przygotowywanie posiłków staje się dla Marty i Szymona doskonałą okazją do zacieśniania relacji. Kobieta otwiera się przed Laurą i otwarcie przyznaje się do ogromnego zauroczenia swoim partnerem. Sielankowy nastrój zakochanej bohaterki wkrótce może zostać brutalnie przerwany. Na horyzoncie pojawiają się ukryte kłopoty, z których Marta zupełnie nie zdaje sobie sprawy.

Kiedy oglądać odcinek 4215 serialu Pierwsza miłość na antenie Polsatu

Zgodnie z informacjami z oryginalnego tekstu, serial "Barwy szczęścia" pojawia się na antenie Polsatu od poniedziałku do piątku punktualnie o godzinie 18:00. Premiera 4215. epizodu została zaplanowana na środę 13 maja 2026 roku. Osoby pozbawione dostępu do telewizora mogą śledzić losy ulubionych bohaterów za pośrednictwem serwisu internetowego Polsat Box Go. Widzowie mogą tam nadrobić zarówno bieżące, jak i archiwalne odsłony telewizyjnego hitu. Fani polskich produkcji mogą również sprawdzić swoją wiedzę w specjalnym quizie dopasowującym postacie do znanych tytułów.

Obsada i fabuła serialu Pierwsza miłość. Kto pojawia się na ekranie

"Pierwsza miłość" stanowi popularną polską produkcję obyczajową z akcją osadzoną na terenie Wrocławia. Główna oś fabularna kręci się wokół perypetii Marysi i Pawła, a także życiowych trudności Alana czy Kingi. Scenarzyści od 2004 roku serwują widzom stacji Polsat potężną dawkę skrajnych emocji, wplatając w to wątki zdrady, miłości, a nawet zagadek kryminalnych. Na ekranie możemy podziwiać plejadę znakomitych aktorów. W obsadzie znajdują się między innymi:

- Grażyna Wolszczak wcielająca się w Grażynę Weksler

- Karol Strasburger grający Karola Wekslera

- Michał Koterski występujący jako Henryk Saniewski

- Patryk Pniewski portretujący Krystiana Domańskiego

- Wojciech Błach odgrywający postać Michała Domańskiego

- Ewa Jakubowicz jako Amelia Reterska

- Ewa Gawryluk w roli Ewy Weksler

- Michał Mikołajczak odtwarzający Piotra Malczyka

- Maciej Mikołajczyk grający Jana Stańczuka

- Marek Siudym wcielający się w Edwarda Stryjeńskiego

- Magdalena Wieczorek występująca jako Kalina Korzeniowska

- Magdalena Wróbel portretująca Dorotę Marską

- Filip Gurłacz jako Oskar Korzeniowski

- Honorata Witańska w roli Marty Andruszkiewicz

- Tomasz Oświeciński odgrywający Fabiana Tomczaka

- Przemysław Sadowski grający Jakuba Wenerskiego

- Katarzyna Maciąg wcielająca się w Laurę Kowalik

- Piotr Cyrwus jako Kazimierz Wąs

- Delfina Wilkońska portretująca Lucynę Bochenek

- Anna Jarosik odtwarzająca Barbarę Sośniak

- Jowita Budnik grająca Paulinę Sawicką

- Waleria Gorobets w roli Igi Sawickiej

- Krystian Wieczorek wcielający się w Adama Biernackiego

- Alan Andersz odgrywający Alana Korzeniowskiego

- Dariusz Wieteska występujący jako Arkadiusz Wolak

- Łukasz Garlicki jako Emil Bursztyński

- Sylwia Sokołowska portretująca Lilianę Błocką

- Kamilla Baar w roli Sandry Kubickiej

- Olga Bończyk grająca Izabelę Nowaczyk

- Aleksandra Szwed wcielająca się w Melisę

- Julia Kamińska odtwarzająca postać Mai