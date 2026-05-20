Ile kosztuje wesele w 2026 roku? Tyle pary młode wydadzą na przyjęcie w Polsce

Maj to symboliczny początek sezonu weselnego, jednak dla par planujących ślub w 2026 roku, koszty stają się kluczowym wyzwaniem.

Analiza Oferteo.pl ujawnia, że organizacja wesela na 100 gości to spory wydatek.

Sprawdź, ile zapłacisz za organizację wesela w 2026 roku oraz jakie wydatki musisz uwzględnić, planując swój wymarzony dzień, i dowiedz się, czy twój budżet sprosta rosnącym cenom.

Choć ślub i wesele są dla młodej pary wyjątkowym wydarzeniem oraz spełnieniem marzeń o idealnym dniu, organizacja całego przedsięwzięcia wiąże się także z dużym obciążeniem finansowym. Koszty wynajęcia sali, cateringu, oprawy muzycznej, dekoracji, fotografa czy filmowca to tylko część wydatków, które trzeba uwzględnić. Do tego dochodzą również stroje ślubne, obrączki, zaproszenia, transport oraz wiele innych elementów, które składają się na całość uroczystości. Serwis Oferteo.pl przygotował szczegółowe zestawienie kosztów organizacji przyjęcia weselnego w 2026 roku. Sprawdźcie, z jakim wydatkiem muszą liczyć się pary młode, które w tym roku zorganizują przyjęcie.

Tyle Polacy zapłacą za organizację wesela w 2026 roku

W efekcie organizacja wesela staje się dla wielu par jednym z największych wydatków na początku wspólnego życia. W zależności od liczby gości i oczekiwań dotyczących oprawy wydarzenia koszty mogą sięgać od kilkudziesięciu do nawet kilkuset tysięcy złotych. Jak wynika z danych przedstawionych przez portal Oferendo.pl orientacyjny budżet dla 100 gości to około 88 tysięcy złotych. Z tego opłata za wynajęcie sali wraz z cateringiem, przy cenie talerzyka 350-550 zł od osoby, to największy wydatek, gdyż należy za to zapłacić w przybliżeniu 35 000-55 000 zł. Jak wskazuje serwis obecnie większość młodych par decyduje się na oprawę muzyczną w postaci DJ (aż 68,2% zapytań dotyczyło oferty DJ-a, a jedynie 21,3% zespołu), co wiąże się z kosztem od 4 800 do 8 500 zł. Obecnie rezygnuje się już z filmowca na rzecz fotografa, który wykona profesjonalne ujęcia uroczystości oraz przyjęcia weselnego. Koszt fotografa to 4 000-8 000 zł. Są też pary, które decydują się zarówno na usługi fotografa, jak i filmowca. Stawka weselna kamerzysty to od 5 000 do 9 000 zł. Należy pamiętać także o udekorowaniu sali, tu cena zależy od tego, jak bardzo chcemy przystroić salę. Cena dekoracji to od 3 000 do 10 000 zł. Według danych serwisu Oferteo.pl pary młode coraz częściej decydują się na zatrudnienie animatora dla dzieci. Koszt takiej usługi to 800-2 000 zł. Jeśli zdecydujemy się na dodatkowe atrakcje w postaci np. fotobudki czy efektów świetlnych, musimy liczyć się z kolejnymi wydatkami rzędu od 2 000-7 000 zł. Nieodłącznym elementem każdego przyjęcia weselnego jest także tort. Jego koszt to od 1 000 do 2 000 zł.

Łącznie, przy rozsądnym planowaniu, wesele dla 100 osób zamyka się w przedziale 60 000-100 000 zł. Jeśli zdecydujemy się na "opcję premium", musimy liczyć się z tym, że budżet, jaki będziemy musieli przeznaczyć na wesele przekroczy 120 000 zł.

To duże pieniądze, jednak dane Oferteo.pl pokazują, że Polacy nie szukają tu oszczędności i są w stanie dopłacić, aby ten wyjątkowy dzień przebiegł dokładnie tak, jak sobie wymarzyły.

