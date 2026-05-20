"Akacjowa 38": streszczenie odcinka 877

Ostatnie wydarzenia w serialu "Akacjowa 38" wstrząsnęły posadami madryckiej kamienicy, pozostawiając nas z obrazem brutalnej zbrodni, która na zawsze odmieni życie Samuela. Mężczyzna w przypływie złości udusił swojego ojca, a bezwzględna Ursula natychmiast pozbyła się dowodów morderstwa, szerząc plotkę o nagłym wyjeździe Jaimego do szwajcarskiego sanatorium. W tym samym czasie Rosina odrzuciła kontakt z mężem podczas pobytu w areszcie, a Casilda oficjalnie zakończyła żałobę po zupełnie obcej dla siebie osobie. Servando dowiedział się od Paquito, że brak przebytej odry przekreślił jego plany o pracy stróża, z kolei Silvia mogła wrócić do domu pułkownika po krwawej egzekucji Zavali. Wspólne interesy skłoniły też Ursulę i Samuela do rozpoczęcia poszukiwań Blanki oraz Diega. Czego zatem spodziewać się w kolejnym odcinku tej opowieści?

"Akacjowa 38" odc. 877 - streszczenie

Diego odwiedza Felipe, aby uzyskać od niego obietnicę, że Vińias, morderca Martina, nie uniknie kary po jego wyjeździe. Żeby mieć pewność, że sprawa zostanie doprowadzona do końca, decyduje się złożyć pisemne zeznanie pod przysięgą. Podczas tej rozmowy Felipe przekazuje mu informację o wyjeździe jego ojca do Szwajcarii. Tymczasem Susana kategorycznie odmawia wybaczenia Liberto, gdyż nie potrafi przejść do porządku dziennego nad tym, jak potraktował jej bliską przyjaciółkę. W innym miejscu Rosina wszczyna awanturę w areszcie, co kończy się dla niej zamknięciem w surowym karcerze. Samuel postanawia działać bezwzględnie i nasyła komisarza na Blankę i Diega, co kończy się przymusowym powrotem kobiety do domu i ucieczką jej towarzysza.

"Akacjowa 38" odc. 877 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Z pewnością wiele osób czeka na moment, aż ta historia rozwinie się dalej na ekranach telewizorów. Serial jest emitowany regularnie, co pozwala systematycznie poznawać perypetie mieszkańców madryckiej kamienicy. Warto zarezerwować sobie czas po południu, by nie przegapić najnowszych wydarzeń z życia rodziny Aldayów. Odcinek numer 877 zostanie wyemitowany w środę, 27 maja 2026 roku, o godzinie 18:35 na kanale TVP1.

"Akacjowa 38" - opis serialu i obsada

"Akacjowa 38" to produkcja, która od lat przyciąga przed telewizory miłośników klimatycznych opowieści z minionej epoki. Akcja osadzona w Hiszpanii z początku XX wieku pozwala przenieść się w świat pełen eleganckich strojów, ale i mrocznych sekretów ukrytych za fasadami pięknych budynków. Losy lokatorów luksusowej kamienicy w Madrycie są tak skonstruowane, że trudno oderwać się od kolejnych wątków. W serialu występują:

Amparo Fernandez (jako Susana de Seler)

Arantxa Aranguren (jako Guadalupe)

Inma Perez (jako Fabiana)

Juanma Navas (jako Ramon Palacios)

Marc Parejo (jako Felipe Alvarez Hermoso)

Roger Berruezo (jako German)

Sandra Marchena (jako Rosina Rubio)

Sara Miquel (jako Cayetana)

Sheyla Farina (jako Manuela)